Có vô vàn cách chăm sóc tóc khác nhau, nhưng xu hướng được nhiều chị em yêu thích hiện nay là sử dụng các nguyên liệu tự nhiên, lành tính. Từ bước gội đầu đến ủ tóc, việc chăm sóc đúng cách không chỉ giúp mái tóc mềm mượt mà còn góp phần bảo vệ da đầu, tạo môi trường khỏe mạnh cho nang tóc.

Người phụ nữ này, thay vì lựa chọn những chai dầu gội bày bán đầy trong siêu thị, lại tự tay làm xà phòng gội đầu từ nha đam và dừa. Đây đều là những nguyên liệu quen thuộc, dễ tìm và được sử dụng phổ biến trong các phương pháp chăm sóc tóc tự nhiên.

Công dụng của nha đam và dầu dừa với mái tóc

Nha đam có khả năng cấp ẩm, làm dịu da đầu và giúp tóc mềm mại hơn. Trong khi đó, dầu dừa giúp dưỡng ẩm, giảm tình trạng tóc khô xơ và hạn chế mất protein ở sợi tóc. Khi kết hợp đúng cách, hai nguyên liệu này có thể hỗ trợ nuôi dưỡng mái tóc bóng mượt và dễ chải hơn.

Điều đáng chú ý là toàn bộ quá trình làm xà phòng gội đầu đều được cô thực hiện thủ công. Và nhìn mái tóc của người phụ nữ này, chắc hẳn không ít chị em sẽ tò mò muốn tìm hiểu bí quyết chăm sóc tóc của cô.

* Cách thực hiện:

Nha đam rửa sạch lấy phần ruột trong suốt bên trong, sau đó xay nhuyễn ra thành chất lỏng trong suốt hơn đặc. Sau đó lọc lấy phần nước để dùng.

Cùi dừa cũng được cô rửa sạch, cắt thành từng miếng nhỏ, cho vào máy xay sinh tố để xay nhuyễn, rồi lọc lấy phần nước màu trắng.

Sau đó cho phần nước màu trắng vào nồi, đun nóng lên đến khi đặc lại ngả sang màu nâu là được. Lại tiếp tục lọc lấy phần nước, đó là dầu dừa mà mọi người vẫn hay dùng.

Nếu không có thời gian làm dầu dừa, chị em có thể mua lọ dầu dừa nguyên chất cho tiện cũng được, vì công đoạn đun nước cốt cùi dừa thành dầu dừa có thể mất nhiều thời gian.

Trộn đều nha đam và dầu dừa vào với nhau, sau đó đổ hỗn hợp vào khuôn, để một lúc là đông lại và có thể dùng được.

Mỗi lần gội cô lấy ra một bánh để dùng, không cần dầu gội hay dầu xả, chỉ cần dùng bánh này để gội đầu là có được một mái tóc mềm mại, suôn mượt và chắc khỏe.

Thậm chí, người phụ nữ này còn tự tay làm xà phòng từ dầu dừa và nha đam để bán cho những người có nhu cầu chăm sóc tóc bằng các nguyên liệu tự nhiên, lành tính.

Xu hướng chăm sóc tóc bằng các nguyên liệu tự nhiên đang được nhiều người quan tâm. Không nhất thiết phải sử dụng những sản phẩm đắt tiền hay áp dụng các phương pháp cầu kỳ, đôi khi việc thấu hiểu mái tóc, lựa chọn nguyên liệu phù hợp và duy trì thói quen chăm sóc đều đặn cũng là cách để nuôi dưỡng mái tóc khỏe đẹp theo thời gian.