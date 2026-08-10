Kiểu giày “lười” nhưng trông rất sang: 8 mẫu mang tinh thần old money, xỏ chân là đi.

Mule năm 2026 cũng không còn giới hạn trong kiểu giày da cổ điển. Từ giày thể thao, ballet flat cho tới loafer hay giày đế cói, nhiều thương hiệu đang biến tấu mule theo hướng trẻ trung và dễ ứng dụng hơn.

PUMA Speedcat Mule: Khi giày đua xe kết hợp phong cách ballet

PUMA Speedcat Mule là một trong những thiết kế nổi bật mùa này. Mẫu giày giữ lại phom dáng thuôn dài đặc trưng của dòng Speedcat nhưng loại bỏ phần gót, nhờ đó nhẹ nhàng và dễ xỏ hơn.

Phiên bản màu kem gây chú ý với chi tiết nhún nhẹ trên thân giày và dây co giãn gợi liên tưởng đến giày ballet. Đây cũng là cách PUMA bắt nhịp xu hướng ballet đang tiếp tục phủ sóng thời trang 2026. Giày có thể phối cùng chân váy, quần jeans hoặc thêm tất cổ ngắn để tạo vẻ trẻ trung.

ALO Sunset: Sneaker biến thành mule

ALO cũng tham gia xu hướng này với Sunset Mule. Thiết kế lấy cảm hứng từ sneaker đế mỏng cổ điển nhưng phần gót được mở hoàn toàn, tạo cảm giác giống một đôi giày thể thao "đi nhanh, xỏ nhanh".

Phiên bản hồng nhạt khá nổi bật, đặc biệt phù hợp với phong cách thể thao nữ tính. Mẫu giày có thể đi cùng quần jeans, đồ tập hoặc thậm chí váy liền đơn giản.

ALO Ballet Mule: Thanh lịch từ công sở đến cuối tuần

Một lựa chọn khác của ALO là Ballet Mule, kết hợp đường nét mềm mại của giày múa ballet với thiết kế mule hở gót.

Chi tiết dây co giãn nhún nhẹ tạo điểm nhấn nhưng không quá cầu kỳ, trong khi màu đen giúp giày dễ phối đồ. Đây là kiểu mule phù hợp với những người muốn một đôi giày có thể đi làm với quần âu, sau đó tiếp tục sử dụng cùng váy hoặc quần jeans vào cuối tuần.

adidas Originals Samba OG Mule: Samba phiên bản lười

Samba vẫn chưa hạ nhiệt và adidas Originals tiếp tục làm mới mẫu giày quen thuộc bằng phiên bản mule.

Thiết kế vẫn giữ phần mũi chữ T, ba sọc đặc trưng và đế cao su màu nâu caramel, nhưng phần gót được cắt bỏ. Nhờ đó, Samba OG Mule giữ được tinh thần retro của sneaker nguyên bản mà lại thuận tiện hơn trong mùa nóng.

Hai phối màu đen - trắng và trắng - đen đều khá dễ mặc, đặc biệt phù hợp với quần jeans ống rộng, quần shorts hoặc chân váy dài.

adidas ADIFOM Stan Smith Mule: Cá tính và trẻ trung hơn

Nếu Samba Mule thiên về phong cách cổ điển, ADIFOM Stan Smith Mule lại mang vẻ vui mắt hơn. Phiên bản hợp tác cùng Disney sử dụng chất liệu foam nhẹ, phần đế dày vừa phải giúp tăng chiều cao mà không tạo cảm giác nặng nề.





Các chi tiết màu hồng và họa tiết lấy cảm hứng từ bài Tây giúp đôi giày bớt đơn điệu. Đây là lựa chọn hợp với phong cách đường phố hoặc những bộ đồ mùa hè có phần trẻ trung, nghịch ngợm.

Timberland Mix Tape: Mule dành cho người thích vẻ mạnh mẽ

Không phải mule nào cũng mang tinh thần nữ tính. Timberland Mix Tape được phát triển từ dáng loafer cổ điển, kết hợp tua rua, dây buộc và bề mặt da lộn để tạo phong cách học đường pha chút bụi bặm.

Đế răng cưa dày giúp đôi giày có vẻ ngoài chắc chắn hơn, phù hợp với quần jeans, quần túi hộp hay chân váy ngắn. Đây là lựa chọn thú vị nếu bạn muốn mule nhưng không thích phong cách quá mềm mại.

Timberland Boat Mule: Gợi tinh thần quiet luxury

Mẫu mule lấy cảm hứng từ giày thuyền của Timberland lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Phom loafer gọn gàng, khóa kim loại nhỏ và gam trắng kem tạo cảm giác thanh lịch, kín đáo.

Kiểu giày này rất hợp với những trang phục mang tinh thần quiet luxury như sơ mi trắng, quần linen, quần âu sáng màu hoặc váy midi. Không cần quá nhiều chi tiết, đôi giày vẫn tạo được cảm giác chỉn chu.

CHARLES & KEITH mule đế cói: Một chút lãng mạn cho mùa hè

Nếu muốn tìm một đôi mule mang không khí nghỉ dưỡng, thiết kế đế cói của CHARLES & KEITH là lựa chọn dễ ứng dụng.

Bề mặt đan, gam hồng nhạt cùng chiếc nơ nhỏ tạo cảm giác nữ tính nhưng không quá cầu kỳ. Phom giày gợi liên tưởng đến ballet flat, trong khi phần gót mở giúp tổng thể nhẹ nhàng hơn. Có thể kết hợp cùng váy trắng, chân váy dài hoặc quần linen khi đi biển và du lịch.

Điểm thú vị của mule mùa hè 2026 nằm ở khả năng biến hóa. Một đôi giày không cần buộc dây giờ đây có thể mang dáng sneaker, loafer, ballet flat hay giày đế cói. Nếu ưu tiên sự tiện lợi nhưng vẫn muốn trang phục trông chỉn chu, đây có thể là một trong những kiểu giày đáng cân nhắc nhất mùa hè năm nay.

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