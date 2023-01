Xu hướng skincare năm 2023: "Hồi sinh" làn da lão hóa với 5 loại vitamin chủ chốt

So với vô vàn những bước skin care cầu kỳ phức tạp của những năm trước, năm 2023 xu hướng chăm da tối giản, tập trung vào các loại vitamin với công năng rõ rệt, riêng biệt dần được phái đẹp quan tâm hơn.

Và nếu bạn gặp phải những vấn đề về da như đen sạm, mụn nhọt, da khô, da dầu... thì lựa chọn một loại vitamin cần thiết cho làn da là điều bạn nên làm ngay lúc này.

Làn da của bạn luôn cần một loại vitamin phù hợp để cải thiện các vấn đề về mụn nhọt hay lão hóa.

1. Vitamin C: Xu hướng chống oxi hóa tiên phong cho mọi độ tuổi

Vitamin C có thể nói là thành phần "chuẩn" nhất trong việc trẻ hóa da. Năm 2022 nổi lên công thức chăm da "Sáng: A - Tối: B" càng khẳng định thêm tầm quan trọng của vitamin C đối với làn da của bạn.

Vitamin C dùng vào buổi sáng trước khi chống nắng có thể tăng khả năng chống oxy hóa và bảo vệ da của kem chồng nắng. Khi da sạm thâm, lấm tấm tàn nhang, vết thâm mụn... bổ sung vitamin C vào liệu trình còn có khả năng ức chế việc tạo thành sắc tố melanin. Đồng thời kết hợp vitamin C nguyên chất vào việc chống lão hóa cũng có thể cải thiện quá trình tổng hợp collagen của da.

* Điểm mấu chốt khi lựa chọn tinh chất vitamin C: Nồng độ >15%, giá trị pH < 3.5

Levy Camille, tổng giám đốc thương hiệu SkinCeuticals khẳng định, trong môi trường khói bụi và ô nhiễm cao như hiện tại, việc "chống oxy hóa" cho da đã trở thành một quy trình bảo dưỡng cần thiết hàng ngày.

Levy Camille, tổng giám đốc thương hiệu SkinCeuticals.

Và "vitamin C" là thành phần chống oxy hóa được nhiều chuyên gia da liễu chứng minh hiệu quả nhất từ trước đến nay. Và thành phần vitamin C an toàn nhất và phát huy hiệu quả cao nhất cho làn da của bạn chính là nồng độ > 15% và giá trị pH < 3,5.

Tinh chất vitamin C khuyên dùng:

SkinCeuticals Serum C E Ferulic

Huyết thanh vitamin C này là sản phẩm yêu thích của Son Ye Jin, serum gồm 15% vitamin C tinh khiết (dạng mạnh nhất của Vitamin C), 1% vitamin E, và 0.5% ferulic acid cải thiện nguyên nhân gây lão hóa da.

SkinCeuticals Serum C E Ferulic

Ngoài lợi ích chống oxy hóa mang tính bảo vệ, serum C E Ferulic SkinCeuticals còn cải thiện những dấu hiệu lão hóa do tia UV, các nếp nhăn nhẹ và nhăn sâu, da kém săn chắc, đồng thời sáng đều màu da.

Vichy LiftActiv Vitamin C 15% Brightening Skin Corrector

Tinh chất dạng ống vitamin C của Vichy nồng độ cao 15% cùng 11 thành phần nguyên chất không thêm hương liệu, giúp bạn cải thiện làn da xỉn màu, giảm thiểu các nếp nhăn nhẹ, chống oxy hóa mang lại cho làn da mịn màng hơn từ trong ra ngoài.

Vichy LiftActiv Vitamin C 15% Brightening Skin Corrector.

2. Vitamin A (các dẫn xuất của retinoids): Trị mụn, phục hồi và cải thiện vết tích trên da

Làn da của chúng ta có thể hấp thụ và phản ứng với vitamin A. Vậy nên khi sử dụng các loại sản phẩm vitamin A bôi trực tiếp lên da, lợi ích thu được cực kỳ lớn. Công dụng đầu tiên phải kể đến chính là vitamin A giúp loại bỏ tế bào chết, bỏ đi chất sừng cứng đầu, kích thích tế bào mới phát triển, kiềm dầu và trị mụn.

* Điểm mấu chốt khi lựa chọn tinh chất vitamin A hay các dẫn xuất của retinoids:

Những người muốn sử dụng vitamin hay retinol để cải thiện làn da nên bắt đầu với một liều nhỏ như 0.5% retinol rồi tăng dần hàm lượng cho đến 1.0% retinol. Theo như các chuyên gia khuyên dùng, nếu muốn vitamin A phát huy công dụng thì bạn cần kết hợp dưỡng ẩm và chống nắng đầy đủ mỗi ngày.

