Gần đây “quần ống cong” gây sốt! Rất thân thiện với những ai có đùi to, hông rộng

Mọi người có nhận ra một vấn đề không? Nhiều mẫu quần áo đang rất hot, nhưng khi người bình thường mặc vào lại khó có được hiệu ứng thời trang như trên người các ngôi sao.

(1) Phân tích chi tiết cách phối quần ống cong

Người thấp nên chọn dáng cạp cao

Thực tế, không mấy khuyến khích người bình thường mặc kiểu quần này. Bởi lẽ, ống quần thường quá dài, dễ khiến tổng thể bị lôi thôi, luộm thuộm. Tuy nhiên, nếu môi trường làm việc và sinh hoạt của bạn sạch sẽ, ít bụi bẩn thì hoàn toàn có thể học Dương Mịch: diện quần ống cong với áo khoác da đen, vừa ngầu vừa đẹp.

T-shirt + quần tây dáng ống cong

Trong livestream, Đổng Khiết cũng chia sẻ cách mặc kiểu quần này: cô chọn áo phông họa tiết hoạt hình, phối với quần tây ống rộng màu nâu dáng ống cong, chân đi sandal da nâu – cực hợp với không khí mùa thu. Tuy nhiên, nhược điểm là với người thấp, đường cắt ống quần đưa về phía trước sẽ càng làm lộ hạn chế ở đôi chân ngắn, thiếu độ thẳng dài.

Áo ôm sát + quần ống cong

Một số blogger hoặc tín đồ streetstyle thích phối áo ôm, thậm chí crop-top với quần ống cong để khoe vòng eo. Cá tính thì có, nhưng ống quần dài chạm đất rất dễ bám bụi, không phù hợp nếu bạn sống ở môi trường nông thôn.

Ngoài ra, kiểu phối với áo màu sắc nổi bật, chữ to – quần jeans ống cong – giày đế độn hợp với các cô nàng 2k. Nhưng nếu U40, U50 mặc thì khá gượng gạo.

(2) Trang phục không nên quá màu mè

Không chỉ dáng quần, mà màu sắc cũng quan trọng. Quần tối màu, họa tiết loang lổ sẽ dễ khiến bạn trông già và kém sang. Những kiểu quần phối màu chắp vá càng khiến đôi chân bị chia khúc, làm vóc dáng thêm lùn.

(3) Cách chọn quần đúng cho người bình thường

Tốt nhất hãy chọn quần jeans ống đứng hoặc ống rộng. Ví dụ: quần jeans ống đứng lửng phối sơ mi trắng và sandal cao gót đen – vừa thời trang vừa giúp đôi chân trông thẳng và dài hơn. Hoặc phối sơ mi kẻ sọc xanh – trắng với quần jeans xẻ tà, giày cao gót trắng, tóc xoăn sóng lớn – hiệu ứng tôn dáng rõ rệt.

Ống quần lý tưởng chỉ nên dài đến mắt cá. Quần jeans ống đứng + áo len + giày Mary Jane hoặc ankle boots da – công thức đơn giản, phù hợp cả đi làm, đi chơi hay hẹn hò.

Ngoài ra, bạn có thể thử áo len cổ to, áo len khuy dọc, hoặc áo len cổ V – chỉ thay đổi chi tiết nhỏ cũng tạo khác biệt. Để tăng lớp lang, có thể mix sơ mi với áo thun bên trong, khoác thêm cardigan hoặc thắt dây lưng để nhấn eo.

Điểm quan trọng: quần jeans nên chọn loại dáng thẳng, chất vải đứng form, ống lửng để đôi chân gọn gàng hơn.

(4) Mẹo chọn và phối quần tây

Quần tây là lựa chọn đáng tin cậy. Form quần tây đứng, chất liệu dày dặn giúp tổng thể thanh lịch. Ví dụ: quần tây ống đứng màu be, phối sơ mi ngắn tay xanh navy, đội mũ cói – vừa hợp đi làm, vừa hợp du lịch.

Quần tây ống dài chỉ nên chạm mắt cá, tránh kéo lê. Với giày cao gót, bạn có thể chọn quần tây ống rộng, mix sơ mi voan tím nhạt – toát lên sự chuyên nghiệp.

Người cao gầy có thể thử áo len ôm + quần tây be chất liệu rủ mềm để tạo hiệu ứng tinh tế. Hoặc đơn giản là áo trắng sát nách + quần tây đen, thắt lưng nâu – cách phối này giúp tôn dáng, kéo dài đôi chân.

Và đừng quên, giày da thật (da cừu, da bò) luôn là điểm cộng. Dù là giày bệt hay sandal, chất liệu da mềm và bền sẽ nâng tầm cả set đồ.

Tóm lại, “quần ống cong” dù đang hot nhưng không thực sự phù hợp với số đông.

Thay vì chạy theo mốt, hãy ưu tiên quần ống đứng hoặc quần ống rộng, vừa dễ mặc, vừa tôn dáng, lại phù hợp với nhiều độ tuổi và hoàn cảnh.



