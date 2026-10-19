Sau hai năm liên tiếp comeback cùng với không ít ý kiến trái chiều, Victoria’s Secret bước vào mùa show 2026 với một tâm thế mới. Dường như đã bỏ lại phía sau sự loay hoay trước những nhận xét cho rằng "thời hoàng kim đã lùi vào dĩ vãng", thương hiệu quyết định mang đường băng trở lại Los Angeles lần đầu tiên sau gần 20 năm. Những đôi cánh thiên thần sải bước ở nơi gọi là City of Angels đã phần nào bộc lộ tham vọng tìm lại hào quang của đế chế nội y lớn nhất thế giới.

Từ giữa năm, không khí của VSFS 2026 đã được hâm nóng liên tục, từ hiệu ứng truyền thông nhộn nhịp ở vòng casting, góc nhìn chân thực qua bộ phim tài liệu Angels Among Us, cho đến lời xác nhận tái xuất của hàng loạt "chị đại" biểu tượng. Đặc biệt nhất, kiệt tác Fantasy Bra được xác nhận trở lại sau lần cuối cùng xuất hiện từ năm 2018.

Dưới sự dẫn dắt của Giám đốc sáng tạo Adam Selman cùng đội ngũ "phù thuỷ" làng mốt bao gồm: stylist Carlyne Cerf de Dudzeele, nghệ sĩ làm tóc Guido Palau và chuyên gia trang điểm Pat McGrath - Victoria's Secret mang đến một bữa tiệc nhan sắc đẳng cấp, kết hợp hài hòa giữa DNA quyến rũ chết người và tinh thần đa dạng hóa của thời đại mới.

Sự hồi sinh của Fantasy Bra triệu đô và đó là KYLIE JENNER!

Đã 8 năm kể từ lần cuối cùng giới mộ điệu được chiêm ngưỡng chiếc Fantasy Bra trên đường băn. Suốt chiều dài lịch sử, từ khoảnh khắc Claudia Schiffer (1996) hay cú đúp của Alessandra Ambrosio và Adriana Lima (2014), Fantasy Bra luôn là giấc mơ của mọi người mẫu.

Năm nay, "đặc sản" xa xỉ nhất này đã chính thức trở lại. Bắt tay cùng đế chế trang sức Jacob & Co., Victoria's Secret mang đến một kiệt tác đắt giá lên tới con số không tưởng: 50 triệu USD (khoảng 1.295 tỷ đồng) một con số khủng hàng lịch sử chương trình này. Và nhân vật được "chọn mặt gửi vàng" chính là cú twist không ai ngờ tới: Kylie Jenner!

Dù đây mới là lần đầu tiên chạm ngõ sàn diễn Victoria's Secret, Kylie đã chứng minh đẳng cấp của một "chiến thần" thực thụ không hề kém cạnh bất kỳ đàn chị kỳ cựu nào. Khán phòng như vỡ òa khi nàng tỷ phú xuất hiện lộng lẫy tựa nữ thần với đôi cánh lông vũ trắng muốt. Cô diện chiếc chân váy vạt xéo táo bạo khoe trọn chi tiết lọt khe nóng bỏng, nhưng tâm điểm khiến mọi ống kính phải làm việc hết công suất chính là chiếc Fantasy Bra 50 triệu USD chói lóa ngự trị trên vóc dáng phồn thực trứ danh!

Không thể tin được, Kylie Jenner là người trình diễn Fantasy bra đắt nhất lịch sử ngay màn debut VSFS (Clip: Instagram).

Thần thái quyền lực, tự tin và sự bốc lửa trong từng nhịp bước của Kylie thực sự đã thổi bùng sàn diễn. Một màn debut "vô tiền khoáng hậu" bùng nổ! Chắc chắn sau cú chấn động đêm nay, cõi mạng sẽ còn phải đảo điên dài dài, và giới mộ điệu hoàn toàn có quyền mong đợi cô nàng sẽ tiếp tục thống trị các chiến dịch quảng bá chiến lược của Victoria's Secret trong tương lai gần!

Bạn trai và mẹ cô cười rạng rỡ trong khoảnh khắc đặc biệt.

