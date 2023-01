Kiểu tóc giúp che mặt "bánh bao" cực khéo, chỉ nhờ vài đường kéo đơn giản

Chọn đúng kiểu tóc hợp với khuôn mặt thật sự quan trọng đối với nhan sắc của các chị em. Những cô nàng may mắn sở hữu nhan sắc xinh đẹp gương mặt cân đối thì để tóc nào cũng đẹp, nhưng với những nàng có nhược điểm thì lại càng cần đến một kiểu tóc có thể che bớt nhược điểm, phát huy ưu điểm trên gương mặt của mình.

Tóc dài tưởng đâu là kiểu tóc ai để cũng đẹp xinh, nhưng nếu không chăm chút kiểu tóc, không cắt tỉa cẩn thận thì bao nhiêu nhược điểm vẫn có thể lộ ra hết. Hair stylist người Hàn Min Kyu (kênh Youtube @superminkyu) gợi ý kiểu tóc mái chỉ vài đường kéo thôi cũng có thể che mặt to cực khéo, để chị em tự tin với nhan sắc của mình.

Hình dáng khuôn mặt: Mặt to tròn, trán ngắn, cằm ngắn so với tổng thể

Cô nàng này sở hữu gương mặt to tròn với phần trán và cằm ngắn so với tổng thể gương mặt. Kiểu tóc đang để tuy có tạo phồng nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể khắc phục nhược điểm mặt to tròn của cô.

Gương mặt to tròn cần một kiểu tóc mái phù hợp để che đi nhược điểm này. Nhưng bạn cũng không thể cắt tóc mái quá ngắn. Tóc mái quá ngắn sẽ khiến gương mặt càng thêm to và béo. Dù kiểu tóc mái nào thì chiều dài cũng nên qua mắt khoảng 1cm.

Gương mặt bạn sẽ thon gọn hơn nếu bạn để thêm phần tóc mai hai bên. Cũng không nên lấy tóc mai quá dày sẽ khiến khuôn mặt thêm "nặng nề". Lần này hair stylist sẽ cắt dáng mái mưa dài chạm mắt cùng hai bên lọn tóc mai dài hơn một chút.

Dù buộc tóc hay để thả tự nhiên thì kiểu tóc mới này cũng đang che bớt phần nào gương mặt to tròn của cô nàng. Bạn có thể dùng máy sấy tạo phồng cho tóc mái để các lọn tóc nhìn bay bay tự nhiên hoặc dùng lô cuốn tóc để tạo độ phồng cho phần tóc mái.

Kết quả

Chỉ thay đổi một vài lọn tóc mái và tóc mai, kiểu tóc đã che được phần nào gương mặt to tròn của cô nàng. Chưa kể để tóc mái nhìn lúc nào cũng như trẻ ra đến vài tuổi.

Rõ ràng chẳng cần tạo kiểu, uống xoăn hay tác động nhiệt và hóa chất, cô nàng này đã có một kiểu tóc khắc phục nhược điểm mặt to cực khéo. Chỉ vài đường kéo đơn giản, một kiểu tóc mới ra đời còn nhan sắc thì thăng hạng.

Còn mấy ngày nữa là đến Tết, chị em đã chọn được kiểu tóc tôn lên nhan sắc của mình chưa?