Lim Ji Yeon tới Phú Quốc làm 1 điều khiến ai cũng mê

Sau thành công của My Royal Nemesis , Lim Ji Yeon tiếp tục nhận được sự yêu mến từ khán giả nhờ diễn xuất ngày càng chín muồi cùng sức hút ổn định. Không chỉ ghi điểm trên màn ảnh, nữ diễn viên còn nhiều lần gây sốt với nhan sắc trẻ trung và phong cách thời trang thanh lịch.

Mới đây, minh tinh xứ Hàn trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt ảnh nghỉ dưỡng tại Phú Quốc cùng đoàn làm phim. Ngôi sao sinh năm 1990 trọn vóc dáng mảnh mai, cân đối trong bộ bikini nổi bật. Đặc biệt, nụ cười rạng rỡ, toả nắng chuẩn vibe mùa hè của nữ diễn viên khiến ai nhìn cũng mê mẩn.

Lim Ji Yeon khoe ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc.

Lim Ji Yeon diện bộ swimsuit một mảnh màu đỏ rượu vang với phom dáng tối giản, tôn lên vóc dáng thanh mảnh đặc trưng. Nữ diễn viên sở hữu bờ vai nhỏ, xương quai xanh rõ nét cùng cánh tay và phần thân trên khá mảnh, vòng 1 lấp ló sexy tạo cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính nhưng không kém phần quyến rũ. Dù vóc dáng có phần hơi gầy nhưng tổng thể thân hình của nữ diễn viên nhìn vẫn cân đối nhờ tư thế tự nhiên và thần thái tươi tắn.

Gương mặt với lớp makeup nhẹ nhàng, làn da sáng khỏe cùng nụ cười rạng rỡ giúp cô toát lên nguồn năng lượng tích cực, thoải mái. Hình ảnh đời thường của nữ diễn viên ghi điểm bằng vẻ đẹp trong trẻo, khỏe khoắn và đầy sức sống của một kỳ nghỉ đúng nghĩa.

Làn da trắng khoẻ của nữ diễn viên.

Mỗi lần chia sẻ ảnh nghỉ dưỡng, Lim Ji Yeon đều nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ vóc dáng thanh mảnh. Nữ diễn viên thường ưu ái những thiết kế swimsuit một mảnh tối giản hoặc bikini hai mảnh mang gam màu nổi bật, vừa tôn lên đường nét cơ thể cân đối, vừa làm nổi bật làn da trắng mịn. Không chạy theo hình ảnh khoe bikini "đốt mắt", minh tinh xứ Hàn chinh phục người hâm mộ bằng thần thái tự nhiên và vẻ đẹp khỏe khoắn. Nhan sắc rạng rỡ với làn da sáng cùng nụ cười tỏa nắng luôn là "điểm cộng" giúp mỗi bức ảnh của cô lan tỏa cảm giác thư thái, tràn đầy năng lượng.

Không chỉ khoe vóc dáng, Lim Ji Yeon còn ghi điểm với nguồn năng lượng tích cực khi đi biển.

Sở hữu chiều cao 1,66 m cùng cân nặng duy trì ổn định quanh mức 48 kg, Lim Ji Yeon được đánh giá là một trong những nữ diễn viên có vóc dáng thanh mảnh nhưng vẫn cân đối của màn ảnh Hàn. Nữ diễn viên từng gây ấn tượng với hành trình giảm tới 8 kg, song không lựa chọn các phương pháp ép cân khắc nghiệt mà ưu tiên xây dựng lối sống có thể duy trì lâu dài. Minh tinh xứ Hàn theo đuổi chế độ ăn thanh đạm, hạn chế thực phẩm nhiều muối để tránh tích nước và sưng phù, đồng thời duy trì thói quen uống trà hibiscus cùng nước ép rau củ tự làm để bổ sung chất xơ, vitamin và tạo cảm giác no lâu.

Trong giai đoạn cần siết dáng, Lim Ji Yeon thường ăn cà chua trước bữa tối để kiểm soát lượng thức ăn, thay đồ ăn vặt bằng các loại hạt giàu chất béo tốt và uống nhiều nước để hỗ trợ trao đổi chất. Song song với chế độ ăn, cô chăm chỉ tập Pilates kết hợp các bài tập sức mạnh như squat, hip thrust, deadlift, xen kẽ chạy bộ, leo núi và bơi lội để duy trì cơ thể săn chắc, dẻo dai. Lim Ji Yeon cũng từng thử chế độ keto nhưng cho rằng đây chỉ là giải pháp ngắn hạn, còn bí quyết giữ dáng bền vững vẫn nằm ở việc ăn uống cân bằng và tập luyện đều đặn.

Vóc dáng mảnh mai và cân đối của Lim Ji Yeon.

Ảnh: IGNV.