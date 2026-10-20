Màn debut vô tiền khoáng hậu: Hợp lý nhưng không thể đoán

Để đánh thức kiệt tác Fantasy Bra sau 8 năm ngủ đông, Victoria's Secret hiểu rằng họ cần một nhân vật vượt ra khỏi khuôn khổ của một chân dài thuần tuý. Trước show diễn, những giả thuyết đều hướng về những thiên thần kỳ cựu trong quá khứ, nhưng tất cả đều không ngờ người đủ sức đáp ứng trọng trách đặc biệt này chính là Kylie Jenner.

Chạm ngõ sàn diễn nội y lớn nhất hành tinh ở tuổi 29, "bà trùm" đế chế làm đẹp mang theo sức nóng của 380 triệu người theo dõi để biến đường băng thành sân khấu của riêng mình. Bước ra từ cánh gà với chân váy xuyên thấu mỏng manh, đôi guốc trong suốt và đôi cánh lông vũ trắng muốt, Kylie sải bước đầy quyền lực. Nhưng thỏi nam châm thực sự bắt trọn mọi ánh nhìn vẫn phải là "bảo vật" 50 triệu USD đang kiêu hãnh ngự trị trên vòng một phồn thực của cô.

Cho màn tái xuất này, Victoria's Secret đã dốc toàn lực khi bắt tay thương hiệu xa xỉ Jacob & Co. Chiếc bra quy tụ tới 4.410 viên kim cương tự nhiên, ôm trọn lấy "trái tim" của thiết kế: viên kim cương vàng Fancy Vivid nặng tới 75,54 carat. Để tạo ra kiệt tác nặng chưa tới 1,8 kg này, 15 nghệ nhân bậc thầy đã phải cống hiến hơn 1.000 giờ lao động miệt mài. Với tổng chi phí không tưởng lên đến 50 triệu USD, đây trở thành chiếc Fantasy Bra đắt đỏ nhất mọi thời đại, vượt kỷ lục cũ tới 35 triệu USD.

Adam Selman - Giám đốc Sáng tạo của Victoria’s Secret, gọi ý tưởng lớn của show diễn năm nay là "cơn địa chấn của người hâm mộ": Fantasy Bra là một trong những điều được yêu cầu nhiều nhất từ show năm ngoái. Bằng cách nào để mang nó trở lại một cách vui nhộn và xa hoa tột độ? Bởi bản chất của nó chính là một kiệt tác trang sức và nghệ thuật đỉnh cao, đạt đến chuẩn mực bảo tàng.

Lấy cảm hứng từ bộ sưu tập Rare Touch, hơn 4.400 viên kim cương được ứng dụng 4 kỹ thuật nạm tinh xảo cùng 7 kiểu cắt đa dạng. Đây là một minh chứng hoàn hảo cho kỹ thuật chế tác: kim loại quý hoàn toàn có thể uyển chuyển nương theo cơ thể hệt như những thước vải mềm mại. Đội ngũ đã phải lấy số đo chuẩn xác của Kylie, dựng mô hình và liên tục tinh chỉnh để đảm bảo chiếc áo không có một tấc vải nào vẫn mang lại sự thoải mái tuyệt đối.

Giao phó khối tài sản hơn 1200 tỷ đồng cho Kylie Jenner là một nước cờ táo bạo nhưng đầy tính toán. Trả lời cho câu hỏi: Tại sao là Kylie?, Selman khẳng định cô là một "thế lực văn hóa" vượt xa khỏi ranh giới của thời trang, truyền hình hay bất kỳ một lĩnh vực đơn lẻ nào: "Cô ấy đã tự tạo ra một đế chế văn hóa của riêng mình. Chúng tôi mang đến cho người hâm mộ thứ họ khao khát là Fantasy Bra, và đặt nó lên một tài năng đầy bất ngờ, người sở hữu sức ảnh hưởng văn hóa sâu rộng."

IT-Girl sở hữu vòng 1 nổi tiếng nhất nhì internet

Ngự trị dưới khối tài sản 50 triệu USD tỏa sáng rực rỡ đêm nay là vóc dáng phồn thực từng tốn không ít giấy mực của truyền thông. Trước khi kiêu hãnh sải bước mang trên mình chiếc Fantasy Bra đắt giá nhất lịch sử, bộ ngực của Kylie Jenner từng là tâm điểm của những ồn ào thị phi, những hoài nghi, và cả những giọt nước mắt hối hận.

Nhiều năm qua, váy corset cúp ngực o ép vòng 1 luôn là "vũ khí" tối thượng của Kylie tại các sự kiện lớn nhỏ. Tuy nhiên, đi kèm với phong cách bốc lửa ấy cũng là thói quen dễ gây tranh cãi: hành động liên tục đưa tay ôm, giữ vòng 1. Tờ The Sun từng có hẳn một bài viết mổ xẻ "tư thế ôm ngực khét tiếng" này, chỉ ra việc Kylie liên tục và vô thức làm thế trong những bức ảnh đời thường cho đến tận thảm xanh Met Gala. Nhiều ý kiến cho rằng cô đang cố giữ an toàn cho trang phục, nhưng phần đông netizen lại đánh giá hành động này kỳ quặc và ngượng ngùng, như thể Kylie luôn tôn sùng vòng 1 của mình quá mức.

