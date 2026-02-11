Không cần sắm đồ mới, áp dụng 4 mẹo đơn giản là đã nâng cấp outfit rực rỡ đón Tết

Không phải lúc nào tủ đồ cũng cần được "nạp mới" để bạn trông thời trang hơn. Thực tế, chỉ với một vài thay đổi nhỏ trong cách phối đồ và chăm chút tổng thể, những món đồ quen thuộc vẫn có thể mang đến diện mạo sang chảnh, cuốn hút chẳng kém outfit đắt tiền. Nếu bạn đang muốn làm mới phong cách mà không tốn thêm chi phí, 4 gợi ý dưới đây chính là "chìa khóa" giúp nâng cấp quần áo cũ một cách ngoạn mục.

Áo khoác sang chảnh hack cả outfit

Một chiếc áo khoác phù hợp có thể thay đổi hoàn toàn cảm giác của set đồ, kể cả khi bên trong bạn chỉ mặc áo thun và quần basic. Blazer là lựa chọn kinh điển nhất khi nhắc đến vẻ ngoài thanh lịch. Dáng blazer đứng form, màu trung tính như đen, be, xám hay nâu sẽ khiến outfit trông chỉn chu và "đắt giá" hơn ngay lập tức. Dù phối cùng quần jeans, chân váy hay váy liền, blazer luôn tạo cảm giác chuyên nghiệp nhưng vẫn rất thời trang.

Nếu muốn tăng thêm độ sang, áo khoác vải tweed là món đồ đáng để tận dụng. Chất liệu tweed vốn gắn liền với phong cách cổ điển, quý phái, chỉ cần khoác nhẹ bên ngoài là tổng thể đã trở nên tinh tế hơn hẳn. Trong khi đó, trench coat lại mang đến vẻ ngoài thời thượng, phóng khoáng nhưng vẫn thanh lịch. Một chiếc trench coat dáng dài, màu be hoặc camel có thể "cân" hầu hết các set đồ cũ, từ váy liền nữ tính cho đến quần âu, áo sơ mi đơn giản.

Chọn kiểu tóc đẹp

Trang phục đẹp nhưng tóc tai xuề xòa thì tổng thể cũng khó mà sang. Ngược lại, một kiểu tóc gọn gàng, phù hợp với gương mặt có thể "kéo mood" cả outfit lên một tầm cao mới. Bạn không cần tạo kiểu cầu kỳ mỗi ngày, chỉ cần chọn những kiểu tóc đơn giản nhưng có chủ đích.

Tóc buộc thấp, tóc búi gọn hoặc tóc xõa thẳng được chải mượt luôn mang lại cảm giác thanh lịch. Nếu để tóc xõa, hãy chú ý độ bóng và nếp tóc, tránh để tóc rối hay xù. Với những set đồ mang hơi hướng cá tính, tóc buộc cao hoặc buộc nửa đầu cũng là lựa chọn đáng thử. Đôi khi, chỉ cần đổi ngôi tóc hoặc thêm một chút sáp tạo kiểu nhẹ cũng đủ khiến diện mạo trông mới mẻ hơn.

Đi giày mũi nhọn

Giày dép là yếu tố thường bị xem nhẹ, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến độ sang của outfit. Trong số các kiểu giày, giày mũi nhọn luôn được xem là "vũ khí bí mật" giúp kéo dài đôi chân và tạo cảm giác thanh thoát. Dù là giày cao gót, giày bệt hay boots mũi nhọn, chỉ cần thay thế đôi giày tròn quen thuộc bằng mũi nhọn, tổng thể sẽ trông tinh tế hơn hẳn.

Giày mũi nhọn đặc biệt hợp khi phối cùng quần âu, chân váy midi hoặc váy liền dáng dài. Những gam màu cơ bản như đen, be, nâu hay trắng ngà không chỉ dễ phối mà còn mang lại cảm giác sang trọng, không lỗi mốt. Đây là kiểu giày bạn có thể dùng đi dùng lại nhiều năm mà vẫn hợp thời.

Mix quần tất đen với boots

Vào những ngày se lạnh, quần tất đen là món đồ tưởng chừng rất quen thuộc nhưng lại có khả năng "nâng tầm" phong cách nếu biết cách kết hợp. Khi phối quần tất đen cùng boots, đặc biệt là boots cổ thấp hoặc boots cao cổ, đôi chân sẽ trông thon dài và liền mạch hơn. Cách mix này mang lại cảm giác thời trang, cá tính nhưng vẫn rất sang.

Quần tất đen mỏng phối cùng váy ngắn và boots da tạo nên vẻ ngoài hiện đại, gọn gàng. Nếu muốn trông ấn tượng hơn, bạn có thể chọn boots da bóng hoặc boots mũi nhọn. Lưu ý chọn quần tất có độ dày vừa phải, màu đen đều, không bị bóng quá để tránh làm outfit trông kém tinh tế. Chỉ cần một chiếc váy cũ trong tủ, thêm quần tất đen và boots phù hợp, bạn đã có ngay set đồ vừa thời thượng vừa cuốn hút.

Ảnh: Instagram