Kim Kardashian hứng chịu bão phẫn nộ vì cầm túi Hermès da voi

Kim Kardashian một lần nữa chứng minh sức ảnh hưởng thời trang của mình nhưng lần này, mọi thứ lại nghiêng hẳn về hướng tiêu cực. Xuất hiện cùng chiếc túi Hermès Birkin siêu hiếm được cho là làm từ da voi , ngôi sao truyền hình lập tức trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Chiếc túi Birkin làm từ da voi của Kim Kardashian đang dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội. (Nguồn: randolphgoodsrandolphgoods)

Theo các nguồn thông tin, Hermès từng thử nghiệm sử dụng da voi cách đây hàng thập kỷ , sản xuất với số lượng cực kỳ giới hạn rồi dừng hoàn toàn vì nhiều lý do liên quan đến đạo đức và bảo tồn động vật. Câu chuyện được truyền lại: một vị khách VIP giàu có trong chuyến safari đã yêu cầu Hermès chế tác túi từ da voi. Kể từ đó, những chiếc túi như vậy trở thành "dị vật lịch sử" – hiếm đến mức gần như không xuất hiện trên thị trường và không còn nằm trong bất kỳ dòng chất liệu nào của nhà mốt xa xỉ hiện nay .

Chiếc túi Hermès chế tác từ da voi được Kim Kardashian sử dụng.

Tính đến hiện tại, Hermès chưa bao giờ thương mại hóa dòng túi làm từ da voi. Những mẫu từng xuất hiện chỉ là sản phẩm thử nghiệm hiếm hoi trong quá khứ, gần như không để lại bất kỳ dữ liệu giá bán chính thức nào trên thị trường.

Chính vì nguồn gốc nhiều tranh cãi, việc chiếc túi da voi này bất ngờ trở lại cùng Kim Kardashian đã châm ngòi làn sóng phản ứng: "Tôi không quan tâm người ta tiêu tiền thế nào. Nhưng đi loanh quanh với một chiếc túi làm từ da voi rồi coi đó là biểu tượng xa xỉ? Không có gì tự hào ở đây cả", "Thời trang không thể biện minh cho sự tàn nhẫn".

Nhiều người cho rằng, với sức ảnh hưởng toàn cầu của Kim Kardashian, việc sử dụng một món đồ có lịch sử gắn liền với loài voi và động vật hoang dã là lựa chọn thiếu cân nhắc, đi ngược lại xu hướng thời trang xanh - thời trang có trách nhiệm đang được cổ vũ mạnh mẽ.

Nhiều phản ứng trái chiều của netizen với Kim.

Kim Kardashian vốn luôn được biết đến với gu thời trang xa xỉ và sự sành điệu không ai bì kịp. Trong đó, niềm đam mê đặc biệt của cô là những chiếc túi Birkin huyền thoại của Hermès. Không chỉ là phụ kiện, mỗi chiếc Birkin với nữ tỷ phú còn là một tuyên ngôn cá nhân, thể hiện sự tinh tế, đẳng cấp và khả năng "săn lùng" những phiên bản hiếm có. Từ những gam màu cơ bản đến các phiên bản da độc lạ, Kim luôn biết cách biến những chiếc túi này trở thành tâm điểm của mỗi outfit, chứng minh tình yêu bất tận với biểu tượng kinh điển của Hermès.