Sản phẩm nên dùng:

Kiehl's Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose Serum

Nếu bạn mới tập tành dùng retinol hay có da nhạy cảm thì nhất định phải thử lọ serum này của Kiehl's. Tinh chất chứa retinol nguyên chất nhưng ở nồng độ phù hợp, có thêm bổ trợ từ peptide, ceramides... tăng cường dưỡng ẩm giúp tăng cường khả năng chống lão hóa, làm đầy nếp nhăn, mờ thâm mà vẫn hạn chế tình trạng kích ứng - một yếu tố khác cũng làm nhiều người e ngại khi dùng retinol

Kiehl's Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose Serum

Perfect Renew Youth Retinol Pro

Kem dưỡng Laneige Perfect Renew Youth Retinol Eye Cream For Face có Super Pure Retinol với nồng độ 0,045% và độ tinh khiết lên đến 95% hàm lượng retinol tinh khiết kết hợp cùng những thành phần chăm sóc chuyên biệt dành cho vùng da quanh mắt, đồng thời cải thiện kết cấu lỗ chân lông và tình trạng da chảy xệ do nhiệt phát ra từ thiết bị kỹ thuật số như: điện thoại, máy tính...

Perfect Renew Youth Retinol Pro

3. Vitamin B: Cải thiện lỗ chân lông, dưỡng ẩm, phục hồi da

Vitamin B3 (nicotinamide) được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm trị mụn và se khít lỗ chân lông; vitamin B5 (panthenol) dưỡng ẩm và chống viêm, phục hồi da.

Khi các tác nhân bên ngoài tác động, làn da nhạy cảm kéo theo mụn nhọt phát sinh ngày một nhiều, thúc đẩy nhóm vitamin B "phản công và vươn lên" vai trò then chốt trong việc sửa chữa phục hồi làn da hư tổn.

Serum B5 La Roche Posay

Serum B5 La Roche Posay

Tinh chất phục hồi thích hợp cho da nhạy cảm, với thành phần chính là vitamin B5 có thể phục hồi làn da lão hóa một cách hiệu quả. Đồng thời thẩm thấu vào tế bào để hợp tác với collagen, giúp làm săn chắc da và phục hồi độ đàn hồi của da. Những làn da đang bị tổn thương do mụn, nhất định phải dùng lọ serum B5 này để làm dịu và phục hồi làn da.

4. "Hiện tượng" Vitamin F: Kháng viêm, giữ ẩm, đặc biệt cần thiết cho làn da khô

Nói một cách chính xác, vitamin F không thuộc danh mục vitamin, mà là một loại axit béo không bão hòa bao gồm OMEGA-3 và 6. Các loại dầu làm đẹp nói chung hay dầu argan cũng chứa vitamin F, có đặc tính chống viêm, làm dịu và giữ độ ẩm cho da. Vitamin F cực kỳ hữu ích với hàng rào bảo vệ da bằng cách cải thiện cấu trúc và chức năng của hàng rào biểu bì, giảm thiểu khô da bằng cách hỗ trợ giữ nước.

Mặt nạ ngủ Drunk Elephant F-Balm Electrolyte Waterfacial

Drunk Elephant F-Balm Electrolyte Waterfacial

Mặt nạ ngủ hỗ trợ cấp nước Drunk Elephant F-Balm Electrolyte Waterfacial 50ml là dòng dành riêng cho da mất độ săn chắc và đàn hồi, da khô, xỉn màu và da kém đều màu. Vitamin F giúp phục hồi hàm lượng nước của da, bảo vệ chống lại sự mất nước, điều này làm cho các chất béo, ceramide tăng hiệu quả trong việc giữ cho da mềm mại và dẻo dai.

5. Vitamin E: Trẻ hóa và bảo vệ làn da

Vitamin E giữ lipid (dầu và chất béo lành mạnh) trong da, củng cố hàng rào tự nhiên của da, hỗ trợ quá trình hydrat hóa và ngăn da không bị khô. Loại vitamin này còn giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi khi làn da bị tổn thương do cháy nắng và các tổn thương khác nhanh hơn đến 50%.

Lưu ý khi dùng vitamin E:

Vitamin E sẽ không phù hợp với làn da dầu, bởi khả năng cấp ẩm dư thừa của nó sẽ gây tắc nghẽn lỗ chân lông và tăng khả năng nổi mụn.

Yves Rocher White Botanical Exceptional Youth Essence

Sản phẩm Yves Rocher White Botanical Exceptional Youth Essence chứa glycerin & propylene glycol giúp dưỡng ẩm, vitamin E hỗ trợ chống oxy hóa và nuôi dưỡng da căng mịn, chiết xuất cam thảo ngăn chặn tình trạng sản sinh melanin gây đen da... Chất kem mỏng nhẹ, phù hợp cho cả da khô và da dầu, không gây nhờn rít khó chịu.

Yves Rocher White Botanical Exceptional Youth Essence

Nguồn: Beauty321