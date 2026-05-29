Quiet luxury mùa hè giờ không thể thiếu một chiếc khăn lụa buộc ngang hông

Mùa hè năm nay, ngoài váy dài bay bổng hay quần linen rộng rãi, còn có một chi tiết nhỏ đang được các fashion blogger diện liên tục: khăn lụa buộc ngang hông. Chỉ là một chiếc khăn vuông nhỏ nhưng khi thêm vào outfit, tổng thể lập tức trở nên thú vị, có điểm nhấn và mang đúng tinh thần “mặc như không cố”.

Nếu trước đây khăn lụa thường được dùng để buộc tóc hay quấn túi xách, thì giờ đây nó đang trở thành “phụ kiện cứu outfit” được nhiều cô gái yêu thích. Đặc biệt với những set đồ tối giản mùa hè như váy suông, áo phông trắng hay sơ mi linen, một chiếc khăn buộc ngang eo có thể khiến cả set đồ trông thời trang hơn chỉ trong vài giây.

Nhìn vào các outfit của blogger Instagram, có thể thấy kiểu phối này mang đậm tinh thần effortless chic – tức là mặc rất thoải mái nhưng vẫn có cảm giác được chăm chút. Những chiếc khăn họ chọn thường có họa tiết vintage, màu sắc nổi bật hoặc mang tông earthy nhẹ nhàng để tạo điểm nhấn trên nền trang phục basic.

Một trong những cách phối dễ áp dụng nhất là dùng khăn lụa thay cho thắt lưng. Váy trắng, áo thun trơn hay quần ống rộng màu trung tính khi được thêm một chiếc khăn in họa tiết sẽ lập tức bớt đơn điệu. Cách buộc lệch nhẹ sang một bên cũng giúp tạo cảm giác tự nhiên, không quá “lên đồ”.

Ngoài việc tạo điểm nhấn, khăn buộc eo còn giúp outfit có thêm đường nét. Với những set váy suông rộng hoặc áo oversize, chiếc khăn nhỏ này giúp tổng thể trông gọn gàng và có tỷ lệ hơn mà không làm mất đi cảm giác thoải mái của trang phục mùa hè.

Điểm thú vị là kiểu phối này hợp với rất nhiều phong cách khác nhau. Nếu thích vẻ tối giản kiểu Pháp, bạn có thể chọn khăn tông be, nâu hoặc đen trắng để phối cùng váy linen và sandal da. Nếu thích phong cách nổi bật hơn, những chiếc khăn họa tiết nhiệt đới hoặc màu sắc rực rỡ sẽ khiến outfit có cảm giác rất “resort wear”, cực hợp cho những chuyến du lịch biển mùa hè.

Nhiều cô gái cũng thích dùng khăn buộc hờ ngang hông cùng quần jeans rộng và áo sơ mi oversized. Cách mặc này tạo cảm giác vừa phóng khoáng vừa thời trang, giống những outfit street style thường thấy trên Pinterest hay Instagram.

Điều quan trọng nhất của xu hướng này có lẽ nằm ở sự linh hoạt. Bạn không cần mua thêm quá nhiều quần áo mới, chỉ cần tận dụng một chiếc khăn lụa có sẵn trong tủ đồ là đã có thể biến những outfit quen thuộc trở nên mới mẻ hơn.

Đôi khi thời trang không nằm ở việc mặc thật cầu kỳ, mà chỉ cần thêm một chi tiết nhỏ đúng lúc. Và mùa hè này, chiếc khăn buộc ngang eo chính là kiểu điểm nhấn như thế – nhẹ nhàng, ngẫu hứng nhưng đủ khiến outfit trông có gu hơn hẳn.