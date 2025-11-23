5 lọ serum Hàn Quốc rất đa năng, nhưng thích nhất là dưỡng da căng sáng mỗi ngày

Làn da căng bóng, trong trẻo kiểu Hàn Quốc không chỉ đến từ quy trình dưỡng da công phu mà còn nhờ những lọ tinh chất giàu dưỡng chất và kết cấu nhẹ tênh. Dưới đây là 5 lọ serum Hàn Quốc đang được yêu thích nhờ khả năng cải thiện độ sáng, độ ẩm và độ đàn hồi của da. Mỗi sản phẩm mang một triết lý chăm sóc riêng nhưng đều hướng đến vẻ đẹp tự nhiên và rạng rỡ.

Beauty of Joseon Glow Serum

Lấy cảm hứng từ chuẩn mực vẻ đẹp thanh lịch thời Joseon, Beauty of Joseon mang phong cách hanbang (thảo dược truyền thống Hàn Quốc) vào những công thức hiện đại, nhẹ nhàng và hiệu quả. Glow Serum là một trong những sản phẩm tiêu biểu nhất, vừa mang lại vẻ bóng mượt đặc trưng vừa hỗ trợ cải thiện kết cấu da.

Thành phần chính betaine salicylate (một dạng BHA dịu nhẹ) giúp làm mịn bề mặt da và hỗ trợ làm thông thoáng lỗ chân lông. Đi kèm là keo ong, niacinamide và nghệ giúp giảm kích ứng, làm sáng nhẹ và duy trì sự cân bằng tự nhiên. Nhờ đó, serum để lại cảm giác mềm mại, thoáng nhẹ và độ bóng khỏe tự nhiên mà không gây nặng mặt.

Iope Retinol Super Bounce Serum

Retinol chỉ mới trở nên phổ biến trong một vài năm gần đây trong các dòng sản phẩm K-beauty, nhưng Iope lại là thương hiệu đã kiên trì với hoạt chất này gần hai thập kỷ. Retinol Super Bounce Serum được xem là bước tiến mới nhất của hãng nhờ cách kết hợp 4 dạng retinoid khác nhau: retinol nguyên chất, retinol bao bọc, granactive retinoid và bio-seletinoid.

Sự phối hợp này mang đến hiệu quả đa tầng: hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi, làm mịn các rãnh nhăn li ti và thúc đẩy làn da trông đều màu, tươi tắn hơn. Chất serum mỏng, dễ thẩm thấu và phù hợp cho nhiều loại da, từ da dầu đến da khô, đặc biệt dành cho những ai tìm kiếm hiệu quả nâng cấp làn da theo thời gian.

Skin1004 Madagascar Centella Probio-Cica Intensive Ampoule

Cica (Centella asiatica) từ lâu đã là thành phần chủ lực trong nhiều sản phẩm Hàn Quốc nhờ khả năng làm dịu mạnh mẽ. Trong điều kiện môi trường ô nhiễm và thời tiết dễ gây kích ứng, cica càng được ưa chuộng bởi chứa nhiều amino acid, beta-carotene, acid béo và nhóm vitamin C, A, B1, B2, từ đó mang lại nhiều lợi ích như dưỡng ẩm, cải thiện độ đàn hồi và hỗ trợ da dễ mụn.

Skin1004 đưa thành phần này đi xa hơn với Madagascar Centella Probio-Cica Intensive Ampoule. Tinh chất sử dụng nguồn cica cao cấp từ Madagascar và được xử lý bằng phương pháp lên men nhằm tăng khả năng làm dịu, giúp phục hồi vùng da đang tổn thương nhẹ và hỗ trợ củng cố hàng rào ẩm tự nhiên. Kết cấu ampoule thấm nhanh, mang cảm giác mát và nhẹ, phù hợp với cả làn da nhạy cảm.

CosRx The 6 Peptide Skin Booster Serum

Ngay khi vừa ra mắt trên Ultra, CosRx The 6 Peptide Skin Booster Serum đã trở thành hiện tượng khi nhanh chóng bán hết chỉ sau 9 ngày. Serum tập trung vào 6 loại peptide, trong đó có acetyl hexapeptide-8 và copper tripeptide-1, hai thành phần thường được nhắc đến trong các sản phẩm hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi và bề mặt da.

Ngoài peptide, công thức còn chứa niacinamide, adenosine và sodium hyaluronate để làm sáng, cung cấp độ ẩm và tăng độ căng mọng. Betaine và allantoin góp phần làm dịu và giữ cho da cân bằng. Kết cấu mỏng, không dính, mang lại độ bóng trong trẻo giúp da trông tươi mới hơn, thích hợp cho những ai gặp dấu hiệu lão hóa sớm hoặc da khô xỉn màu.

I'm From Rice Serum

Gạo có thể là nguyên liệu quen thuộc, nhưng I'm From đã nâng tầm thành phần này thành một tinh chất dưỡng sáng hiệu quả. Serum sử dụng chiết xuất phôi gạo lên men từ vùng Yeoju - nơi nổi tiếng với chất lượng gạo cao, chứa dồi dào amino acid và chất chống oxy hóa.

Công thức giúp cải thiện độ sáng, làm đều màu da và hỗ trợ làm mượt bề mặt theo thời gian. Kết cấu nhẹ, thấm nhanh và mang lại vẻ bóng khỏe tự nhiên, phù hợp cho cả những làn da muốn phục hồi sự cân bằng sau thời gian xỉn màu hoặc căng thẳng.

