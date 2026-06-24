Mùa hè năm nay, các fashion blogger và tín đồ thời trang liên tục lăng xê công thức phối áo ren cùng quần ống rộng, tạo nên một tổng thể vừa phóng khoáng, vừa quyến rũ mà vẫn giữ được nét thanh lịch cần thiết.

Điểm hấp dẫn của xu hướng này nằm ở sự đối lập đầy tinh tế. Những đường ren mềm mại, nữ tính kết hợp cùng phom quần rộng có phần mạnh mẽ và phóng khoáng tạo nên hiệu ứng cân bằng hoàn hảo. Outfit không quá "bánh bèo" nhưng cũng không hề khô cứng, đủ để người mặc trở nên nổi bật mà không cần cố gắng quá nhiều.

Áo hai dây ren với phần dây mảnh giúp khéo léo khoe bờ vai và xương quai xanh, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, gợi cảm đúng mức. Trong khi đó, quần ống rộng lại tạo nên vẻ ngoài hiện đại, năng động và giúp tổng thể trở nên thời thượng hơn. Chính sự kết hợp này khiến bộ trang phục phù hợp với rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ dạo phố, cà phê cuối tuần cho đến những buổi city walk hay du lịch mùa hè.

Một ưu điểm khác khiến công thức này được yêu thích là khả năng "ăn ảnh" cực tốt. Chỉ cần một góc phố đẹp, một ly cà phê mang đi hay ánh nắng cuối chiều, set đồ đã đủ tạo nên những khung hình mang đậm tinh thần street style châu Âu. Vẻ đẹp không nằm ở sự cầu kỳ mà đến từ cảm giác tự nhiên, thoải mái và có phần ngẫu hứng rất đặc trưng của những cô gái hiện đại.

Để hoàn thiện outfit, bạn có thể kết hợp thêm một vài phụ kiện đơn giản như kính râm, vòng cổ mảnh, túi đeo vai hoặc sandal quai mảnh. Không cần quá nhiều chi tiết, chính sự tối giản mới là yếu tố giúp bộ trang phục giữ được vẻ sang trọng và thời thượng.

Có thể nói, áo hai dây ren không còn chỉ là món đồ dành riêng cho những set đồ nữ tính. Khi được phối cùng quần ống rộng, item này trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu thích phong cách "sweet & cool" – vừa mềm mại, vừa cá tính, vừa quyến rũ nhưng vẫn đủ tinh tế để diện mỗi ngày.

Mùa hè này, nếu muốn làm mới tủ đồ mà không cần sắm quá nhiều món mới, hãy thử bắt đầu bằng một chiếc áo ren và một chiếc quần ống rộng. Đôi khi, chỉ cần thay đổi cách phối đồ là bạn đã có ngay một diện mạo hoàn toàn khác.

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