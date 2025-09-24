Không thể nhận ra "biểu tượng gợi cảm" đình đám showbiz Việt ở tuổi U40

Từng tham gia nhiều bộ phim như Bóng ma học đường, Saigon Yo!, Elly Trần không chỉ được chú ý bởi nhan sắc mà còn bởi khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của cô sau này không bùng nổ, thay vào đó, cô tập trung vào vai trò người mẫu ảnh và hoạt động quảng cáo.