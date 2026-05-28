Hành trình sinh tử của Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm là một khúc tráng ca bất tử về tình mẫu tử, nơi một người mẹ dũng cảm đã đánh đổi mạng sống để hồi sinh một cuộc đời. Câu chuyện bắt đầu từ những ước mơ bình dị của tuổi trẻ, trải qua những giây phút nghẹn ngào trong phòng mổ, và tiếp diễn bằng sự kiên cường của đứa trẻ ở lại.

Đóa hoa hướng dương Hà Tĩnh

Chẳng ai ngờ rằng, nghịch cảnh đau xót ấy lại ập đến giữa những ngày hạnh phúc nhất...

Năm 2016, ở tuổi 25, chị Đậu Thị Huyền Trâm (quê Hà Tĩnh) đang sống một cuộc sống đơn giản nhưng cũng là mơ ước của nhiều người phụ nữ. Mang trên mình sắc phục ngành Công an, người nữ Thiếu úy trẻ trung, năng nổ ấy vừa mới kết hôn với anh Trần Mạnh Hà (khi đó là Trung úy cùng ngành).

Niềm hạnh phúc càng như vỡ òa khi chị biết mình mang trong mình kết tinh tình yêu đầu lòng. Những ngày tháng ấy, tổ ấm nhỏ của hai vợ chồng trẻ luôn ngập tràn tiếng cười và những dự định tương lai về một mái nhà ba người ấm áp.

Nhưng cuộc đời trớ trêu thay, những ngày vui ngắn chẳng tày gang. Khi thai nhi bước sang tuần thứ 11, chị Trâm bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu bất thường khi một vài hạch nhỏ nổi lên ở vùng cổ.

Ban đầu, chị chỉ nghĩ đó là những phản ứng thông thường của cơ thể khi mang thai. Nhưng đến tuần thứ 19, các cơn ho rũ rượi xuất hiện ngày một dày đặc, thể trạng chị suy kiệt nhanh chóng, hơi thở nặng nề và khó nhọc.

Ngày chị bước chân vào Bệnh viện K Trung ương. Đối diện với hồ sơ bệnh án, các bác sĩ đầu ngành đều đưa ra một khuyến cáo đau lòng rằng chị phải lập tức đình chỉ thai nghén để bước vào phác đồ điều trị đặc biệt bao gồm hóa trị và xạ trị.

Đó là con đường duy nhất để cứu vãn, hoặc ít nhất là kéo dài thêm chút thời gian sống ít ỏi cho người mẹ trẻ 25 tuổi.

Chị Trâm bị đẩy vào ranh giới sinh tử khắc nghiệt nhất của đời người - Hoặc chọn mạng sống của chính mình, hoặc chọn cơ hội thành người cho đứa con bé bỏng còn chưa thành hình rõ rệt.

Dùng những ngày cuối đời để giành giật sự sống cho đứa con bé bỏng

Trước câu hỏi lớn của số phận, người nữ chiến sĩ công an không mất đến một phút đắn đo và đưa ra quyết định kiên quyết - Từ chối mọi hóa chất, từ chối mọi liều thuốc đặc trị để giữ lại con.

Những tuần tiếp theo tại bệnh viện là một chuỗi ngày dài thử thách sức chịu đựng tột cùng của con người. Khối u trung thất phát triển quá nhanh chèn ép toàn bộ đường thở, cộng với tình trạng tràn dịch màng phổi nghiêm trọng. Suốt nhiều tuần liền, Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm không thể nằm ngủ.

Chị Đậu Thị Huyền Trâm trong vòng tay mẹ trong những ngày được điều trị tại Bệnh viện K (Nguồn ảnh: Nguyễn Khánh - Báo Tiền Phong)

Để duy trì sự sống cho cả hai mẹ con, chị phải ngồi 24/24 giờ trên giường bệnh, lưng tựa vào thành giường hoặc gối cao. Trước ngực chị, người nhà đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ để chị gối đầu, tranh thủ chợp mắt vài mươi phút giữa những cơn đau xé ruột. Mỗi ngày, chị chỉ có thể ngủ được khoảng 2 tiếng đồng hồ trong tư thế ngồi cay đắng ấy.

