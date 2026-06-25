Chỉ cần biết cách kết hợp những món đồ cơ bản, bạn hoàn toàn có thể tạo nên nhiều bản phối khác nhau, vừa thoải mái, vừa thanh lịch và phù hợp với nhiều hoàn cảnh từ đi làm, dạo phố đến du lịch.

Đoạn clip "Outfits of the Week" gây chú ý trên mạng xã hội gần đây đã gợi ý 13 công thức phối đồ đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Điểm chung của những set đồ này là bảng màu nhẹ nhàng, phom dáng rộng rãi và tinh thần tối giản mang hơi hướng Pháp, giúp người mặc trông tinh tế mà không cần quá cầu kỳ.

Không cần mua nhiều đồ, cô gái này vẫn tạo ra 13 outfit mùa hè khiến dân mạng lưu về liên tục

Mở đầu là những bản phối đậm chất mùa hè với váy hoa nhí, đầm bèo nhún và các gam màu kem, be, vàng nhạt. Những thiết kế này mang đến cảm giác nữ tính, lãng mạn nhưng vẫn rất thoải mái nhờ chất liệu mềm mại và phom dáng rộng. Chỉ cần kết hợp cùng một chiếc túi cói hoặc đôi boots cổ thấp, tổng thể đã trở nên nổi bật hơn hẳn.

Nếu yêu thích phong cách thanh lịch để đi làm hoặc gặp gỡ bạn bè, bạn có thể tham khảo công thức sơ mi xanh nhạt phối chân váy trắng. Đây là kiểu phối đồ không bao giờ lỗi mốt bởi sự cân bằng giữa nét chỉn chu và vẻ trẻ trung. Một chiếc túi màu sáng cùng đôi sandal đơn giản là đủ để hoàn thiện diện mạo.

Bên cạnh đó, chân váy họa tiết cũng là món đồ xuất hiện nhiều lần trong clip. Khi kết hợp cùng áo thun hoặc áo blouse trơn màu, chân váy họa tiết giúp bộ trang phục có điểm nhấn nhưng không gây rối mắt. Đây là lựa chọn phù hợp cho những cô gái muốn làm mới phong cách mà vẫn giữ được sự tinh tế.

Một trong những xu hướng nổi bật của mùa hè năm nay chính là sự kết hợp giữa áo màu trung tính và chân váy trắng. Các set đồ gồm áo len mỏng hoặc áo dệt kim màu đen, xanh navy đi cùng chân váy trắng dài tạo nên hiệu ứng tương phản nhẹ nhàng, mang đậm tinh thần quiet luxury. Không cần logo nổi bật hay phụ kiện đắt tiền, bộ trang phục vẫn toát lên vẻ sang trọng rất riêng.

Những chiếc váy suông dài màu đen hoặc trắng cũng là lựa chọn đáng tham khảo. Kiểu váy này mang lại cảm giác thoải mái trong những ngày nắng nóng nhưng vẫn đủ thanh lịch để xuất hiện ở nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chỉ cần thêm một chiếc túi da nhỏ hoặc vòng cổ dài, tổng thể sẽ trở nên cuốn hút hơn rất nhiều.

Ngoài ra, các thiết kế đầm lụa màu nâu sữa, be hoặc xám nhạt trong clip cũng cho thấy sức hút của những gam màu đất đang được ưa chuộng. Đây là bảng màu mang đến cảm giác nhẹ nhàng, trưởng thành và đặc biệt dễ phối phụ kiện.

Điều đáng học hỏi nhất từ 13 bản phối này không nằm ở việc chạy theo xu hướng mà là cách xây dựng một tủ đồ tối giản nhưng linh hoạt. Các món đồ cơ bản như sơ mi, chân váy trắng, váy suông, áo thun trơn hay túi cói đều có thể kết hợp với nhau để tạo ra nhiều diện mạo khác nhau.

Thời trang đẹp không nhất thiết phải phức tạp. Đôi khi, chính những công thức đơn giản với màu sắc hài hòa và phom dáng phù hợp mới là bí quyết giúp bạn mặc đẹp mỗi ngày. Nếu đang tìm kiếm cảm hứng cho mùa hè này, 13 gợi ý trong clip chắc chắn là những công thức đáng để lưu lại và áp dụng ngay.