Chuyên viên thẩm mỹ viện 10 năm mách bạn mẹo trị môi khô tại nhà, rẻ mà hiệu quả bất ngờ

Môi khô, bong tróc hay nứt nẻ là vấn đề rất phổ biến, đặc biệt vào những thời điểm thời tiết hanh khô hoặc khi bạn thường xuyên sử dụng son lì, ngồi điều hòa nhiều giờ. Nhiều người thường nghĩ phải dùng đến những sản phẩm đắt tiền hoặc liệu trình spa chuyên sâu mới có thể cải thiện tình trạng môi. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Lý Mộc Tử - cô nàng có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ viện - thì có một quy trình dưỡng môi tại nhà cực kỳ đơn giản, không tốn kém mà vẫn giúp đôi môi mềm mại, căng mịn như vừa được chăm sóc chuyên nghiệp.

Chỉ cần vài bước đơn giản với những nguyên liệu sẵn có, bạn hoàn toàn có thể "cứu nguy" đôi môi khô nẻ trong thời gian ngắn.

1. Làm mềm môi bằng bông thấm nước ấm trong 1 phút

Theo Lý Mộc Tử, bước đầu tiên và quan trọng nhất chính là làm mềm lớp da môi đang khô cứng. Bạn chỉ cần một miếng bông tẩy trang thấm nước ấm, sau đó đắp lên môi trong khoảng 1 phút. Nhiệt độ ấm giúp làm mềm các tế bào da chết, đồng thời tăng tuần hoàn máu tại vùng môi, chuẩn bị cho các bước chăm sóc tiếp theo. Đây là bước thường bị bỏ qua nhưng lại mang đến hiệu quả lớn, bởi môi sau khi được làm mềm sẽ hấp thụ dưỡng chất tốt hơn, việc tẩy da chết cũng trở nên nhẹ nhàng và hạn chế gây tổn thương.

2. Thoa một lớp son dưỡng thật dày để làm mềm da môi nứt nẻ

Sau khi làm mềm môi bằng nước ấm, bạn hãy thoa ngay một lớp son dưỡng thật dày. Lý Mộc Tử nhấn mạnh rằng việc "ủ ẩm" ban đầu bằng lớp dưỡng dày giúp môi nhanh chóng mềm ra, giảm cảm giác căng rát và hỗ trợ quá trình loại bỏ da chết sau đó. Không cần loại son dưỡng đắt đỏ, bạn chỉ cần một sản phẩm có khả năng cấp ẩm tốt, chứa các thành phần như dầu dừa, bơ hạt mỡ, vitamin E… để làm dịu môi. Để lớp son phát huy hiệu quả, bạn giữ trên môi trong vài phút cho đến khi cảm nhận lớp da khô mềm hơn rõ rệt.

3. Tẩy da chết nhẹ nhàng bằng đường cát và tăm bông

Đây là bước đặc biệt quan trọng giúp môi trở lại vẻ mềm mịn tự nhiên. Khi lớp son dưỡng đã làm mềm môi, bạn thoa một ít đường cát lên toàn bộ môi. Đường có khả năng tẩy da chết vật lý rất dịu nhẹ, phù hợp cho vùng môi vốn nhạy cảm. Thay vì dùng tay, Lý Mộc Tử khuyên nên dùng tăm bông để massage vì lực tác động sẽ đều, nhẹ và không gây xước môi. Bạn chỉ cần xoay nhẹ đầu tăm bông trên môi khoảng 30-40 giây để lấy đi lớp da bong tróc. Sau đó, lau sạch bằng khăn mềm hoặc bông tẩy trang. Ngay lập tức, bạn sẽ cảm thấy môi mềm mại và sáng màu hơn.

4. Thoa serum dưỡng ẩm và đắp màng bọc hoặc bông tẩy trang trong 15 phút

Đây là bước "chốt hạ" giúp môi được cấp ẩm sâu và kéo dài. Sau khi tẩy da chết xong, bạn thoa lên môi một lớp serum dưỡng ẩm chuyên dụng. Nếu không có serum môi, bạn có thể dùng serum da mặt loại lành tính, không chứa acid mạnh. Serum giúp cấp ẩm sâu, phục hồi nhanh các vùng môi nứt nẻ và nuôi dưỡng môi từ bên trong. Ngay sau khi thoa serum, bạn dùng màng bọc thực phẩm (hoặc bông tẩy trang mỏng) phủ lên môi và giữ trong 15 phút. Lý Mộc Tử cho biết, việc "niêm phong" như vậy giúp hạn chế serum bay hơi, đồng thời giúp các dưỡng chất thấm nhanh hơn và hiệu quả hơn hẳn so với việc chỉ thoa serum thông thường. Đây là mẹo mà nhiều chuyên viên spa vẫn áp dụng trong các liệu trình dưỡng môi chuyên sâu.

5. Tăng hiệu quả bằng cách đắp thêm khăn ấm lên màng bọc

Nếu muốn hiệu quả tối ưu, bạn có thể lấy một chiếc khăn nhỏ thấm nước ấm và đặt lên lớp màng bọc. Nhiệt độ ấm sẽ giúp mở nhẹ lỗ chân lông, kích thích lưu thông máu và đẩy nhanh quá trình hấp thụ serum. Khi kết hợp cả nhiệt ấm và màng bọc, môi sẽ được "ủ ẩm" sâu, giúp tình trạng môi khô nghiêm trọng cũng được cải thiện rõ rệt chỉ sau một lần thực hiện. Lý Mộc Tử cho biết nhiều khách hàng ở spa cũng được áp dụng chính kỹ thuật này trong liệu trình dưỡng môi cao cấp.

Kết thúc quy trình: Tháo màng bọc và thoa son dưỡng hoặc mặt nạ ngủ cho môi

Sau 15 phút, bạn tháo lớp màng bọc ra và nhẹ nhàng lau sạch phần serum thừa. Cuối cùng, thoa thêm một lớp son dưỡng hoặc mặt nạ ngủ cho môi để khóa ẩm. Đây là bước giúp duy trì hiệu quả lâu hơn và giữ môi mềm mịn suốt cả ngày. Nếu thực hiện vào buổi tối, bạn có thể sử dụng mặt nạ ngủ môi để tăng khả năng phục hồi và sáng màu môi vào sáng hôm sau. Lý Mộc Tử khuyến khích mọi người thực hiện quy trình này 2-3 lần/tuần, đặc biệt trong thời tiết hanh khô hoặc khi môi bị tổn thương do dùng son lì nhiều.

Phương pháp trị môi khô mà "chuyên gia spa" Lý Mộc Tử chia sẻ đơn giản đến mức ai cũng có thể tự làm tại nhà, chi phí gần như bằng 0 nhưng hiệu quả lại không hề thua kém các liệu trình đắt đỏ. Quy trình này tập trung vào việc làm mềm - tẩy da chết nhẹ nhàng - cấp ẩm sâu và khóa ẩm, giúp môi nhanh chóng hồi phục, mịn màng và căng mọng tự nhiên. Nếu bạn đang tìm một giải pháp an toàn, không tốn kém và có thể áp dụng ngay lập tức, hãy thử áp dụng các bước trên. Chỉ sau vài lần thực hiện, đôi môi khô nẻ sẽ trở nên mềm mại, hồng hào và tràn đầy sức sống trở lại.