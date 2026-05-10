Không còn là kiểu giày an toàn chỉ dành cho những outfit tối giản, ballet flats (giày búp bê) mùa hè năm nay đang bước vào giai đoạn nổi bật nhất từ trước đến nay. Sau giày lưới bệt, ballet sneaker hay những thiết kế tối giản kiểu quiet luxury, giới thời trang hiện đồng loạt chuyển sự chú ý sang embellished ballet flats - tức các mẫu giày búp bê được đính đá, đinh tán, ngọc trai hoặc chi tiết ánh kim nổi bật. Từ street style đến Instagram của hội mặc đẹp toàn cầu, những đôi giày búp bê lấp lánh xuất hiện với tần suất dày đặc.

Vì sao giới thời trang mê kiểu giày này đến vậy?

Điểm hấp dẫn lớn nhất của embellished ballet flats nằm ở việc chúng vừa nổi bật vừa dễ mang. Không cần đánh đổi sự thoải mái để có một outfit bắt mắt, người mặc vẫn có thể di chuyển cả ngày mà không bị đau chân như khi đi giày cao gót. Ngoài ra, kiểu giày này cũng cực kỳ linh hoạt trong cách phối đồ. Một đôi đính đinh tán có thể khiến combo áo thun và quần jeans trở nên sắc sảo hơn hẳn. Trong khi đó, những thiết kế đính đá hoặc ngọc trai lại rất hợp với váy lụa, chân váy midi hay outfit đi tiệc mùa hè.

Hội sành điệu còn tận dụng đôi giày này như món đồ cân bằng outfit. Nếu trang phục đã khá tối giản, đôi giày sẽ trở thành điểm nhấn chính. Ngược lại, với những ai theo đuổi phong cách mạnh mẽ phóng khoáng, đây lại là item hoàn hảo để kết thân cùng denim đính đá, túi ánh kim hoặc họa tiết lồng lộn.

Mùa hè năm nay càng lấp lánh càng dễ nổi bật

Có thể khẳng định, c gần như đáp ứng đủ những gì hội chị em cần ở một item mùa hè: dễ mang, dễ phối mà lên outfit cũng nhanh. Có những hôm chỉ mặc áo phông và quần jeans đơn giản nhưng thêm đôi giày đính đá hay ánh kim là tổng thể nhìn khác hẳn ngay. Điểm hay là embellished ballet flats không quá “bánh bèo” như nhiều người tưởng. Có kiểu nhẹ nhàng nữ tính, cũng có kiểu đính đinh tán nhìn cá tính và cool hơn hẳn. Vì vậy dù theo style nào vẫn khá dễ chọn được một đôi hợp gu.

Nếu đang muốn tìm một món đồ giúp tủ quần áo mùa hè bớt nhàm chán mà không cần mua quá nhiều đồ mới, đây thật sự là item đáng để thử. Nàng còn chần chừ gì mà không tậu ngay một em embellished ballet flats để diện hè năm nay!

Gợi ý shopping:

Noi mua: Ballet Bella - Giá: 443.000đ

Nơi mua: WILBEU - 572.500đ

Noi mua: Flower.officiàl - Giá: 367.080đ

Nơi mua: Jocé by Jo - Giá: 215.000đ

Nơi mua: Charles & Keith - Giá: 1.890.000đ