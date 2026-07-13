Quần phồng dáng mây: Chiếc quần "cứ mặc là đẹp" đang được các quý cô Pháp yêu thích

Khác với những thiết kế rộng thùng thình trước đây, quần phồng của 2026 được tinh chỉnh theo phom dáng hiện đại hơn. Phần eo được cắt cao để kéo dài tỷ lệ cơ thể, hông và đùi rộng vừa đủ tạo cảm giác thoải mái, trong khi ống quần thu nhẹ về phía mắt cá chân. Chính cấu trúc "trên rộng – dưới gọn" này giúp đôi chân trông thon và thẳng hơn, đồng thời khéo léo che đi phần hông, đùi hay bắp chân kém thon gọn.

Đây cũng là lý do vì sao quần phồng đang được xem là "vũ khí" mặc đẹp dành cho nhiều vóc dáng, từ người có thân hình quả lê, hơi đầy đặn cho đến những cô nàng nhỏ nhắn muốn ăn gian chiều cao.

Điểm khiến quần phồng trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở phom dáng mà còn ở chất liệu. Những chiếc quần bằng linen, cotton pha linen, Tencel hay acetate vừa có độ rủ mềm tự nhiên, vừa đủ đứng dáng để tạo nên vẻ ngoài sang trọng mà vẫn cực kỳ thoáng mát trong những ngày nắng nóng. Chỉ cần chọn đúng chất liệu, tổng thể sẽ luôn mang cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế thay vì luộm thuộm.

Muốn mặc đẹp với quần phồng, hãy nhớ nguyên tắc đơn giản: quần rộng thì áo gọn . Một chiếc áo ba lỗ ôm sát, áo thun dáng ngắn, áo sơ mi linen buộc vạt hay áo nhấn eo đều là lựa chọn hoàn hảo. Khi phần trên gọn gàng, vòng eo được nhấn rõ, tổng thể sẽ cân đối và cao ráo hơn rất nhiều.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo cảm giác cao cấp hơn bằng cách kết hợp các chất liệu đối lập. Chẳng hạn, quần linen mềm mại đi cùng blazer hoặc áo denim sẽ tạo nên vẻ ngoài hiện đại, còn quần có phom đứng phối với áo lụa hoặc áo dệt kim mỏng lại mang hơi hướng nữ tính, thanh lịch.

Về chiều dài, quần lửng trên mắt cá chân khoảng vài centimet vẫn là lựa chọn được nhiều chuyên gia thời trang đánh giá cao vì giúp đôi chân trông dài hơn, đặc biệt phù hợp với những cô nàng có chiều cao khiêm tốn. Nếu yêu thích vẻ ngoài phóng khoáng, bạn cũng có thể chọn quần dài phủ nhẹ lên mặt giày để tạo cảm giác thư thái, rất hợp với những chuyến nghỉ dưỡng hoặc phong cách Old Money đang thịnh hành.

Bảng màu của quần phồng năm nay cũng thiên về những gam màu trung tính như trắng kem, be, yến mạch, kaki nhạt, xanh xám hay xám than. Đây đều là những tông màu dễ phối, ít lỗi mốt và mang lại vẻ sang trọng mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Chỉ cần thêm một đôi giày loafer, Mary Jane, sneaker trắng hoặc sandal quai mảnh, cùng một chiếc túi cói hay túi da tối giản là bạn đã có ngay một bản phối vừa thoải mái, vừa thời thượng cho mọi hoàn cảnh, từ đi làm, cà phê cuối tuần đến những chuyến du lịch mùa hè.

Không phải ngẫu nhiên mà quần phồng được gọi là "chiếc quần của sự thư thái". Nó không chỉ giúp cơ thể dễ chịu hơn trong thời tiết nóng bức mà còn mang đến vẻ đẹp rất hiện đại: không gò bó, không phô trương nhưng vẫn đủ tinh tế để khiến người mặc trông sang hơn chỉ bằng một thiết kế tưởng chừng rất đơn giản.

Nếu mùa hè này bạn muốn làm mới tủ đồ mà vẫn ưu tiên sự thoải mái, hãy thử một chiếc quần phồng cạp cao với chất liệu linen hoặc cotton pha linen. Biết đâu, đây sẽ trở thành món đồ bạn mặc nhiều nhất trong cả mùa hè.

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