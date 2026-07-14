Mỗi khi nắng nóng lên đến đỉnh điểm, nhiều người lại rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan". Muốn chống nắng thì phải khoác thêm một lớp áo dày khiến cơ thể nóng bức, còn nếu chỉ mặc áo hai dây hay áo ba lỗ lại lo làn da bị tác động bởi tia UV. Chính vì thế, một công thức đang được các ngôi sao Hàn Quốc, fashionista châu Âu và nhiều tín đồ thời trang yêu thích là biến chiếc sơ mi thành áo khoác mùa hè.

Không còn là món đồ chỉ dành cho môi trường công sở, sơ mi oversized, sơ mi linen hay sơ mi cotton mỏng đang trở thành "vũ khí" giúp cân bằng giữa thời trang và tính ứng dụng. Chỉ cần khoác hờ bên ngoài áo hai dây, bra top, váy hai dây hay thậm chí là đồ bơi, tổng thể trang phục lập tức có thêm điểm nhấn mà vẫn giữ được cảm giác nhẹ nhàng, thoáng mát.

Điều quan trọng là một chiếc sơ mi rộng còn tạo khoảng cách giữa lớp vải và làn da, giúp không khí lưu thông tốt hơn, từ đó mang lại cảm giác dễ chịu hơn so với nhiều loại áo chống nắng ôm sát cơ thể.

Chọn đúng chất liệu mới vừa mát vừa chống nắng tốt

Không phải chiếc sơ mi nào cũng phù hợp để mặc giữa mùa hè. Nếu mục tiêu là vừa che nắng vừa không gây bí bách, chất liệu nên được ưu tiên hơn kiểu dáng.

Các loại vải cotton dệt dày vừa phải, linen pha, Tencel hoặc cotton pha sợi tự nhiên thường được đánh giá cao vì vẫn đảm bảo độ thoáng khí nhưng có khả năng cản tia UV tốt hơn so với những chất liệu quá mỏng hoặc lưới xuyên thấu. Bên cạnh đó, thiết kế oversized cũng được khuyến khích hơn áo ôm sát bởi không khí có thể lưu thông dễ dàng, giúp cơ thể bớt nóng khi di chuyển ngoài trời.

Một chi tiết ít người để ý là màu sắc cũng ảnh hưởng đến khả năng chống nắng. Áo sơ mi trắng, kem hay xanh nhạt tạo cảm giác mát mắt và ít hấp thụ nhiệt nên rất phù hợp trong những ngày nắng gắt. Tuy nhiên, nếu phải hoạt động ngoài trời trong thời gian dài, những gam màu đậm như xanh navy, nâu hay đen lại có khả năng hạn chế tia UV xuyên qua vải tốt hơn.

Nếu thường xuyên đi biển, leo núi hoặc du lịch ngoài trời, bạn cũng có thể ưu tiên những mẫu sơ mi có chỉ số chống nắng UPF để tăng hiệu quả bảo vệ làn da.

7 công thức mặc sơ mi như áo khoác đang được các ngôi sao lăng xê

Một trong những cách phối được yêu thích nhất mùa hè này là công thức của Dua Lipa trong kỳ nghỉ trăng mật. Nữ ca sĩ khoác chiếc sơ mi kẻ caro màu hồng đồng điệu với bikini bên trong, kết hợp cùng quần short denim. Chỉ thêm một lớp sơ mi mỏng, bộ đồ bơi trở nên kín đáo hơn khi di chuyển ngoài bãi biển hoặc ghé quán cà phê, đồng thời vẫn giữ trọn tinh thần nghỉ dưỡng phóng khoáng.