Bất chấp những lời xì xầm, vóc dáng của nữ tỷ phú vẫn là "khuôn vàng thước ngọc" tạo ra cả một hệ tư tưởng trong mắt người hâm mộ. Thay vì lẩn tránh hay che giấu, Kylie chọn cách lật bài ngửa, tự tay làm chủ câu chuyện dao kéo của chính mình. Điển hình là khi một fan trên TikTok tò mò về vòng 1 của thần tượng, nữ tỷ phú đã gây bão khi không ngần ngại đáp lời chi tiết đến từng milimet.

Cô công khai bản thân đã đặt túi ngực silicone kích cỡ 445cc, dáng trung bình, đặt một nửa dưới cơ, dưới bàn tay nhào nặn của bác sĩ thẩm mỹ khét tiếng Garth Fisher tại Beverly Hills. Việc công khai cả địa chỉ làm đẹp, Kylie từng khiến vị bác sĩ này bị gọi đặt lịch đến "cháy máy".

Tự hào và say mê đường cong bốc lửa của chính mình là vậy, nhưng ẩn sau lớp vỏ bọc hoàn hảo đó lại là góc khuất của sự hối tiếc. Trong một tập phát sóng năm 2023 của show truyền hình gia đình, Kylie từng nghẹn ngào thừa nhận việc can thiệp dao kéo từ năm 19 tuổi - chỉ vài tháng trước khi mang thai bé Stormi - là một quyết định bồng bột.

"Ngực của tôi vốn đã rất đẹp và hoàn hảo, vì vậy tôi ước gì mình đã không động dao kéo ngay từ đầu. Tôi mong những cô gái trẻ đang nghĩ đến việc này hãy đợi đến sau khi sinh con. Nếu được quay ngược thời gian làm lại từ đầu, tôi sẽ không can thiệp thay đổi bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể" - Kylie từng bộc bạch.

Dù từng rơi nước mắt hối tiếc, nhưng nếu công chúng nghĩ rằng những giọt nước mắt hối hận sẽ khiến Kylie e dè với dao kéo, thì họ đã lầm to. Xuất hiện trong một tập podcast gần đây, em út nhà Kardashian không ngần ngại thừa nhận cô đang "manifest" mỗi ngày để có một túi ngực to và nổi bật hơn, kèm theo tuyên ngôn đầy kiêu hãnh: "Tôi muốn đôi gò bồng đào của mình bước vào phòng trước cả khi tôi bước vào". Kylie còn chia sẻ dự định sẽ lên bàn mổ vào năm sau, lúc tròn 30 tuổi.

Trước đó. ở lễ hội âm nhạc Coachella 2026, "đôi gò bồng đào" của nữ tỷ phú cũng một phen trở thành tâm điểm mổ xẻ. Chuyện là khi tham gia bữa tiệc xa hoa tại siêu biệt thự 12 triệu USD của mẹ ruột, Kylie đăng tải một đoạn video lắc lư theo điệu nhạc. Rất nhanh chóng, netizen nghi ngờ phần ngực bên trái của cô lộ hình dạng "lồi lõm" theo từng chuyển động.

Trên diễn đàn Reddit, nhiều bài đăng dấy lên nghi vấn túi ngực silicone của Kylie đã gặp sự cố do vận động mạnh. Dù phía đại diện chọn cách giữ im lặng, câu chuyện này vẫn phủ một lớp sương mù ồn ào lên nhan sắc của cô út gia đình nổi tiếng.

Tất cả những mâu thuẫn lằng nhằng đó đã tạo nên một đường dây tâm lý phức tạp nhưng cũng rất "Kylie". Khoảnh khắc sải bước cùng kiệt tác 50 triệu USD là đáp án rõ ràng nhất: Dù đi kèm với bao nhiêu tranh cãi, đặc quyền tối thượng vẫn luôn thuộc về những cái tên nắm giữ sức nóng truyền thông và khả năng thao túng sự chú ý của đám đông.

Victoria’s Secret mượn 380 triệu người theo dõi của Kylie để tạo nên một "cơn địa chấn", thì cô nàng cũng tiện tay biến đường băng này thành không gian quảng cáo 0 đồng cho đế chế mỹ phẩm của riêng mình. Sau khi rời sàn diễn, bà chủ Kylie Cosmetics đã tranh thủ đăng tải bộ ảnh lộng lẫy kèm dòng đính kèm "VS angel glam" dẫn thẳng về website. Phía dưới là nguyên một danh sách kê khai không thiếu món nào: từ kem che khuyết điểm, phấn phủ, phấn má, bảng màu mắt cho đến mascara.

Ảnh: Internet