Phong cách “Quiet luxury” của cô nàng người Đức này đang là hình mẫu mặc đẹp mùa hè

Có một kiểu phụ nữ mà chỉ cần xuất hiện trên phố với áo len màu kem, chân váy trắng hay chiếc túi cói đơn giản cũng đủ khiến người khác phải ngoái nhìn. Không cần logo nổi bật, không chạy theo xu hướng quá nhanh, họ tạo cảm giác thanh lịch rất tự nhiên, giống như vừa bước ra từ một bộ phim châu Âu mùa hè. Và Livia Auer chính là kiểu phụ nữ như thế.

Fashionista người Đức này hiện sống giữa Munich và Paris, hai thành phố mang tinh thần thời trang gần như đối lập. Một bên là sự tối giản, chuẩn xác và gọn gàng kiểu Đức. Một bên là vẻ lãng mạn, mềm mại rất Pháp. Nhưng thay vì chọn một trong hai, Livia lại khéo léo kết hợp cả hai để tạo nên phong cách rất riêng: sang nhưng không cứng, nữ tính nhưng vẫn có sự mạnh mẽ và độc lập.

Nhìn loạt outfit của cô, dễ nhận ra bảng màu gần như luôn xoay quanh các gam trung tính như kem, trắng ngà, be, nâu mocha hay xanh pastel nhạt. Đây cũng là lý do tổng thể trang phục của Livia luôn tạo cảm giác nhẹ mắt, thư giãn và rất “đắt tiền”.

Một trong những công thức cô diện nhiều nhất là áo trễ vai ôm dáng kết hợp chân váy midi hoặc váy suông dài. Những thiết kế này không quá cầu kỳ nhưng lại tôn lên phần cổ vai và vóc dáng thanh mảnh một cách tinh tế. Đi cùng là thắt lưng mảnh, đồng hồ vàng và túi da cổ điển, những món phụ kiện nhỏ nhưng đủ khiến outfit trông chỉn chu hơn hẳn.

Ở một outfit khác, Livia mặc corset trắng cùng chân váy dài và túi cói, đứng giữa khung cảnh chiều vàng kiểu Địa Trung Hải. Tổng thể khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh “European summer” đang được nhiều cô gái theo đuổi: nhẹ nhàng, nữ tính, có chút hoài cổ nhưng không quá điệu đà.

Điểm thú vị trong phong cách của cô là dù mặc váy áo rất mềm mại, Livia vẫn luôn giữ được tinh thần tối giản. Cô hiếm khi dùng quá nhiều màu sắc hoặc layering phức tạp. Thay vào đó, cô tập trung vào chất liệu đẹp, phom dáng gọn và tỷ lệ trang phục hài hòa. Một chiếc sơ mi oversized buộc nhẹ ngang eo phối cùng chân váy trắng cũng đủ tạo nên outfit vừa trí thức vừa phóng khoáng.

Ngay cả khi mặc đồ công sở, cô vẫn giữ được cảm giác thư giãn đặc trưng. Những chiếc quần suông màu taupe, áo gile dáng vest hay giày mũi nhọn đều mang tinh thần quiet luxury — sang trọng kiểu không cần cố gắng quá nhiều.

Ngoài quần áo, phụ kiện cũng là “vũ khí” quan trọng trong phong cách của Livia Auer. Túi cói, túi da vintage, kính râm nhỏ, đồng hồ mặt vuông hay trang sức vàng tối giản xuất hiện liên tục trong các outfit của cô. Chúng không quá nổi bật riêng lẻ nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo nên cảm giác rất có gu.

Điều khiến nhiều cô gái yêu thích phong cách của Livia nằm ở chỗ: mọi outfit đều đẹp theo cách rất đời thường. Không quá khó mặc, không cần cơ thể hoàn hảo hay hàng hiệu phủ kín người. Chỉ cần chọn đúng bảng màu, ưu tiên chất liệu đẹp và giữ tinh thần tối giản, ai cũng có thể học theo kiểu thanh lịch rất châu Âu này.