Nếu yêu thích phong cách Hàn Quốc, bạn có thể tham khảo cách mặc của NANA. Cô kết hợp sơ mi oversized với quần legging lửng đang là xu hướng năm nay. Sự đối lập giữa chiếc áo rộng và phần quần ôm tạo nên tỷ lệ cân đối, vừa giúp vóc dáng trông thanh thoát hơn vừa mang đến cảm giác rất tự nhiên. Kiểu phối này đặc biệt phù hợp với những ngày làm việc trong văn phòng có điều hòa hoặc thời tiết không quá oi bức.

Trong khi đó, Winter (aespa) lại chọn công thức gần như không bao giờ lỗi mốt: sơ mi linen trắng phối cùng quần jeans xanh. Cô mở vài cúc áo, mặc thêm áo tank top trắng bên trong rồi xắn nhẹ tay áo để tạo vẻ ngoài phóng khoáng. Đây là kiểu trang phục có thể mặc từ đi làm đến đi cà phê cuối tuần mà không cần suy nghĩ quá nhiều.

Suzy lại mang đến một gợi ý nữ tính hơn khi kết hợp áo xuyên thấu hoặc áo ren mỏng với sơ mi kẻ caro. Nhờ lớp áo bên trong đơn sắc, chiếc sơ mi họa tiết trở thành điểm nhấn mà tổng thể vẫn hài hòa. Hai lớp trang phục cũng giúp tăng khả năng che nắng nhưng không tạo cảm giác bí bức.

Với những cô nàng thích thử nghiệm màu sắc, sơ mi oversized kẻ sọc xanh phối cùng chân váy đỏ là lựa chọn đáng tham khảo. Bí quyết nằm ở việc giữ phần thân trên rộng và phần thân dưới gọn gàng để tổng thể không bị rối mắt. Một chiếc chân váy ngắn cạp cao cũng giúp đôi chân trông dài hơn đáng kể.

Nếu chiều cao khiêm tốn khiến bạn ngại mặc sơ mi oversized, hãy chuyển sang những mẫu sơ mi croptop. Khi kết hợp cùng chân váy hoặc quần cạp cao, tỷ lệ cơ thể sẽ được cải thiện rõ rệt, tạo hiệu ứng "chân dài" mà vẫn giữ được vẻ trẻ trung.

Cuối cùng là công thức tối giản nhưng luôn hiệu quả: sơ mi trắng, áo quây và quần short cạp cao. Chỉ với ba món đồ cơ bản, bạn đã có ngay một set đồ theo phong cách Clean Fit đang rất được yêu thích. Chiếc sơ mi không chỉ giúp che bớt phần vai và cánh tay khi ra nắng mà còn khiến tổng thể trông thanh lịch, tinh tế hơn so với việc chỉ mặc áo quây.

Một chiếc sơ mi tốt có thể "đa năng" hơn bạn nghĩ

Điểm khiến sơ mi trở thành món đồ đáng đầu tư không nằm ở việc nó đang là xu hướng, mà bởi tính ứng dụng rất cao. Một chiếc sơ mi chất lượng có thể theo bạn từ văn phòng đến những chuyến du lịch, từ bãi biển đến quán cà phê, thậm chí trở thành lớp áo khoác mỏng trong phòng điều hòa.

Khác với áo chống nắng vốn chủ yếu phục vụ công năng, sơ mi mang đến nhiều khả năng biến hóa hơn. Bạn có thể mặc cài cúc như một chiếc áo thông thường, khoác hờ như cardigan, buộc ngang eo để tạo điểm nhấn hoặc thậm chí dùng làm áo khoác ngoài đồ bơi trong những chuyến nghỉ dưỡng.

Đôi khi, chỉ cần thay đổi cách mặc một món đồ quen thuộc cũng đủ giúp tủ đồ mùa hè trở nên mới mẻ hơn. Thay vì mua thêm nhiều áo chống nắng, có lẽ chiếc sơ mi rộng đang nằm sẵn trong tủ quần áo mới chính là món đồ bạn sẽ muốn mặc nhiều nhất từ bây giờ đến hết mùa hè.

Nơi mua: GILLEE Official

Nơi mua: Routine