Những biểu tượng kỳ cựu

Giống như năm ngoái, thương hiệu nội y không xác nhận trước về sự góp mặt của Bella Hadid, nhưng cô lại chính là gương mặt mở màn cho show diễn. Ánh đèn sân khấu đã bắt trọn mọi góc độ của tạo hình xanh neon rực rỡ: từ chiếc áo ngực cúp ngang thêu hoa, phần chân váy được cách điệu từ đai kẹp tất cho đến đôi cánh đính đá quý vươn dài kiêu hãnh phía sau lưng tựa như những nhánh cây.

Bella Hadid

Đường băng Los Angeles đang thực sự sống lại những nhịp đập huy hoàng nhất khi thổn thức chứng kiến những sải bước kiêu kỳ của dàn bóng hồng từng tự tay kiến tạo nên kỷ nguyên vàng son cho đế chế Victoria's Secret.

Adriana Lima - "chị đại" có số lần trình diễn nhiều nhất Victoria's Secret Fashion show. Năm nay, cô sẽ đánh dấu lần thứ 21 sải bước trên đường băng biểu tượng trong sự nghiệp của mình. Tiếp bước Bella Hadid, Adriana Lima trong sắc xanh neon rực rỡ đã chính thức khởi động đêm diễn. Xuất hiện đầy quyến rũ trong một thiết kế bodysuit phối ren với những đường cut-out mang âm hưởng corset quanh eo. Nữ siêu mẫu kết hợp cùng một đôi cánh tuyệt đẹp trông tựa như những nhánh hoa anh đào.

Adriana Lima

Khoảnh khắc Adriana Lima kết show, đánh dấu lần thứ 21 sải bước trên sàn diễn biểu tượng cuộc đời mình.

Elsa Hosk chính là mỹ nhân cuối cùng trình diễn chiếc Dream Angels Fantasy Bra ở show chia tay năm 2018. Trở lại VSFS 2026, show diễn đánh dấu màn trở lại của Elsa Hosk sau 8 năm vắng bóng cũng là lúc Fantasy Bra được mang trở lại, vì lẽ đó trước show diễn đã có không ít đồn đoán cô chính là nhân vật được thương hiệu "chọn mặt gửi vàng". Sải bước trở lại đường băng Victoria's Secret ngay từ những phút đầu của show diễn, siêu mẫu đình đám diện một thiết kế corset gợi cảm, kết hợp cùng điểm nhấn là phần tay áo bồng bềnh, mỏng manh xuyên thấu và một look khác với đôi cánh cỡ đại siêu hoành tráng.

Elsa Hosk

Candice Swanepoel là một trong những cựu thiên thần nổi tiếng nhất. Chỉ sau 3 năm có đôi cánh của Victoria's Secret, cô từng được giao phó đặc sản Royal Fantasy Bra trị giá 10 triệu USD vào năm 2013 - một trong những thiết kế đắt đỏ nhất lịch sử thương hiệu.

Trở lại đường băng năm nay, nàng siêu mẫu minh chứng cho một đẳng cấp bất diệt: Cần gì đến Fantasy Bra, những dải đá tựa như thác đổ dọc xuống vóc dáng tuyệt mỹ của Candice, ôm trọn lấy chiếc áo ngực và thiết kế quần lọt khe cạp cao đầy khiêu khích, và đôi cánh lung linh bắt sáng đã đủ khiến mỹ nhân này chói loá.

Candice Swanepoel

Alessandra Ambrosio ra mắt sàn catwalk cho thương hiệu vào năm 2000 và chính thức trở thành Thiên thần vào năm 2004, cô từng là chủ nhân chiếc Dream Fantasy Bra (2012) và chia sẻ vinh dự mặc Dream Angels Fantasy Bras cùng Adriana Lima (2014). Năm 2026 đánh dấu lần xuất hiện thứ 20 của cô tại VSFS - một cột mốc đầy tự hào.

Trong màn trình diễn của Moroney, Alessandra Ambrosio đã cùng cô sải bước trên đường băng. Nàng siêu mẫu diện một chiếc áo ngực đính đá quý tinh xảo cùng phần chân váy phồng được biến tấu thành dải đuôi váy thướt tha.

