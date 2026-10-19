Không phải thiên thần Victoria’s Secret, Kylie Jenner vẫn được chọn diện Fantasy Bra đắt nhất lịch sử

Kylie Jenner trở thành tâm điểm tại Victoria's Secret Fashion Show khi xuất hiện trong chiếc Fantasy Bra nạm hơn 4.400 viên kim cương. Thiết kế trị giá 50 triệu USD đánh dấu lần đầu món nội y xa xỉ này trở lại sàn diễn của thương hiệu kể từ năm 2018.

Để đưa Fantasy Bra trở lại sau nhiều năm vắng bóng, Victoria's Secret cần một gương mặt đủ sức thu hút sự chú ý của công chúng. Thương hiệu đã chọn Kylie Jenner – ngôi sao truyền hình thực tế, doanh nhân ngành làm đẹp và một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, với khoảng 380 triệu người theo dõi Instagram.

Ở tuổi 29, Jenner lần đầu sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret. Cô diện chân váy ngắn mỏng nhẹ, giày cao gót trong suốt và đôi cánh lông vũ màu trắng. Tuy nhiên, mọi ánh nhìn nhanh chóng đổ dồn vào chiếc Fantasy Bra lấp lánh mà cô mặc.

Thiết kế có 4.410 viên kim cương tự nhiên, bao quanh viên kim cương vàng Fancy Vivid giác cắt radiant nặng 75,54 carat. 15 nghệ nhân đã dành hơn 1.000 giờ chế tác chiếc áo. Thành phẩm nặng gần 1,8 kg và có giá 50 triệu USD – mức cao nhất trong lịch sử Fantasy Bra, vượt kỷ lục trước đó khoảng 35 triệu USD.

Adam Selman, Giám đốc sáng tạo của Victoria's Secret, cho biết sự cuồng nhiệt của người hâm mộ là một trong những ý tưởng lớn của show năm nay. Fantasy Bra cũng là món đồ được khán giả mong chờ nhất sau show diễn năm ngoái.

"Chúng tôi tự hỏi làm thế nào để đưa chiếc áo trở lại theo cách thật vui nhộn và phóng đại, bởi đây đúng là một món trang sức và tác phẩm nghệ thuật xa hoa. Nó gần như đạt chất lượng của một món đồ trong bảo tàng", Selman nói.

Ông gọi Jenner là một "thế lực văn hóa", bởi sức ảnh hưởng của cô vượt ra ngoài thời trang, truyền hình hay một lĩnh vực riêng lẻ. Theo Selman, Jenner là gương mặt phù hợp với một show diễn có quy mô lớn, mang tính giải trí và có sức lan tỏa rộng. Việc kết hợp cô với chiếc Fantasy Bra cũng giúp Victoria's Secret mang đến điều người hâm mộ mong đợi theo một cách bất ngờ.

Để hiện thực hóa thiết kế, Selman hợp tác với nhà kim hoàn Jacob Arabo, người sáng lập thương hiệu Jacob & Co. Ông từng chế tác trang sức cho nhiều ngôi sao như Madonna, Rihanna, Elton John và Victoria Beckham.

Arabo cho biết Victoria's Secret đại diện cho sự tự tin, vẻ đẹp và tự do thể hiện bản thân. Ông ấn tượng với cách thương hiệu biến một chiếc áo ngực thành món trang sức cao cấp, kết hợp hai thế giới thời trang và kim hoàn theo cách chưa từng thấy trước đó.

Khi bắt tay vào thiết kế, Arabo nghiên cứu những phiên bản Fantasy Bra trước đây để tìm hướng phát triển mới. "Tầm nhìn của tôi là tạo ra một món trang sức cao cấp có thể mặc như áo ngực: không dùng vải, chỉ có vàng và kim cương", ông chia sẻ.

Hơn 4.400 viên kim cương trên thiết kế được chế tác theo bảy kiểu cắt: angel, trái tim, giọt lệ, marquise, oval, radiant và brilliant tròn. Các nghệ nhân sử dụng bốn kỹ thuật đính khác nhau nhằm tăng độ bắt sáng cho từng viên đá.

Kylie Jenner lần đầu diễn Victoria’s Secret, đeo áo ngực Fantasy Bra trị giá 50 triệu USD

Fantasy Bra có lịch sử kéo dài 30 năm. Phiên bản đầu tiên ra mắt năm 1996, do Claudia Schiffer mặc trong một quảng cáo trên tạp chí và có giá 1 triệu USD. Những thiết kế đáng chú ý sau đó gồm Millennium Bra trị giá 10 triệu USD do Heidi Klum trình diễn năm 1999; Red Hot Fantasy Bra giá 15 triệu USD do Gisele Bündchen mặc năm 2000; và Atelier Swarovski Fantasy Bra trị giá 1 triệu USD do Elsa Hosk trình diễn năm 2018.

Fantasy Bra vốn là một chiến dịch quảng bá, nhưng sức hút của món đồ vẫn bền bỉ qua nhiều thập kỷ. Sự kết hợp giữa những người mẫu nổi tiếng và thiết kế phủ đầy đá quý tiếp tục khiến khán giả tò mò, đồng thời đòi hỏi kỹ thuật chế tác và tính toán tỉ mỉ.

Với chiếc Fantasy Bra năm nay, thách thức lớn nhất là làm sao để Jenner có thể mặc thoải mái và di chuyển tự nhiên. Thiết kế gần như hoàn toàn làm từ vàng và kim cương, không có lớp vải nâng đỡ. Đội ngũ đã lấy số đo chính xác của Jenner, dựng mẫu thử và điều chỉnh liên tục theo dáng người thực tế.

"Những gì trông ổn trên bản vẽ chưa chắc đã phù hợp khi mặc lên cơ thể. Từng đường cong, viên kim cương và chi tiết vàng đều phải được đặt đúng vị trí để chiếc áo vừa đẹp vừa thoải mái", Arabo nói.

Dù mức giá gây choáng và tên tuổi Kylie Jenner tạo nên sức nóng, Selman cho biết mục tiêu cuối cùng của dự án rất đơn giản: "Chiếc áo này dành cho người hâm mộ. Thật sự là dành cho họ".