Thế nhưng, trong suốt những chuỗi ngày tăm tối đó, người ta chưa từng thấy chị Trâm khóc lóc hay buông xuôi. Ánh mắt chị luôn ánh lên sự kiên định kỳ lạ, bàn tay gầy gò luôn vuốt ve chiếc bụng bầu đang lớn lên từng ngày như một lời hứa với con m ẹ sẽ chịu được, chỉ cần con khỏe mạnh.

Ca mổ bắt thai vô tiền khoáng hậu

Ngày 10/7/2016, khi thai nhi bước sang tuần thứ 29, sức khỏe của chị Trâm đã hoàn toàn cạn kiệt, tính mạng rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Phổi của chị gần như đã hỏng hoàn toàn, oxy trong máu giảm sâu. Nhận thấy nếu không tiến hành phẫu thuật ngay, cả hai mẹ con sẽ tử vong, một cuộc hội chẩn khẩn cấp quy tụ gần 20 chuyên gia, bác sĩ hàng đầu của Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã diễn ra.

Hình ảnh thiếu úy Huyền Trâm trên giường bệnh (Nguồn ảnh: VTV)

Tối hôm đó, một ca phẫu thuật đặc biệt chưa từng có trong tiền lệ y khoa Việt Nam được bấm nút bắt đầu.

Bệnh nhân không thể nằm. Các bác sĩ buộc phải tiến hành mổ bắt con trong tư thế chị Trâm đang ngồi trên ghế, phía sau lưng có một nhân viên y tế làm điểm tựa vững chắc.

Ca mổ không thể gây mê do chức năng hô hấp của chị Trâm đã suy giảm nghiêm trọng, việc gây mê toàn thân đồng nghĩa với việc chị sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại nữa. Chị chỉ được gây tê địa phương và hoàn toàn tỉnh táo trong suốt quá trình dao kéo rạch vào da thịt.

Trong căn phòng mổ nín thở, người mẹ trẻ cắn chặt môi chịu đựng cái đau, đôi mắt mở to dõi theo từng chuyển động của kíp mổ. Chị cố giữ cho mình không ngất đi vì chị biết, chỉ cần chị nhắm mắt, con chị sẽ mất cơ hội sống.

Hình ảnh người mẹ kiên cường ấy trên giường bệnh (Nguồn ảnh: Báo Thanh Niên)

Sau những phút giây căng thẳng tột độ của kíp mổ phối hợp, một tiếng khóc yếu ớt, mỏng manh của trẻ sinh non vang lên. Bé trai nặng vỏn vẹn 1,2kg chào đời. Nghe tiếng con khóc, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu của chị Trâm lăn dài trên đôi má hóp sâu. Chị chỉ kịp thều thào hỏi bác sĩ một câu nghẹn ngào: "Con em được mấy cân hả bác sĩ?" rồi lịm dần đi vì kiệt sức.

Cậu bé được đặt tên là Trần Gấu - cái tên mang theo ước nguyện của mẹ, mong con sẽ luôn kiên cường, mạnh mẽ như một chú gấu nhỏ trước mọi bão giông cuộc đời. Ngay lập tức, bé Gấu được đặt vào lồng kính và chuyển thẳng sang trung tâm chăm sóc sơ sinh trong tình trạng suy hô hấp nặng.

Bé Gấu sinh non chỉ nặng vỏn vẹn 1,2kg (Nguồn ảnh: Sức khỏe và đời sống)

Lần đầu cũng là lần cuối cùng người mẹ ấy gặp con mình

Sau ca mổ, không còn sự kìm giữ của thai kỳ, tế bào ung thư như con thú dữ xổ lồng, phát tán với tốc độ chóng mặt khắp cơ thể chị Trâm. Nhận biết quỹ thời gian của mình chỉ còn tính bằng ngày, ước nguyện cháy bỏng duy nhất của người mẹ trẻ là được nhìn thấy đứa con mình đã đánh đổi cả mạng sống để sinh ra.

Ngày 21/7/2016, tròn 11 ngày sau ca mổ định mệnh, các bác sĩ đã quyết định thực hiện một hành trình nhân văn. Dùng xe đẩy, mang theo bình oxy, đưa chị Trâm vượt quãng đường từ Bệnh viện K sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương để thăm con.