Alessandra Ambrosio

Gây bão nhất đường băng năm nay chắc chắn là màn tái xuất mang tính biểu tượng của Rosie Huntington-Whiteley. Sau 16 năm vắng bóng kể từ 2010, bông hồng nước Anh đã không còn là cô gái 19 tuổi cầm gấu bông năm nào để sải bước với thần thái quyền lực của một nữ doanh nhân, một biểu tượng sắc đẹp thực thụ.

Rosie Huntington-Whiteley

Barbara Palvin chắc chắn là cái tên được mong đợi nhất nhì sàn diễn VSFS 2026. Chỉ chưa đầy 24h sau khi công bố trở lại, clip của mẹ bỉm đã vượt 20M views, trở thành thiên thần có lượt xem cao nhất trên tài khoản @victoriassecret xét trong các teaser năm nay. Một năm trước cô trình diễn với 1 bên chân bị gãy trước show chỉ ít tuần và năm nay là khi mới sinh con chỉ 6 tuần, mỹ nhân Hungary đã tự tin khoe vóc dáng bốc lửa trong lần thứ 5 sải bước cho thương hiệu, khẳng định sức sống mạnh mẽ của những thiên thần.

Barbara Palvin

Bên cạnh những cái tên đã được "nhá hàng" rầm rộ, VSFS 2026 còn mang đến một cú twist chấn động phút chót mang tên Hề Mộng Dao. Không kèn không trống, "cô dâu hào môn" bất ngờ đánh úp giới truyền thông khi lẳng lặng xuất hiện rạng rỡ tại phòng makeup chỉ ít phút trước khi thảm hồng chính thức mở cửa.

Lần cuối cùng sải bước trên đường băng nội y đắt giá là vào năm 2018, đến nay đã tròn 8 năm trôi qua. Việc nàng siêu mẫu đình đám bất ngờ quay lại sân khấu sự nghiệp chỉ vài tháng sau khi gây bão cõi mạng với "hôn lễ trong mơ" thực sự là một nước đi không ai lường trước, khiến giới mộ điệu và người hâm mộ phấn khích. Đặc biệt hơn, nữ siêu mẫu xứ Trung là một trong số các model trình diễn đôi cánh "không trọng lực" siêu to khổng lồ của VSFS năm nay.

Hề Mộng Dao

Lưu Văn đã làm nên lịch sử vào năm 2009 khi trở thành chân dài gốc Hoa đầu tiên sải bước tại VSFS. Sự hiện diện của cô mang đến sức hút không thể chối từ.

Lưu Văn

Irina Shayk lần đầu tiên sải bước trên sàn diễn thời trang Victoria's Secret năm 2016, gây chú ý khi đó vì thậm chí cô đang mang thai con đầu lòng. Kể từ đó, người mẫu Nga này tiếp tục xuất hiện trên các sàn catwalk, các chiến dịch quảng cáo xa xỉ và trang bìa tạp chí, và giờ đây, lại một lần nữa trên sàn diễn Victoria's Secret.

Irina Shayk

Dàn IT-Girls và làn sóng nhan sắc mới

Song hành cùng những nhịp đập di sản, sàn diễn tiếp tục duy trì ngọn lửa đa dạng hóa từng thắp sáng đường băng từ năm 2024. Bức tranh nhan sắc 2026 được điểm xuyết bằng dàn IT-Girls đình đám và những bóng hồng phá vỡ mọi giới hạn hình thể, như một cách để Victoria's Secret kiên định củng cố DNA mới của mình: tôn vinh mọi vẻ đẹp trong kỷ nguyên hiện đại.

Bức tranh nhan sắc được tô điểm rực rỡ bởi những IT-Girls mở đầu bằng, Anok Yai. Không diện nội y như thông thường, ngọc trai đen mang đến một đóa hoa khổng lồ bung nở rực rỡ dọc đường băng. Ngay khi nữ siêu mẫu quay lưng lại, cô đã khoe khéo chiếc quần lót dáng cheeky gợi cảm, mang tông màu đồng điệu tuyệt đối với sắc hồng của những cánh hoa.

