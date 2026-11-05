Hội chị em tóc đẹp mách nhau chiêu ủ tóc 2 lần/tuần: Hiệu nghiệm ngay từ lần đầu, ai tóc khô xơ, bông xù nhất định nên thử

Muốn sở hữu mái tóc suôn mượt, mềm mại và hạn chế tình trạng khô xơ, gãy rụng thì bước ủ tóc chắc chắn là điều mà chị em không nên bỏ qua. Có rất nhiều cách ủ tóc từ nguyên liệu tự nhiên mà chị em có thể thực hiện ngay tại nhà như ủ tóc với đậu bắp, nước cốt gừng, nha đam…

Và hôm nay, hội chị em lại có thêm một bí quyết chăm tóc cực kỳ thú vị đáng để thử, đó chính là: Ủ tóc với bia đã hết ga. Đây cũng là một trong những mẹo làm đẹp được nhiều người truyền tai nhau, thậm chí không ít chị em còn chia sẻ rằng mái tóc có cảm giác mềm mại, bóng mượt và dễ vào nếp hơn sau khi áp dụng.

(Nguồn: Yen Ngoc Pham)

Nghe đến việc dùng bia để ủ tóc, chắc hẳn nhiều chị em sẽ cảm thấy khá bất ngờ. Thế nhưng, bia được làm từ những nguyên liệu như lúa mạch và hoa bia, có chứa một số vitamin nhóm B, protein và các hợp chất thực vật. Chính vì vậy, bia thường được nhắc đến như một nguyên liệu chăm sóc tóc tại nhà, có thể giúp mái tóc có cảm giác mềm và bóng hơn sau khi sử dụng.

Ủ tóc với bia: Giúp cải thiện tình trạng tóc xẹp, gãy rụng, dưỡng nang tóc chắc khỏe hơn

Theo Yến Ngọc Phạm (kênh TikTok @nikiorganic1991) chia sẻ, cô đã áp dụng cạc ủ tóc với bia để cải thiện tình trạng tóc rụng, tóc xẹp. Thay vì chờ cho bia hết ga thì cô đổ lon bia ra nổi và đun nóng để ga bay hết, rồi đợi bia nguội mới bắt đầu ủ tóc.

(Nguồn: Yen Ngoc Pham)

Trên kênh "Yen Ngoc Pham", cô chia sẻ: "Cách này giúp tóc bồng bềnh hơn, không bị xẹp, nuôi dưỡng nang tóc chắc khỏe, giảm rụng tóc. Đặc biệt là tóc con lên nhanh, hạn chế gãy rụng rõ rệt".

Cô cũng chia sẻ, không nên ủ quá nhiều lần (ủ nhiều với bia có thể bị khô tóc), chỉ nên thực hiện 1-2 lần/tuần, ủ khoảng 15-20 phút rồi gội sạch lại, như vậy mái tóc sẽ được cải thiện đáng kể.

(Nguồn: Yen Ngoc Pham)

Tóc bông xù tự nhiên, tóc khô xơ rất hợp ủ tóc với bia

Không chỉ Yến chia sẻ trên kênh của mình, mà các chị em sở hữu mái tóc tóc đẹp khác cũng từng review khá nhiều về bước ủ tóc với bia này. Nhiều chị em còn dồn bia của chồng uống dở, cất tủ lạnh, để ủ tóc.

Ví dụ như Happi Phạm - beauty blogger đã quá quen thuộc với những bước chăm sóc tóc được hội chị em học theo, cũng hướng dẫn cách ủ tóc với bia. Đặc biệt, bia cực kỳ hiệu nghiệm với những mái tóc khô xơ, xoăn tự nhiên, bông xù... ủ xong là thấy tóc mềm mượt vào nếp hơn hẳn.

(Nguồn: Hapi Phạm)

Ủ tóc với bia: Hỗ trợ giảm gãy rụng, kích thích tóc mọc nhanh dài

Hà Giang (kênh TikTok @hagianglovehair) cũng áp dụng cách ủ tóc với bia để kích thích tóc mọc nhanh, cải thiện tình trạng tóc rụng. Cô tận dụng bia thừa để ủ tóc như vậy bia cũng đã hết sạch ga.

(Nguồn: Hà Giang)

Trên kênh TikTok của mình, Hà Giang chia sẻ: "Trong bia có biotin và các vitamin nhóm B và nhiều khoáng chất, giúp kích thích mọc tóc, giảm gãy rụng, giúp tóc bồng bềnh mềm mượt, làm tóc chắc khỏe từ gốc".

(Nguồn: Hà Giang)

Lưu ý khi ủ tóc với bia giúp cải thiện mái tóc chắc khỏe

Bia cũng có cồn nên sẽ gây khô tóc, vậy nên chỉ dùng bia đã hết ga (hết cồn) để ủ. Chị em có thể mở nắp bia để qua đêm, hoặc đổ bia ra nồi đun nóng cho bay hết ga, hết cồn. Sau đó mới ủ tóc.

Nếu đun nóng để bay hết ga thì nên đun đến khi bia sủi bọt, sau đó để nguội. Có thể thêm vài viên đá lạnh để bia nguội nhanh hơn, rồi mới ủ tóc.

Thực hiện 1-2 lần/tuần là đủ, không ủ quá nhiều lần, sẽ khiến tóc khô xơ hơn.



