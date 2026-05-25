Những ngày nắng nóng cực điểm khiến nhiều người rơi vào trạng thái chỉ cần bước ra đường vài phút là tóc bết, áo dính lưng và cơ thể lúc nào cũng bí bách. Cũng vì vậy mà mùa hè vài năm gần đây, xu hướng mua sắm của phụ nữ châu Á bắt đầu thay đổi rõ rệt.

Thay vì ưu tiên những món đồ cầu kỳ, ôm sát hay nhiều lớp, mọi người bắt đầu tìm kiếm các item có khả năng làm mát, thấm hút mồ hôi, mặc nhẹ người và giảm cảm giác khó chịu khi di chuyển ngoài trời.

Dưới đây là một số sản phẩm mà các chị em không thể sống thiếu trong mùa hè.

Những món đồ chất liệu AIRism

AIRism thực chất là dòng chất liệu được UNIQLO phát triển nhằm tạo cảm giác mát, khô nhanh và giảm bí bách khi mặc trong thời tiết nóng ẩm. Điểm khiến nhiều người mê AIRism nằm ở cảm giác "mặc như không". Chất vải mỏng, mềm, co giãn tốt nhưng không gây dính da kể cả khi đổ mồ hôi.

Trong mùa hè năm nay, nhiều item AIRism đang được phụ nữ sử dụng như một kiểu "lifehack chống nóng", phải kể đến sản phẩm áo bra top và những món đồ nội y chất liệu AIRism.

Những chiếc bra top tích hợp sẵn đệm ngực đang được mặc cực nhiều vì giúp bỏ bớt một lớp áo lót bên trong. Với thời tiết 40 độ, việc giảm chỉ một lớp vải cũng khiến cơ thể dễ chịu hơn đáng kể. Thiết kế ôm vừa phải, chất vải mát và khả năng nâng đỡ nhẹ giúp kiểu áo này trở thành lựa chọn phổ biến cho những ngày chỉ muốn mặc tối giản nhưng vẫn gọn gàng. Bra top AIRism có thể mặc như ở nhà, hoặc phối cùng sơ mi oversized khi đi làm.

Một trong những thứ gây khó chịu nhất mùa hè chính là cảm giác bí và hằn khi mặc đồ ôm. Các dòng quần lót không đường may chất liệu AIRism được yêu thích vì độ thoải mái. Chất vải mỏng nhẹ, khô nhanh và không tạo cảm giác cộm hay nóng phần hông, đặc biệt khi mặc váy hoặc quần linen mùa hè.

Sản phẩm chống nắng làm mát vừa chống nắng vừa "hạ nhiệt" tức thì

Các dòng chống nắng dạng xịt có hiệu ứng cooling đang được nhiều chị em lựa chọn hè này. Điểm được thích nhất là cảm giác lạnh nhẹ khi xịt/ thoa lên da, giúp giảm bớt cảm giác nóng rát sau khi đi ngoài trời. Tuy nhiên xịt chống nắng nên được xem là bước bổ sung, bạn cũng cần lựa chọn thêm áo khoác chống tia UV để bảo vệ làn da.

Mũ rộng vành và áo chống UV

Một thay đổi thú vị vài năm gần đây là các món đồ chống nắng đang được thiết kế thời trang hơn rất nhiều. Mũ rộng vành, mũ chống UV, áo khoác chống nắng giờ không còn mang cảm giác "kín mít" như trước mà được làm theo hướng nhẹ, mỏng và dễ phối đồ hơn.

Nhiều cô gái thậm chí xem áo chống UV là item layering mùa hè, vừa tạo outfit đẹp hơn vừa giảm cảm giác da bị bỏng rát khi ra đường giữa trưa.

Có một thay đổi rất rõ trong tư duy sống mùa hè của nhiều phụ nữ hiện đại: thay vì cố chịu đựng cảm giác nóng nực, mọi người bắt đầu ưu tiên những thứ giúp cơ thể thoải mái hơn. Một chiếc áo mát hơn, một lớp vải ít bí hơn hay cảm giác dễ thở hơn khi bước ngoài đường nắng gắt… đôi khi lại ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng cả ngày.

Và có lẽ vì vậy mà những món đồ như AIRism, chống nắng làm mát hay áo/mũ chống UV không còn đơn thuần là sản phẩm thời trang nữa, mà đang trở thành những "lifehack mùa hè" đúng nghĩa.