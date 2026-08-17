Cô nàng blogger sống tại Pháp có 5 chiêu mặc đẹp, dáng người thấp bé rất dễ áp dụng theo

Không sở hữu chiều cao nổi bật vẫn có thể mặc đẹp, thanh lịch và mang đậm tinh thần thời trang châu Âu nếu biết lựa chọn trang phục phù hợp. Một trong những gương mặt đáng để học hỏi chính là Wenyu Wu, fashion/lifestyle blogger nổi tiếng với phong cách vintage, retro nhưng không hề cũ kỹ. Cô có nguồn gốc Trung Quốc và sinh sống tại Pháp, Thụy Sĩ, vì vậy phong cách cá nhân của Wenyu cũng mang sự giao thoa thú vị giữa nét nữ tính phương Đông và tinh thần phóng khoáng của thời trang phương Tây.

Điểm đặc biệt trong cách ăn mặc của Wenyu là dù thường xuyên diện váy áo nhiều màu sắc, họa tiết và phụ kiện cầu kỳ, tổng thể vẫn rất hài hòa. Đặc biệt, những cô nàng có vóc dáng nhỏ nhắn hoàn toàn có thể học theo cô để vừa hack chiều cao, vừa tạo vẻ ngoài thanh lịch, trẻ trung.

1. Sơ vin hoặc diện crop top để tạo hiệu ứng chân dài

Một trong những bí quyết dễ áp dụng nhất từ Wenyu chính là xác định rõ vòng eo. Thay vì để áo dài phủ bên ngoài quần hoặc váy, cô thường sơ vin gọn gàng để tạo đường phân chia tỷ lệ cơ thể. Cách này đặc biệt hữu ích với những nàng thấp bé bởi phần thân trên được thu gọn, trong khi đôi chân về mặt thị giác sẽ trông dài hơn. Khi muốn diện theo phong cách trẻ trung, bạn cũng có thể thay sơ mi hoặc áo blouse thông thường bằng những mẫu crop top có độ dài vừa phải. Kết hợp cùng quần hoặc chân váy cạp cao, tỷ lệ cơ thể lập tức trở nên cân đối hơn. Nếu không thích để lộ quá nhiều da thịt, nàng có thể chọn crop top dài ngang eo hoặc khoác thêm cardigan, blazer bên ngoài.

2. Đừng ngại diện nhiều màu sắc

Nếu theo dõi phong cách của Wenyu, có thể dễ dàng nhận thấy cô không bó buộc bản thân trong những gam màu trung tính quen thuộc. Từ đỏ, xanh, vàng, hồng cho tới các sắc pastel, tất cả đều được cô đưa vào trang phục một cách khéo léo. Những gam màu tươi sáng khiến diện mạo trở nên vui mắt, trẻ trung và giàu sức sống. Nàng thấp bé cũng hoàn toàn có thể thử cách phối này. Tuy nhiên, thay vì sử dụng quá nhiều màu tương phản cùng lúc, hãy chọn một màu chủ đạo rồi bổ sung thêm 1-2 gam màu có liên kết với nhau. Chẳng hạn, áo vàng nhạt có thể đi cùng chân váy trắng và túi nâu; áo xanh pastel phối cùng quần kem và giày cùng tông sẽ tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật.

3. Họa tiết thú vị giúp outfit bớt nhàm chán

Chấm bi, hoa nhí hay kẻ sọc là những họa tiết xuất hiện khá thường xuyên trong tủ đồ của Wenyu. Đây cũng là cách cô tạo nên dấu ấn vintage mà không khiến bản thân trông già dặn. Với nàng thấp bé, họa tiết kẻ sọc dọc đặc biệt đáng thử bởi chúng có khả năng tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng. Trong khi đó, hoa nhí và chấm bi nhỏ lại mang đến vẻ nữ tính, đáng yêu. Nếu sở hữu vóc dáng nhỏ, bạn nên ưu tiên họa tiết có kích thước vừa phải, tránh những hoa văn quá lớn dễ khiến tổng thể bị nuốt dáng.

4. Đầu tư phụ kiện đồng bộ

Một outfit đẹp chưa chắc nằm ở những món đồ đắt tiền. Nhìn cách Wenyu phối đồ có thể thấy phụ kiện chính là yếu tố giúp tổng thể trở nên hoàn chỉnh. Khăn quàng đầu, giày dép, túi xách hay cặp tóc đều được cô lựa chọn có chủ đích, thường liên kết với màu sắc hoặc họa tiết của trang phục. Đây cũng là mẹo rất đáng học hỏi nếu nàng muốn nâng tầm phong cách mà không cần mua quá nhiều quần áo. Chỉ một chiếc khăn có họa tiết phù hợp, đôi giày Mary Jane hay chiếc cặp tóc vintage cũng có thể khiến set đồ cơ bản trở nên thú vị hơn.

5. Túi cói, túi vải là "chìa khóa" tạo chất vintage

Nếu yêu thích vẻ đẹp Pháp cổ điển, đừng bỏ qua những mẫu túi cói hoặc túi vải. Wenyu thường sử dụng các thiết kế mang chất liệu tự nhiên, kiểu dáng đơn giản để tạo cảm giác phóng khoáng, nhẹ nhàng. Những chiếc túi này đặc biệt hợp với váy hoa, sơ mi, quần jeans hoặc các set đồ mang màu sắc pastel. Với nàng thấp bé, hãy ưu tiên túi có kích thước vừa phải thay vì những mẫu quá khổ. Một chiếc túi nhỏ gọn vừa đủ đựng vật dụng cá nhân sẽ giúp tổng thể trông thanh thoát hơn.

Dưới đây là 1 số item mà bạn có thể tham khảo ngay:

Nơi mua: GENENIC

Nơi mua: MIAA

Nơi mua: OLV

Nơi mua: Orimi

Nhìn vào phong cách của Wenyu, có thể thấy thấp bé không đồng nghĩa với việc phải mặc đồ đơn giản hay chỉ sử dụng màu tối để trông cao hơn. Quan trọng nhất vẫn là biết tạo tỷ lệ cơ thể, xác định vòng eo và lựa chọn những chi tiết phù hợp với vóc dáng. Từ sơ vin, crop top, họa tiết cho tới phụ kiện đồng bộ, tất cả đều có thể biến một cô nàng nhỏ nhắn thành phiên bản thanh lịch, nữ tính và đầy sức sống. Và nếu yêu thích vẻ đẹp vintage pha chút tinh thần Pháp, phong cách của Wenyu chắc chắn là một "kho ý tưởng" đáng để nàng tham khảo.