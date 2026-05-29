Nhiều người vẫn truyền tai nhau rằng trẻ sinh “đúng tháng, đúng mùa, đúng giờ” thường khỏe mạnh và dễ nuôi hơn. Nghe có vẻ mang màu sắc dân gian, nhưng theo một bài viết được chia sẻ trên truyền thông Trung Quốc, phía sau những quan niệm ấy thực tế lại có không ít cơ sở khoa học.

Bài viết dẫn số liệu thống kê từ 12 bệnh viện phụ sản lớn tại Trung Quốc cho thấy, trẻ sinh ở tuần thai 39–40 thường có nền tảng sức khỏe ổn định hơn so với những bé vừa đủ 37 tuần đã chào đời.

Cụ thể, mức độ trưởng thành của phổi cao hơn khoảng 23%, tỷ lệ vàng da sơ sinh thấp hơn 19% và nguy cơ cơ địa dị ứng cũng giảm khoảng 15%.

37 tuần chỉ mới “đủ chuẩn”, 39–40 tuần mới là giai đoạn hoàn thiện quan trọng

Theo các bác sĩ sản khoa, nhiều mẹ bầu hiện nay có tâm lý “đủ 37 tuần là an toàn”, thậm chí muốn chủ động chọn ngày sinh sớm.

Tuy nhiên trên thực tế, những tuần cuối thai kỳ lại là giai đoạn thai nhi hoàn thiện rất nhiều chức năng quan trọng.

Trong khoảng thời gian này: phổi tiếp tục phát triển để chuẩn bị cho nhịp thở đầu tiên sau sinh, não bộ tăng cường kết nối thần kinh, hệ miễn dịch nhận thêm kháng thể từ mẹ, đường ruột cũng dần hoàn thiện để hấp thu sữa tốt hơn sau khi chào đời.

Nếu em bé ra đời quá sớm khi các quá trình này chưa hoàn tất, trẻ có thể gặp nhiều vấn đề hơn như bú yếu, vàng da kéo dài, dễ quấy khóc hoặc sức đề kháng kém hơn.

Ví dụ: một bà mẹ có con đầu sinh ở tuần 37 và phải nằm lồng kính vài ngày sau sinh. Trong khi đó, người con thứ hai được chờ tới hơn 39 tuần mới sinh tự nhiên thì khỏe hơn rõ rệt, bú tốt và ít quấy hơn nhiều.

Các bác sĩ cho rằng nếu thai kỳ ổn định và không có chỉ định y khoa đặc biệt, mẹ bầu không nên quá nóng vội can thiệp sinh sớm.

Vì sao ban ngày được xem là “khung giờ sinh an toàn” hơn?

Ngoài tuổi thai, bài viết cũng đề cập tới yếu tố thời điểm chuyển dạ trong ngày.

Theo một số bác sĩ sản khoa, khoảng từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều trong ngày làm việc được xem là “khung giờ vàng” về mặt y tế đối với sinh nở.

Nguyên nhân không nằm ở yếu tố tâm linh mà chủ yếu liên quan tới: nhịp sinh học cơ thể, và khả năng đáp ứng của hệ thống bệnh viện.

Ban ngày là thời điểm cơ thể sản phụ có mức hormone giúp duy trì năng lượng và sức bền tốt hơn để vượt cơn co tử cung. Đồng thời, đây cũng là lúc bệnh viện hoạt động với đầy đủ nhân lực nhất: bác sĩ gây mê, bác sĩ sơ sinh, đội hồi sức, ngân hàng máu, phòng xét nghiệm…

Nếu xuất hiện tình huống khẩn cấp như suy thai hay băng huyết, việc phối hợp xử lý cũng nhanh chóng hơn.

Trong khi đó vào ban đêm, số lượng nhân viên trực thường ít hơn và thời gian hỗ trợ có thể chậm hơn vài phút, khoảng thời gian đôi khi rất quan trọng trong phòng sinh.

Dù vậy, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng mẹ bầu không nên quá lo lắng nếu chuyển dạ vào ban đêm, bởi phần lớn các ca sinh vẫn diễn ra an toàn nếu được theo dõi đúng cách.

Trẻ sinh mùa xuân thường dễ nuôi hơn?

Bài viết cũng nhắc tới quan niệm dân gian “trẻ sinh mùa xuân dễ nuôi”, cho rằng điều này phần nào có liên quan tới điều kiện thời tiết.

Mùa xuân với khí hậu ôn hòa giúp trẻ sơ sinh: ít gặp tình trạng rôm sảy do nóng bức, cũng hạn chế nguy cơ cảm lạnh như mùa đông.

Với người mẹ, đây cũng là thời điểm có nguồn rau củ quả phong phú hơn, thuận lợi cho việc bổ sung dinh dưỡng trong giai đoạn cuối thai kỳ và sau sinh.

Ánh nắng dịu nhẹ còn giúp cơ thể tổng hợp vitamin D tự nhiên, yếu tố quan trọng với sự phát triển xương và hệ miễn dịch của trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khẳng định rằng những “thời điểm vàng” nói trên chỉ mang tính lợi thế tương đối về mặt thống kê.

Yếu tố quan trọng nhất quyết định sức khỏe và sự phát triển của trẻ vẫn là: chế độ chăm sóc sau sinh, dinh dưỡng, giấc ngủ, môi trường sống, và sự đồng hành của cha mẹ trong quá trình trưởng thành.

“Không có đứa trẻ nào được quyết định hoàn toàn bởi giờ sinh hay mùa sinh. Điều quan trọng hơn cả vẫn là cách cha mẹ nuôi dưỡng con sau này”.

Nguồn: Sohu