Anok Yai

Ashley Graham sải bước trên đường băng với một trong những đôi cánh hoành tráng nhất, được phủ kín từ trên xuống dưới bởi những cụm hoa mang sắc hồng và vàng rực rỡ. Cô diện một thiết kế bodysuit lãng mạn không kém, hoàn thiện với những đường cut-out ở eo và chi tiết quần lọt khe cạp trễ đầy gợi cảm.

Ashley Graham

Paloma Elsesser lộng lẫy tô điểm cho diện mạo bằng một chiếc vương miện lấp lánh xứng tầm ngôi sao Victoria's Secret, diện cùng thiết kế bodysuit trắng và mặt charm mang chữ "Angel" trứ danh.

Paloma Elsesser

Solange Omon - cô gái 21 tuổi xuất sắc giành ngôi vị quán quân từ series phim tài liệu Angels Among Us đã có màn ra mắt trên sân khấu Victoria's Secret hôm nay. Ngay giữa mạch cảm xúc của đêm diễn, ánh đèn bỗng hạ xuống mờ ảo, chính thức mở ra kỷ nguyên thiên thần cho Omon. Nữ tân binh sải bước đầy tự tin trong thiết kế nội y viền ren quyến rũ, khoác lên mình đôi cánh ánh kim lấp lánh cùng dải tà bằng lụa organza xuyên thấu thướt tha vút dài phía sau.

Solange Omon

Trở lại đêm tiệc nội y năm nay không thể không nhắc đến những sải bước đầy quyền lực của Alex Consani. Sự góp mặt của chân dài chuyển giới đình đám không chỉ đánh dấu một bước tiến vĩ đại về thông điệp đa dạng trong kỷ nguyên Victoria's Secret mới, mà còn mang đến một visual bùng nổ. Cô "càn quét" đường băng theo nghĩa đen trong thiết kế áo choàng kẻ sọc trễ nải với hiệu ứng chuyển màu mãn nhãn về phía gấu áo.

Alex Consani

Bữa tiệc âm nhạc "Girl Power"

Không chỉ có nội y, âm nhạc tại VSFS 2026 cũng mang đậm tính tuyên ngôn với dàn line-up 100% nghệ sĩ nữ. Megan Moroney là nghệ sĩ khách mời đầu tiên bước lên sân khấu của Victoria's Secret Fashion Show. Cô bắt nhịp hoàn hảo với thần thái của dàn siêu mẫu khi xuất hiện cùng một đôi cánh thách thức trọng lực, diện chiếc đầm corset sắc hồng và phần đai kẹp tất xếp bèo nhún đầy quyến rũ.

Megan Moroney

Tate McRae thực sự chiếm trọn spotlight với màn trình diễn Sports Car và ca khúc mới Housewife - bản nhạc nền hoàn hảo cho màn tái xuất đường băng của Gigi Hadid. Nàng mẫu nhà Hadid xuất hiện đẹp tựa một giấc mơ mang đậm phong cách Y2K với những điểm nhấn màu pastel ngọt ngào. Dải màu sắc bay bổng, đầy chất thơ này còn được nối dài đầy tinh tế trên đôi cánh đính sequin lấp lánh của cô.

Tate McRae và tương tác với Gigi Hadid

Katseye giữ trọn tinh thần quyến rũ khi mang đến một loạt các item hút mắt, trải dài từ bustier đen - hồng, chân váy mini xếp ly, cho đến những đôi tất cao ngang đùi gợi cảm.

Màn trình diễn của Megan Thee Stallion tại Victoria's Secret Fashion Show 2026 mang đến những sải bước catwalk "chặt chém" không kém chất giọng của mình. Nữ rapper toát lên thần thái của một siêu mẫu thực thụ khi diện thiết kế áo ngực phối ren cách điệu phần tay, quần lót G-string lọt khe nóng bỏng và đôi tất cao ngang đùi mỏng manh gợi cảm. Và điểm nhấn chấn động nhất của toàn bộ diện mạo là đôi cánh màu bạc ánh kim đầy quyền lực.

Megan Thee Stallion

Ảnh: Getty Images, Internet