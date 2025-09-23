Là dâu hào môn nhưng HH Đặng Thu Thảo rất chăm diện lại đồ cũ

Nhắc đến các nàng dâu hào môn, chúng ta thường nghĩ đến những cô nàng xinh đẹp, sang chảnh, sở hữu cả kho đồ hiệu đắt giá. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều nàng dâu hào môn vô cùng tiết kiệm và giản dị. Chẳng hạn như HH Đặng Thu Thảo, dù là dâu hào môn nhưng nàng hậu lại thường xuyên diện lại đồ cũ. Cô chính là minh chứng cho thấy, đôi khi chưa cần đầu tư quá nhiều trang phục, chỉ cần khéo léo lên đồ là chúng ta hoàn toàn có được những bộ cánh ưng mắt, phù hợp với nhiều dịp khác biệt.

Trong hình ảnh vừa chụp tại Thượng Hải, Đặng Thu Thảo diện áo ren xuyên thấu với cổ cao diềm bèo và ống tay loe nữ tính. Cô mix cùng blazer vải tweed và kính râm sang trọng. Nàng hậu để tóc buộc nửa yêu kiều.

Không khó để nhận ra, đây cũng là item mà nàng hậu đã diện khi ghé thăm Sydney, Australia hồi tháng 3 vừa qua. Khi đó, cô cũng có cách mix đồ y hệt. Phần áo cổ ren mềm mại giúp tăng thêm vẻ sang trọng, yêu kiều cho chủ nhân.

Như vậy là ở 2 chuyến du lịch khác nhau, Đặng Thu Thảo đã cùng diện 1 item với cách phối đồ giống hệt. Điều này phần nào cho thấy tinh thần tiết kiệm của nàng dâu hào môn. Nhiều người đã vô cùng thích thú, khi phát hiện hóa ra nàng dâu hào môn này cũng diện lại đồ cũ.

Thực tế trong quá khứ, Đặng Thu Thảo đã nhiều lần diện lại đồ cũ, thể hiện khả năng lên đồ linh hoạt. Chiếc quần quần culottes chấm bi được cô diện theo 2 cách khác biệt, khi thì nữ tính với áo blouse, khi lại năng động với áo tshirt.

Cùng 1 mẫu chân váy, cùng chọn diện với áo trắng nhưng chỉ cần đổi dáng áo, và thay đổi kiểu tóc 1 chút là nàng hậu đã có được bộ cánh mới lạ hoàn toàn, 1 bên nhẹ nhàng trong đời thường, 1 bên lại yêu kiều khi lên sân khấu.

Chiếc áo này cũng được nàng hậu diện khi đi du lịch, cô mix cùng chân váy dài lịch thiệp hoặc quần dáng ôm năng động.

Là hoa hậu nổi tiếng nhưng Đặng Thu Thảo cũng mê đắm đồ bình dân. Mẫu đầm Zara này từng được HH Đỗ Mỹ Linh và nhiều sao Việt cùng diện, nhưng Thu Thảo chẳng ngại đụng hàng mà còn mặc ít nhất 2 lần.

Dưới đây là 1 số item đa năng, dễ tái sử dụng như nàng hậu mà bạn có thể tham khảo thêm:

Áo sơ mi dài tay nữ YODY vải linen họa tiết ren thêu dáng rộng tinh tế

Nơi mua: YODY

Chân váy bút chì gấp ly eo váy công sở mặc đi làm 2 lớp sang trọng

Nơi mua: Oxatyl

Chân váy công sở đen dáng bút chì SIXDO (Black Woven Pencil Skirt)

Nơi mua: SIXDO

Quần ống rộng túi chéo ly bụng TIIN STORE dáng suông công sở đơn giản thanh lịch nữ tính

Nơi mua: TIIN STORE

Có thể thấy, dù là một trong những nàng hậu được gả vào gia đình hào môn, Đặng Thu Thảo vẫn luôn giữ được nét giản dị, gần gũi và tinh tế trong phong cách sống cũng như thời trang. Việc cô chăm diện lại đồ cũ không chỉ là thói quen tiết kiệm, mà còn thể hiện tư duy thẩm mỹ cao và lối sống văn minh – không chạy theo xu hướng một cách mù quáng. Thảo cho thấy rằng, quần áo không cần lúc nào cũng mới, miễn là người mặc biết cách phối hợp và tự tin trong thần thái thì trang phục vẫn trở nên sang trọng và cuốn hút.

Trong bối cảnh xã hội ngày càng quan tâm đến tính bền vững và bảo vệ môi trường, thói quen diện lại đồ cũ của Đặng Thu Thảo càng trở thành một hình ảnh truyền cảm hứng. Hành động nhỏ ấy góp phần lan tỏa thông điệp về sự tiết chế, tiêu dùng thông minh và ý thức bảo vệ tài nguyên. Đồng thời, nó cũng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng giá trị thật sự của một người phụ nữ không nằm ở việc cô ấy khoác lên bao nhiêu món đồ hàng hiệu, mà ở phong thái, khí chất và cách cô tận hưởng cuộc sống.

Có lẽ chính sự dung dị và tinh tế ấy đã giúp HH Đặng Thu Thảo luôn giữ được hình ảnh đẹp trong lòng công chúng, trở thành hình mẫu “ngọc nữ” không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi cách sống chuẩn mực, đáng ngưỡng mộ.