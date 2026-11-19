Ở phụ nữ trung niên, tóc bạc thường xuất hiện ngày càng rõ do quá trình lão hóa tự nhiên và những thay đổi nội tiết theo tuổi tác. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố di truyền, thói quen sinh hoạt và môi trường cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe mái tóc. Trong đó, việc thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà không che chắn không chỉ khiến tóc khô xơ, phai màu mà còn làm gia tăng tổn thương do tia cực tím. Vậy vì sao càng ra nắng nhiều, mái tóc càng dễ bạc và mất đi vẻ óng mượt? Dưới đây là những cơ chế đáng chú ý mà chị em nên biết.

1. Tia UV gây tổn thương sắc tố và làm tóc phai màu

Melanin là sắc tố quyết định màu sắc tự nhiên của tóc, được sản xuất bởi các tế bào sắc tố nằm trong nang tóc. Khi cơ thể già đi, hoạt động của những tế bào này dần suy giảm, khiến lượng melanin được tạo ra ít hơn và tóc bắt đầu chuyển sang màu bạc, trắng. Ánh nắng mặt trời, đặc biệt là tia cực tím (UV), có thể tác động trực tiếp lên thân tóc và da đầu. Đối với thân tóc, tia UV làm tổn thương protein và các sắc tố tự nhiên, khiến tóc dễ phai màu, mất độ bóng và chuyển sang sắc vàng hoặc nâu nhạt. Đây là lý do nhiều người nhận thấy phần tóc thường xuyên tiếp xúc với nắng có màu sắc khác biệt so với phần tóc được che phủ. Tia UV cũng có thể gây tổn thương tế bào da đầu và tạo ra môi trường bất lợi cho các nang tóc, khiến góc yếu và ngày càng bạc nhiều.

2. Thúc đẩy quá trình lão hóa nang tóc

Một trong những cơ chế được quan tâm khi nghiên cứu tình trạng tóc bạc là stress oxy hóa. Đây là hiện tượng xảy ra khi lượng gốc tự do trong cơ thể vượt quá khả năng kiểm soát của hệ thống chống oxy hóa tự nhiên. Khi da đầu thường xuyên tiếp xúc với tia UV, các phản ứng oxy hóa có thể gia tăng, tạo ra những phân tử có khả năng gây tổn thương tế bào. Nếu tình trạng này kéo dài, các cấu trúc trong nang tóc cũng có thể chịu ảnh hưởng, trong đó có những tế bào tham gia vào quá trình sản xuất melanin. Ở phụ nữ trung niên, khả năng chống oxy hóa của cơ thể có thể thay đổi theo tuổi tác. Khi kết hợp với những tác động từ môi trường như ánh nắng, ô nhiễm và khói bụi, các tế bào nang tóc phải đối mặt với nhiều áp lực hơn. Điều này có thể góp phần thúc đẩy quá trình lão hóa của nang tóc, khiến hoạt động tạo sắc tố suy giảm, tóc bạc ngày càng nhiều hơn.

3. Thay đổi nội tiết ở tuổi trung niên khiến tóc dễ bạc hơn

Bước vào giai đoạn trung niên, phụ nữ trải qua nhiều thay đổi về nội tiết, đặc biệt trong thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh. Sự biến động của hormone có thể ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển của tóc, độ dày, độ chắc khỏe cũng như khả năng duy trì sắc tố tự nhiên. Cùng với tuổi tác, hoạt động của các tế bào sắc tố trong nang tóc dần suy giảm. Khi lượng melanin được sản xuất không còn đủ, những sợi tóc mới mọc ra có thể chuyển sang màu xám, bạc hoặc trắng. Đây là quá trình sinh lý tự nhiên mà hầu hết mọi người đều trải qua ở những thời điểm khác nhau, tùy thuộc vào yếu tố di truyền và cơ địa. Trong bối cảnh đó, việc thường xuyên phơi nắng mà không che chắn có thể làm tăng thêm những tổn thương đối với da đầu và thân tóc.

