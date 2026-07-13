Không đá trận nào, mỹ nam đẹp nhất thế giới vẫn đọ độ hot với Messi và Haaland trên sân vận động 75K chỗ

Trong lúc nửa thế giới đang dõi theo những trận cầu lịch sử ở vòng tứ kết World Cup 2026 trên lục địa Mỹ, tại châu Âu cũng có một sân bóng nóng lên không kém. Chỉ khác là lần này, 7 nhân vật bước ra giữa chảo lửa nước Đức không phải các cầu thủ.

Ngày 11-12/7, BTS đưa Arirang World Tour đến Allianz Arena, sân nhà của FC Bayern Munich. Hai đêm diễn nhanh chóng bán sạch vé, lấp đầy một trong những sân vận động hiện đại và nổi tiếng nhất châu Âu bằng biển lightstick tím.

Giữa sân bóng có sức chứa hơn 75.000 chỗ, một "tiền đạo" đặc biệt đã xuất hiện. Không cần cầm bóng, chẳng phải ghi bàn, V vẫn khiến hàng vạn khán giả tại Allianz Arena cùng người hâm mộ theo dõi hành trình của BTS trên toàn thế giới điêu đứng vì visual trong màu áo đỏ của CLB Bayern Munich.

Trước đêm diễn đầu tiên, CLB nước Đức đã bày tỏ lòng hiếu khách khi dành cho BTS 8 chiếc jersey đỏ được thiết kế riêng, gồm một áo mang tên BTS và 7 phiên bản in tên RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, Jung Kook.

Điểm chung của toàn bộ áo dành cho các thành viên là con số 7 phía sau. Không khó để hiểu dụng ý của món quà: 7 thành viên được đặt cạnh nhau như một đội hình hoàn chỉnh.

Bayern Munich gọi đây là món quà đặc biệt dành cho một đội đặc biệt. Theo chia sẻ từ CLB, bộ sưu tập này là phiên bản đặc biệt để chào đón BTS đến Allianz Arena, không phải trang phục thi đấu chính thức của đội bóng.

Nhưng món quà hiếu khách nhanh chóng rời khỏi hộp và tiến thẳng lên sân khấu.

Trong đêm diễn, V và j-hope là hai thành viên lựa chọn jersey của Bayern Munich làm trang phục trình diễn. Chiếc áo đỏ vốn quá quen thuộc với các cầu thủ xứ Bavaria lập tức có một đời sống khác khi bước vào thế giới Kpop.

Không quần short bóng đá, tất cao cổ hay giày đinh, jersey được mặc theo đúng tinh thần sân khấu của BTS. Và với V, chiếc áo bóng đá tưởng đơn giản lại vô tình trở thành một trong những tạo hình gây chú ý nhất đêm diễn.

Trong chiếc jersey đỏ của Bayern Munich, V gần như không cần thêm quá nhiều chi tiết để tạo hiệu ứng thị giác. Phom áo thể thao ôm vừa phải làm nổi bật phần vai và cánh tay săn chắc, trong khi mái tóc được tạo kiểu phóng khoáng giúp tổng thể giữ nguyên nét lãng tử quen thuộc.

Đây cũng là kiểu trang phục rất dễ đẩy người mặc về đúng hình ảnh một fan bóng đá bình thường. Thế nhưng khi đặt lên V, câu chuyện lại đi theo hướng khác.

Gương mặt sắc nét, tỷ lệ hình thể nổi bật cùng thần thái sân khấu khiến thành viên BTS trông như một cầu thủ ngôi sao bước nhầm từ đường hầm sân vận động lên concert. Những khung hình cận mặt trong chiếc áo đỏ nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ dày đặc.

Giữa ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới, jersey đang phủ sóng mạnh mẽ từ khán đài đến đường phố, trở thành một trong những item thời trang được săn đón nhất hè này. Khi chiếc áo đỏ của Bayern Munich rơi vào tay V, màn giao thoa giữa bóng đá, Kpop và thời trang lập tức có thêm một khung hình đáng nhớ.

Kim Tae Hyung vốn là một trong những visual có sức ảnh hưởng bậc nhất Kpop. "Vẻ đẹp siêu thực" giúp anh nhiều lần góp mặt trong các bảng xếp hạng sắc đẹp quốc tế, trong khi sức nặng tên tuổi còn được thể hiện qua hơn 73,9 triệu người theo dõi trên Instagram và vị trí thứ 7 trong Power Celebrity 40 năm 2026 của Forbes Korea.

Không có cú sút nào được thực hiện, nhưng "tiền đạo" mang tên V vẫn đủ sức hạ gục cả khán đài khổng lồ.

Allianz Arena là sân vận động thuần bóng đá và đặc biệt khắt khe trong việc bảo vệ mặt cỏ hybrid. Kể từ khi khánh thành năm 2005, nơi đây gần như gắn chặt với các trận đấu của Bayern Munich hơn là những đại nhạc hội quy mô lớn với sân khấu 360 độ.

Với sức chứa 75.024 chỗ cùng hệ thống mặt ngoài có khả năng thay đổi màu sắc, Allianz Arena từ lâu đã là một trong những biểu tượng kiến trúc thể thao của Munich. Việc BTS đưa concert đến đây vì thế mang ý nghĩa đặc biệt.