Lần đầu tiên cũng là lần cuối người mẹ ấy được nhìn thấy đứa con của mình (Nguồn ảnh: VTV)

Đó là một buổi chiều đẫm nước mắt của tất cả những ai có mặt tại phòng chăm sóc sơ sinh. Chị Trâm không thể ôm con vào lòng, bởi trên người chị chằng chịt dây truyền, ống thở, còn bé Gấu thì nằm lọt thỏm trong chiếc lồng kính cách ly.

Người mẹ ấy chỉ có thể ghé sát gương mặt mệt mỏi vào lớp kính, đưa bàn tay run rẩy, gầy guộc chạm nhẹ vào thành lồng ấm áp. Chị ngắm nhìn bờ vai nhỏ xíu đang phập phồng thở, ngắm nhìn đôi bàn tay bé tí hi của con. Nước mắt chị rơi lã chã, nhưng khuôn mặt lại rạng ngời một nụ cười mãn nguyện. Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất trong cuộc đời, hai mẹ con được gặp nhau bằng xương bằng thịt trên cõi đời này.

Nguồn ảnh: VTV

Trước khi bước vào những giờ phút hôn mê cuối cùng, biết mình không thể cùng chồng nuôi con khôn lớn, Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm đã dùng những chút sức tàn lực kiệt cuối cùng, run rẩy viết lại những dòng chữ để lại cho gia đình mình.

Ngày 27/7/2016, đúng vào ngày Thương binh Liệt sĩ, người nữ chiến sĩ công an kiên cường ấy đã trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà Hà Tĩnh. Chị ra đi ở tuổi 25, khép lại một cuộc đời ngắn ngủi nhưng đã kịp để lại một chương thiên sử ký chói lọi về tình mẫu tử.

Người mẹ ấy đã rời đi, nhưng tình yêu thì ở lại mãi mãi

Vậy là đã mười năm trôi qua kể từ ngày người mẹ ấy dừng lại cuộc sống ở độ tuổi tươi đẹp, nhưng dường như câu chuyện của Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm chưa bao giờ bị lãng quên. Nó đã trở thành một biểu tượng, một ngọn lửa ấm áp sưởi ấm cho hành trình trưởng thành đầy thử thách của bé Gấu.

Cậu bé Trần Gấu ngày nào sinh non thiếu tháng, nằm lọt thỏm trong hai bàn tay của bác sĩ, nay đã là một cậu học sinh tiểu học khỏe mạnh, lanh lợi. Nhìn bé Gấu với đôi mắt sáng ngời, thông minh và nụ cười rạng rỡ, người ta lại thấy hình bóng kiên cường của người mẹ chiến sĩ năm nào.

Bé Gấu khi được 18 tháng (Nguồn ảnh: Sức khỏe và đời sống)

Gấu lớn lên bằng dòng sữa góp nhặt từ những người mẹ bỉm sữa xa lạ trên khắp cả nước trong những ngày đầu thiếu mẹ, bằng tình yêu thương vừa làm cha, vừa làm mẹ của anh Trần Mạnh Hà, và bằng sự đùm bọc, chăm sóc của những người đồng đội cũ của chị Trâm tại Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Dù lớn lên trong hoàn cảnh khuyết vắng bóng hình người mẹ, nhưng Gấu là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện và tự lập. Anh Trần Mạnh Hà chia sẻ, mỗi năm đến ngày giỗ mẹ hoặc các ngày lễ lớn, anh lại đưa con trước bàn thờ của chị Trâm, kể cho con nghe về người mẹ dũng cảm của mình. Bé Gấu luôn tự hào về mẹ và hứa sẽ học thật giỏi để không phụ sự hy sinh của mẹ.

Người mẹ chiến sĩ ấy đã rời xa cõi tạm, nhưng một phần xương máu, linh hồn và tình yêu vĩ đại của chị vẫn đang sống, tiếp tục lớn lên và tỏa sáng rực rỡ trong hình hài của con trai. Cái chết không phải là kết thúc, khi tình yêu mà chị để lại đã trở thành bất tử.

Nguồn tổng hợp 1. Báo Sức khỏe và Đời sống

2. Báo Tiền Phong 3. Báo Tuổi Trẻ 4. Trang thông tin của bệnh viện K 5. VTV 5. Báo Thanh Niên



