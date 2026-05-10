Không dùng retinol, đây là làn da tuổi 36 của tôi khi dùng 3 loại serum này

Ở tuổi 36, làn da của tôi thuộc kiểu da thường thiên dầu: Không nhiều mụn nhưng vùng chữ T vẫn dễ đổ dầu, da xỉn màu, và lấm tấm tàn nhang ở hai bên gò má, đuôi mắt.

Nhiều người khuyên tôi dùng retinol để cải thiện tình trạng này, nhưng vì khá e ngại da bị kích ứng nên tôi quyết định chọn một hướng đi "nhẹ nhàng" hơn: Kết hợp 3 loại serum với các công dụng bổ trợ cho nhau gồm làm dịu da - dưỡng sáng - tẩy da chết.

Sau một thời gian duy trì đều đặn, tôi nhận thấy làn da có sự thay đổi tích cực: bề mặt da mịn hơn, sắc da trông tươi và đều màu hơn, vùng dầu ở chữ T cũng được cân bằng tốt hơn.

Điều tôi thích nhất là chu trình này đủ dịu nhẹ để da không bị quá tải, nhưng vẫn mang lại hiệu quả chăm sóc chống lão hóa và cải thiện độ sáng khỏe một lựa chọn phù hợp cho những ai ngoài 35 tuổi nhưng vẫn còn e dè với retinol như tôi.

Dưỡng trắng da với serum Anua 10+ Nacinamide 10 + TXA 3

Tôi khá thích serum Anua Niacinamide 10% + TXA vì đây là một sản phẩm dưỡng sáng tương đối "dễ chịu" với da. Chất serum lỏng nhẹ, thấm khá nhanh có màu hồng đặc trưng, khi dùng lên da cho cảm giác ẩm mịn chứ không quá bí.

Thành phần nổi bật là 10% Niacinamide kết hợp 3% TXA (Tranexamic Acid) giúp hỗ trợ làm sáng da, cải thiện tình trạng da xỉn màu và các vết thâm sau mụn khá tốt nếu dùng đều đặn. Cùng với Niacinamide, Tranexamic Acid cũng là thành phần trị nám, thâm sạm, dưỡng trắng da hiệu quả.

Sau khoảng 2 tuần sử dụng, tôi thấy da đều màu hơn, bề mặt da nhìn "sáng khỏe" và các vùng thâm mờ đi từ từ, không kiểu trắng bật tông nhanh nhưng rất tự nhiên. Điểm tôi thích là sản phẩm khá lành tính, hợp với da dầu hoặc da hỗn hợp thiên dầu.

Tuy nhiên vì nồng độ Niacinamide 10% khá cao nên bạn nào da nhạy cảm nên bắt đầu từ tần suất thấp để da làm quen trước nhé.

Tẩy da chết nhẹ nhàng với serum peel da Mandelic Glow của nhà Zakka Naturals

Làn da xạm, không đều màu hay đôi khi sần sùi thì bước tẩy da chết là không thể thiếu. Với bước tẩy da chết, tôi dùng serum peel Mandelic Glow vì đây là dòng acid khá "hiền", phù hợp với những ai muốn làm sạch da chết nhưng vẫn ưu tiên sự dịu nhẹ.

Thành phần chính là mandelic acid - một loại AHA giúp loại bỏ tế bào chết trên bề mặt da mà ít gây châm chích hay kích ứng hơn so với nhiều loại acid khác. Sau một thời gian dùng, tôi thấy da mịn hơn, bề mặt thông thoáng hơn và những vùng da xỉn màu cũng trông sáng, đều màu hơn.

Tôi dùng là 2 - 3 lần/tuần vào buổi tối, sau bước làm sạch và trước serum dưỡng ẩm phục hồi. Những ngày dùng Mandelic Glow, tôi sẽ tối giản routine để da được "thở", tránh dùng thêm các treatment mạnh khác.

Nếu mới bắt đầu, bạn có thể dùng 1–2 lần/tuần trước rồi tăng dần để da thích nghi. Và tất nhiên, sáng hôm sau đừng quên chống nắng kỹ vì khi dùng acid, da sẽ nhạy cảm với ánh nắng hơn.

Dưỡng ẩm, làm dịu da với La Roche-Posay Cicaplast Gel B5

Với bước dưỡng ẩm và làm dịu da, tôi dùng La Roche-Posay Cicaplast Gel B5 như một bước "khóa ẩm" cuối cùng, đặc biệt vào những ngày dùng lọ peel Mandelic Glow. Chất gel trong, mỏng nhẹ, thấm khá nhanh và không để lại cảm giác bí hay nhờn trên da, rất hợp với da thường thiên dầu như tôi.

Điểm tôi thích nhất là cảm giác da được làm dịu gần như ngay sau khi thoa, những vùng hơi đỏ hoặc khô căng cũng dễ chịu hơn hẳn. Sản phẩm chứa Panthenol (B5) và Madecassoside giúp hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da, rất phù hợp để dùng xen kẽ trong routine treatment.



