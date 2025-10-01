Khung hình "không biết già là gì" của 2 tường thành nhan sắc châu Á

Nhiều minh tinh châu Á vẫn khiến công chúng phải bất ngờ bởi khả năng "hack tuổi" đỉnh cao. Và mới đây, khoảnh khắc chung khung hình của Thư Kỳ (49 tuổi) cùng Han Hyo Joo (38 tuổi) đã trở thành tâm điểm mạng xã hội. Dù đang ở ngưỡng U40 - U50, cả hai mỹ nhân đều gây sốc với nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ bất chấp thời gian. Đáng chú ý, Han Hyo Joo trước giờ vốn được xem là một trong những mỹ nhân "lão hoá ngược" đỉnh cao của Kbiz, nhờ vậy mà nữ diễn viên vẫn sáng bừng dù đứng cạnh 1 minh tinh xuất sắc từ visual đến khí chất như Thư Kỳ.

Bức hình gấp đôi visual của Thư Kỳ và Han Hyo Joo. Cả 2 sáng bừng với gương mặt xinh đẹp, nụ cười toả nắng.

Trong ảnh mới, Thư Kỳ vẫn giữ vững phong độ với thần thái sang trọng, nụ cười cuốn hút và làn da căng mịn, chứng minh sức hút của "tường thành nhan sắc" chưa từng suy giảm. Trong khi đó, Han Hyo Joo lại ghi điểm nhờ gương mặt trong trẻo, thần thái dịu dàng nhưng không kém phần khí chất của một ngôi sao hạng A. Cả hai mỹ nhân đều cho thấy khả năng "đóng băng nhan sắc" đỉnh cao, khi vẻ tươi tắn và rạng rỡ chính là điểm nhấn khiến khung hình sáng bừng chứ không phải là lớp makeup hay trang phục cầu kỳ.

Netizen dành khen nức nở 2 minh tinh đình đám.

Thư Kỳ nổi tiếng với nhan sắc gợi cảm, sắc sảo đầy cuốn hút. Nét đẹp của cô mang hơi thở điện ảnh, vừa cổ điển vừa hiện đại, khiến bất kỳ ai cũng khó rời mắt. Minh tinh sinh năm 1976 sở hữu đôi mắt sâu thẳm và nụ cười như thắp sáng mọi không gian cô xuất hiện. Trải qua nhiều năm hoạt động, làn da của minh tinh 49 tuổi vẫn giữ được sự căng mịn, xứng danh một trong những biểu tượng sắc đẹp Cbiz. Vẻ đẹp của Thư Kỳ không chỉ là vẻ đẹp quyến rũ, trưởng thành mà còn chứa đựng cả khí chất mạnh mẽ, độc lập.

Gần chạm ngưỡng 50 tuổi, sắc vóc của Thư Kỳ vẫn xứng danh đại minh tinh Cbiz.

Han Hyo Joo lại được yêu mến ngay từ khi bước chân vào làng giải trí Hàn bởi vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng. Nét đẹp của cô không quá sắc sảo nhưng lại chinh phục công chúng bởi sự tự nhiên và gần gũi. Han Hyo Joo sở hữu gương mặt cân đối, nụ cười hiền lành cùng đôi mắt biết cười, dễ dàng tạo thiện cảm. Làn da trắng sáng, căng mịn càng giúp nữ diễn viên thêm phần trẻ trung, khó đoán tuổi. Nét đẹp ấy mang đậm tinh thần "first love beauty" xứ Hàn - trong trẻo, tinh khôi nhưng vẫn đủ khí chất để tỏa sáng.