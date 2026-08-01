Không cần hàng hiệu lộng lẫy, Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn biến đường phố Việt Nam thành phim trường điện ảnh

Có những bức ảnh không cần ánh đèn sân khấu, không cần ê-kíp hùng hậu hay những bộ cánh haute couture, nhưng vẫn đủ sức trở thành biểu tượng. Loạt ảnh Brad Pitt và Angelina Jolie xuất hiện trên đường phố TP.HCM năm 2006 là một ví dụ như vậy. Gần 20 năm đã trôi qua, những khoảnh khắc tưởng như được chụp vội ấy vẫn liên tục được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội, khiến nhiều người phải trầm trồ trước thần thái và gu thời trang của cặp đôi từng được xem là quyền lực nhất Hollywood. Điều đáng nói là cả hai gần như không diện bất kỳ món đồ xa xỉ nổi bật nào. Chính sự giản dị ấy lại càng làm nổi bật đẳng cấp của hai ngôi sao hàng đầu thế giới.

Năm 2006, Brad Pitt và Angelina Jolie có chuyến ghé thăm Việt Nam trong giai đoạn cả hai đang ở đỉnh cao danh tiếng. Không lựa chọn hình ảnh hào nhoáng thường thấy trên thảm đỏ, cặp đôi nhanh chóng hòa mình vào nhịp sống địa phương với phong cách vô cùng đời thường. Brad Pitt xuất hiện trên chiếc xe máy, đeo kính râm, mặc áo thun đơn giản kết hợp quần dài và giày thể thao. Bộ trang phục không có logo nổi bật hay những món phụ kiện cầu kỳ, nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính, phóng khoáng rất đặc trưng của tài tử Hollywood.

Trong khi đó, Angelina Jolie khiến nhiều người bất ngờ khi diện trang phục cực kỳ giản dị. Cô mang dép lê, mặc quần dài được xắn lên ngang đầu gối để tiện di chuyển và tự tay mang theo hành lý. Mái tóc buộc gọn, gần như không trang điểm, không có stylist hay vệ sĩ xuất hiện dày đặc xung quanh. Chính sự gần gũi ấy khiến loạt hình trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Điều khiến những bức ảnh này vẫn gây sốt sau gần hai thập kỷ không nằm ở giá trị trang phục, mà ở cách Brad Pitt và Angelina Jolie mặc đồ. Thời điểm đó, cả hai đều theo đuổi phong cách tối giản với bảng màu trung tính gồm trắng, đen, xám, kaki và denim. Đây cũng là xu hướng được nhiều biểu tượng thời trang Hollywood yêu thích trong những năm 2000. Brad Pitt lựa chọn những món đồ có phom dáng rộng vừa phải, tạo cảm giác khỏe khoắn và tự nhiên. Chiếc kính râm aviator càng làm tăng vẻ bụi bặm, phóng khoáng - hình ảnh đã gắn liền với nam diễn viên trong suốt nhiều năm. Angelina Jolie lại trung thành với những thiết kế tối giản, ưu tiên sự tiện dụng thay vì phô trương. Cô gần như không sử dụng phụ kiện nổi bật, chỉ để gương mặt mộc và thần thái tự nhiên trở thành điểm nhấn. Có thể thấy, cả hai đều hiểu rằng thời trang không chỉ nằm ở quần áo, mà còn đến từ cách người mặc tạo nên phong thái riêng.

Nhiều cư dân mạng nhận xét rằng nếu không biết đây là những bức ảnh đời thường, rất dễ nhầm tưởng chúng được cắt ra từ một bộ phim điện ảnh. Khung cảnh đường phố Việt Nam vốn quen thuộc bỗng trở nên đầy chất điện ảnh khi có sự xuất hiện của Brad Pitt và Angelina Jolie. Những bước chân vội vã, chiếc xe máy, góc phố bình dị hay ánh nắng tự nhiên đều góp phần tạo nên những khung hình giàu cảm xúc. Đặc biệt, thần thái của cả hai gần như không thay đổi dù không đứng trước ống kính chuyên nghiệp. Từng ánh mắt, dáng đi hay cách tương tác đều toát lên sức hút của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho câu nói quen thuộc trong giới thời trang: "Khí chất mới là món phụ kiện đắt giá nhất."

Nhìn lại loạt ảnh năm 2006, điều khiến công chúng nhớ mãi không phải Brad Pitt mặc thương hiệu gì hay Angelina Jolie mang đôi dép nào. Điều khiến những bức ảnh trở thành biểu tượng nằm ở việc hai minh tinh có thể biến những khoảnh khắc đời thường nhất thành những khung hình giàu tính điện ảnh. Không cần váy dạ hội, không cần vest may đo hay trang sức kim cương, họ vẫn khiến đường phố Việt Nam trở thành một "sàn diễn" đầy cuốn hút.

Gần 20 năm đã trôi qua, thời trang đã thay đổi rất nhiều, vô số xu hướng đã xuất hiện rồi biến mất. Thế nhưng những bức ảnh của Brad Pitt và Angelina Jolie tại TP.HCM vẫn giữ nguyên sức hấp dẫn. Chúng chứng minh rằng một phong cách đẹp không nằm ở sự cầu kỳ hay đắt đỏ, mà ở khả năng kết hợp trang phục phù hợp với cá tính và thần thái của người mặc. Và đó cũng là lý do vì sao, đến tận hôm nay, mỗi lần loạt ảnh được chia sẻ trở lại, công chúng vẫn không khỏi choáng ngợp trước visual và phong cách vượt thời gian của cặp đôi từng được xem là biểu tượng quyền lực nhất Hollywood.