Không cần mua quá nhiều, chỉ cần 1 trong 9 đôi giày này là đủ mặc đẹp cả hè

Giày Mary Jane đính đinh tán

Đỉnh cao của phong cách vừa ngọt ngào vừa cá tính! Thiết kế mũi vuông retro kết hợp chi tiết đinh tán cực chất, mang đậm vibe Mỹ cổ điển. Đi cùng jeans thì cool ngầu cá tính, mix với váy ren dài lại vừa ngọt vừa nổi loạn, diện lên là hóa cô nàng street style ngay lập tức.

Nơi mua: WILBEU

Giày sneaker dáng thon kiểu Đức

“Chân ái” của hội lười phối đồ! Form giày thon gọn giúp chân trông nhỏ và chân dài hơn hẳn, lại cực dễ mix đồ. Đi cùng váy sơ mi là chuẩn nàng thơ thư giãn, phối với quần ống rộng lại ra ngay vibe Hàn Quốc phóng khoáng, đi cả ngày cũng không mỏi chân.

Nơi mua: bitis

Giày bệt màu macaron

“Vũ khí tạo không khí” cho mùa xuân hè! Những gam màu macaron dịu nhẹ mang cảm giác mềm mại và nữ tính. Dù là kiểu Mary Jane hay mule đều đang cực hot. Đi hẹn hò thì ngọt ngào tuyệt đối, đi làm lại vừa tinh tế vừa thoải mái.

Nơi mua: Ballet Belle

Giày thuyền

Món đồ đặc trưng của phong cách old money! Form loafer cổ điển kết hợp đế chống trượt, mang cảm giác lười biếng sang trọng rất riêng. Mix với quần trắng thì sạch sẽ thanh lịch, phối cùng áo khoác denim lại đậm chất retro Mỹ.

Nơi mua: Gstyle

Giày loafer

Món kinh điển không bao giờ lỗi mốt! Thiết kế xỏ chân tiện lợi, dễ dàng chuyển đổi giữa đi làm và đi chơi. Phối cùng suit thì sắc sảo chuyên nghiệp, mix với chân váy lại dịu dàng trí thức — đúng kiểu đôi giày mà dân công sở nào cũng nên có.

Dép xỏ ngón

“Công thức” cho vibe nghỉ dưỡng thư giãn! Những thiết kế quai mảnh tối giản là dễ phối nhất. Chỉ cần mang vào là cảm giác mùa hè tự do xuất hiện ngay lập tức. Mix với quần ống rộng và áo hai dây là bật mood du lịch ngay.

Nơi mua: MONLEYTA

Giày kitten heels

Đôi giày dành cho các cô gái yêu sự tinh tế! Phần gót cao 3–5cm cực dễ đi, đi lâu vẫn thoải mái. Kiểu mũi nhọn còn giúp chân trông dài hơn hẳn. Phối với váy liền chính là “vũ khí hẹn hò”, đẹp theo kiểu nhẹ nhàng nhưng rất cuốn hút.

Giày Birkenstock

Cứu tinh của hội thích thoải mái! Mang kiểu đạp gót cực phóng khoáng. Mix với tất cao và váy dài là chuẩn vibe Hàn Quốc, phối jeans lại thành outfit đời thường cực chill. Quan trọng là gần như mùa nào cũng mang được.

Nơi mua: maisononline

Giày ballet sneaker

“Ngựa ô” lớn nhất năm nay! Kết hợp sự thanh lịch của giày ballet với cảm giác êm ái của sneaker, vừa ngọt ngào vừa cá tính. Đi cùng đồ thể thao thì trẻ trung năng động, phối váy voan lại mềm mại như nàng thơ.

Nơi mua: Shondo



