Không nhận ra Doãn Hải My qua "cam thường" của team qua đường, quá khác khi có filter sống ảo

Những bức ảnh “cam thường” của nàng WAG Doãn Hải My do team qua đường chụp lại mới đây đang khiến dân mạng bàn tán xôn xao bởi diện mạo bà xã Đoàn Văn Hậu khác hẳn so với hình ảnh lung linh thường thấy trên mạng xã hội.

Trong khung hình chụp vội, nàng WAG diện pháp phục xanh ngọc đơn giản, buộc tóc gọn gàng và gần như để mặt mộc. Không có filter, không có ánh sáng chỉnh sửa, gương mặt của cô trông mộc mạc và đời thường hơn hẳn so với những bức ảnh selfie thường đăng trên Instagram. Làn da, đường nét khuôn mặt và thần thái vì thế cũng khác đi đôi chút, khiến nhiều người thoạt nhìn còn ngỡ là hai người khác nhau.

Ở bức ảnh khác do chính chủ tự quay trên xế hộp bạc tỷ, khi sử dụng app làm đẹp quen thuộc, Doãn Hải My lại trở về với hình ảnh “chuẩn nàng thơ” thường thấy: làn da trắng mịn, gương mặt V-line, đôi mắt to và nụ cười ngọt ngào. Chính sự tương phản giữa hai khoảnh khắc - một bên là camera thường, một bên là ảnh qua app - đã khiến dân mạng nhanh chóng đem ra so sánh.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng chia thành nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng việc khác biệt giữa ảnh chỉnh và ảnh chụp vội là điều rất bình thường, bởi ánh sáng, góc chụp hay filter đều có thể khiến ngoại hình thay đổi đáng kể. Thậm chí nhiều người còn nhận xét rằng ở ảnh cam thường, nàng WAG trông gần gũi và đời thường hơn.

Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng sự khác biệt khá rõ rệt khiến họ “không nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Tuy vậy, phần đông vẫn cho rằng Doãn Hải My trong ảnh đời thường vẫn giữ được nét dịu dàng đặc trưng, chỉ là bớt đi lớp filter quen thuộc trên mạng xã hội mà thôi.

Dù thế nào đi nữa, câu chuyện này một lần nữa cho thấy khoảng cách quen thuộc giữa ảnh mạng và ảnh đời thực - điều mà không chỉ riêng các hot girl hay nàng WAG, mà rất nhiều người dùng mạng xã hội đều gặp phải. Chỉ cần thay đổi ánh sáng, góc máy hay thêm một chút filter, diện mạo trong ảnh đã có thể khác đi khá nhiều.