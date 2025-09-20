"Phượt thủ nhí" 5 tuổi chinh phục thành công 1 trong 7 ngọn núi cao nhất Việt Nam: Đến người lớn nghe thôi con run rẩy tay chân!

Tà Chì Nhù là ngọn núi cao thứ 7 của Việt Nam, với độ cao 2.979m, nằm ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp và là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích trekking và săn mây.

Check-in tại đỉnh núi này là một thử thách thực sự dành cho những người ưa mạo hiểm và đam mê khám phá. Với địa hình dốc và nhiều đoạn trống trải, không ít người lớn sau vài giờ leo núi đã cảm thấy mệt mỏi hoặc chùn bước trước những khó khăn của con đường.

Em bé Lan Chi xinh xắn

Cô bé làm được điều nhiều người lớn cũng cảm thấy khó khăn

Thế nhưng, trong số những chuyến đi đầy khó nhọc đó, có một em bé 5 tuổi đã cùng gia đình chinh phục thành công đỉnh Tà Chì Nhù, khiến ai cũng ngỡ ngàng và khâm phục. Em bé nhỏ nhắn ấy không chỉ kiên trì từng bước chân mà còn giữ tinh thần lạc quan, hào hứng với cảnh sắc thiên nhiên bao la từng bước tiến.

Em bé này là Lan Chi (biệt danh Bơ), 5 tuổi, sống tại Tuyên Quang. Mẹ của Lan Chi là Huyền Nhung chia sẻ: "Mình muốn cho con được khám phá những vẻ đẹp hùng vĩ của Việt Nam, muốn con bước ra khỏi vùng an toàn, đến nơi không còn điện thoại, ipad, hoà vào thiên nhiên để con trưởng thành hơn. Mình cũng là người đam mê bộ môn trekking, mình đã đi nhiều cung trekk khác nhau nên mình tin mình sẽ đưa con mình lên đỉnh núi thật an toàn.

Em bé đáng yêu và rất gan dạ

Dù con còn bé, chặng đường cũng phải nhờ sự hỗ trợ nhiều từ Porter và các thành viên trong đoàn nhưng con k bao giờ kêu mệt, luôn vui vẻ hứng thú với mọi thứ xung quanh. Quãng đường 8km từ chân núi lên đỉnh con chư từng đòi bỏ cuộc".

Chị Nhung cho biết thêm đây là lần đầu tiên Lan Chi được đi du lịch dạng trải nghiệm này, nhưng bé rất hào hứng và đón nhận mọi thứ. Gia đình chuẩn bị kĩ lưỡng từ quần áo ấm, các loại thuốc cần thiết cho bé, đôi ủng phù hợp để con có thể tự đi trên đôi chân của mình,…

Lan Chi và mẹ

Về kinh phí, chị Nhung chọn đi tour từ bạn Guider quen (đã đồng hành cùng mình nhiều chuyến) là bạn Hải Thích Đi, bạn cũng lo mọi thứ chu toàn, chi phí chỉ 2 triệu cho 1 chuyến là để thuê riêng Porter cõng bé lên đỉnh.

"Về nhà con vẫn nhắc mẹ là khi nào cho con đi tiếp. Con đi k chỉ được ngắm nhìn cảnh đẹp, được lần đầu cưỡi ngựa, lần đâu thấy mây gần thế mà còn lần đầu quen nhiều cô chú anh chị đáng yêu trong đoàn nữa. Nên con rất vui. Nếu có 1 chuyến phù hợp với sức khoẻ của con nữa. Nhất định mình sẽ đưa con đi tiếp", chị Nhung tâm sự.

Chuyến đi là kỷ niệm cực kỳ đáng quý

Ai cũng dành lời khen cho sự dũng cảm của cô bé Lan Chi. Chắc chắn đây sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất của em khi thành công chinh phục được ngọn núi khiến nhiều người lớn cũng phải chùn bước.