4. Nắng nóng khiến tóc mất độ ẩm, khô xơ và dễ gãy rụng

Không chỉ ảnh hưởng đến sắc tố, ánh nắng còn tác động rõ rệt đến chất lượng sợi tóc. Khi tiếp xúc lâu với tia UV và nhiệt độ cao, lớp biểu bì bảo vệ bên ngoài tóc có thể bị tổn thương. Cấu trúc protein, trong đó có keratin, cũng chịu ảnh hưởng, khiến tóc trở nên thô ráp, thiếu độ đàn hồi và dễ gãy hơn. Đặc biệt, những mái tóc đã trải qua nhiều lần nhuộm, uốn, duỗi hoặc thường xuyên sử dụng máy sấy nhiệt cao thường nhạy cảm hơn trước tác động của môi trường. Khi lớp biểu bì bị tổn thương, tóc dễ mất độ ẩm, rối và khó vào nếp. Ánh nắng còn có thể khiến tóc nhuộm nhanh phai, làm màu tóc trở nên xỉn và thiếu sức sống. Điều này khiến mái tóc trung niên trông già nua hơn, ngay cả khi số lượng sợi bạc chưa tăng đáng kể. Bởi vậy, chăm sóc tóc trong mùa nắng không chỉ là câu chuyện giữ màu mà còn cần chú trọng duy trì độ ẩm và bảo vệ cấu trúc sợi tóc.





5. Cách bảo vệ mái tóc trước ánh nắng mặt trời

Để hạn chế những tổn thương do tia UV, chị em nên tạo thói quen che chắn tóc và da đầu mỗi khi ra ngoài. Một chiếc mũ rộng vành, mũ có chất liệu chống tia UV hoặc khăn lụa có thể giúp giảm mức độ tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Nếu thường xuyên hoạt động ngoài trời, hãy cân nhắc sử dụng xịt chống nắng dành riêng cho tóc và da đầu theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Bên cạnh đó, nên ưu tiên dầu gội dịu nhẹ, kết hợp dầu xả và mặt nạ dưỡng tóc để bổ sung độ ẩm. Các sản phẩm chứa thành phần như panthenol, glycerin, ceramide hoặc dầu thực vật có thể giúp cải thiện cảm giác khô ráp, hỗ trợ mái tóc mềm mại hơn. Với tóc bạc hoặc tóc nhuộm, việc sử dụng sản phẩm chăm sóc phù hợp cũng giúp duy trì vẻ ngoài óng mượt. Chị em cũng nên hạn chế gội đầu bằng nước quá nóng, sấy tóc ở nhiệt độ cao hoặc lạm dụng các phương pháp tạo kiểu bằng nhiệt. Chế độ ăn uống cân bằng, cung cấp đủ protein, vitamin và khoáng chất cũng góp phần duy trì sức khỏe của tóc.

Dưới đây là 1 số sản phẩm chăm sóc tóc bạc mà bạn có thể tham khảo thêm:

Dầu gội tím giúp làm sáng và đều màu tóc Olaplex No.4P 250ml

Nơi mua: Olaplex

Dầu gội phủ bạc thảo dược hà thủ ô Ecocharm lược nhuộm đen tóc tại nhà, dưỡng tóc khoẻ, mượt

Nơi mua: Ecocharm

Serum - Tinh chất mọc tóc Vỏ Bưởi và Bồ Kết Herbario

Nơi mua: Herbario

Dầu dưỡng Tóc Chiết Xuất Hoa Hồng L’Oréal Paris Elseve Extraordinary Oil Serum

Tóc bạc là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa, chịu ảnh hưởng lớn từ tuổi tác và di truyền. Ánh nắng không phải nguyên nhân duy nhất khiến tóc bạc nhưng có thể làm tóc phai màu, khô xơ và gia tăng tổn thương cho da đầu. Vì vậy, thay vì chỉ tập trung che đi những sợi tóc bạc, phụ nữ trung niên nên chú trọng bảo vệ tóc trước tia UV, dưỡng ẩm thường xuyên và duy trì lối sống lành mạnh. Một mái tóc được chăm sóc tốt vẫn có thể giữ được vẻ mềm mại, óng khỏe và sức sống dù màu tóc đã thay đổi theo thời gian.