5 mẫu áo mùa đông cứ mặc là vóc dáng tự động thon thả, cao ráo hơn

Khi mùa đông đến, chúng ta không chỉ tìm kiếm những chiếc áo ấm áp, mà còn mong muốn một vẻ ngoài thanh thoát, cao ráo và tôn lên dáng vóc. Chọn lựa trang phục phù hợp không những giúp bạn giữ ấm mà còn khéo léo "ăn gian" chiều cao và tạo sự cân đối cho cơ thể. Dưới đây là 5 mẫu áo mùa đông không thể thiếu trong tủ đồ, giúp bạn thon thả hơn và có thêm vài centimet chiều cao tức thì.

Áo cổ chữ V

Áo cổ chữ V là một trong những item nổi bật nhất trong việc tôn lên vóc dáng. Với thiết kế cổ áo xẻ sâu hình chữ V, chiếc áo này giúp kéo dài cổ, làm cho phần thân trên của bạn trông thanh thoát hơn, đặc biệt là với những ai sở hữu dáng người thấp hoặc thân hình hơi tròn trịa.

Không chỉ vậy, cổ chữ V còn giúp tạo cảm giác chiều cao tăng lên rõ rệt, bởi nó tạo ra đường cong mềm mại, không bị gò bó như những mẫu áo cổ tròn. Bạn có thể lựa chọn áo cổ V với chất liệu dày dặn như len, nỉ hay vải thun để giữ ấm cho mùa đông mà vẫn giữ được phong cách.

Áo lửng

Áo lửng cũng là một lựa chọn lý tưởng cho mùa đông, đặc biệt nếu bạn muốn tôn lên vòng eo và ăn gian chiều cao. Những chiếc áo có độ dài vừa phải, chỉ đến ngang hông sẽ tạo ra một tỷ lệ cơ thể cân đối và giúp đôi chân trông dài hơn.

Nếu bạn mix áo lửng với quần jeans ống suông hoặc váy dài, sự kết hợp này sẽ khiến bạn trông cao ráo, thanh thoát hơn bao giờ hết. Áo lửng cũng rất dễ phối hợp với những kiểu áo thun hay sơ mi bên trong để tạo thêm sự ấm áp mà vẫn giữ được vẻ ngoài thời trang.

Áo thun dài tay, gọn dáng

Áo thun dài tay, dù đơn giản nhưng lại có khả năng tôn dáng cực kỳ hiệu quả nếu bạn chọn những mẫu áo ôm sát hoặc dáng suông nhẹ. Chất liệu co giãn sẽ giúp ôm sát cơ thể, tạo đường cong mềm mại và gọn gàng mà không làm bạn cảm thấy khó chịu. Đặc biệt, áo thun dài tay có thể kết hợp với nhiều trang phục khác nhau như chân váy, quần jeans hay thậm chí là quần legging.

Để trông cao ráo hơn, bạn có thể chọn những màu sắc sáng hoặc đơn sắc, tránh các họa tiết quá rườm rà. Sự kết hợp đơn giản nhưng thanh lịch này chắc chắn sẽ giúp bạn có được vẻ ngoài vừa năng động lại vừa tôn lên dáng vóc.

Áo tối màu

Một trong những quy tắc đơn giản mà hiệu quả trong thời trang chính là chọn những màu sắc tối cho trang phục của mình. Áo màu đen, xanh than, nâu đậm hay xám thường giúp cơ thể trông thon thả và gọn gàng hơn. Các màu sắc này không chỉ làm giảm sự chú ý vào các khuyết điểm mà còn có khả năng "thu nhỏ" những phần cơ thể bạn không muốn phô ra.

Ngoài ra, áo màu tối còn rất dễ dàng phối đồ và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, từ thanh lịch, trang nhã đến cá tính. Một chiếc áo len tối màu kết hợp với quần skinny hay boots cao sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho những ngày lạnh.

Áo cardigan

Áo cardigan là một món đồ vô cùng dễ mặc và phù hợp với nhiều dáng người. Mẫu áo này có thể mặc suông hoặc thắt eo, tùy thuộc vào sở thích và mục đích của bạn. Với những chiếc áo cardigan thắt eo, bạn có thể dễ dàng tạo đường cong cho cơ thể và làm nổi bật phần eo.

Hơn nữa, cardigan dài qua hông hoặc đến giữa đùi sẽ giúp bạn ăn gian vài centimet chiều cao, đồng thời tạo cảm giác cơ thể thon thả, dài hơn. Áo cardigan thường có nhiều chất liệu như len, cashmere hay vải dày dặn, vừa ấm áp vừa dễ dàng mix đồ với các kiểu trang phục khác nhau.

