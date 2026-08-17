Bridal show đầu tiên của NTK Đỗ Long diễn ra vào tối 13/8 đã nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội suốt hơn 48 giờ kể từ khi thảm đỏ sáng đèn. Sự kiện quy tụ dàn sao hàng đầu Vbiz với Hari Won đảm nhận vai trò First Face, Hoa hậu Thanh Thủy giữ vị trí Vedette, cùng sự xuất hiện ủng hộ từ Trấn Thành, Trịnh Thăng Bình và nhiều mỹ nhân đình đám như Thủy Tiên, Tóc Tiên, Sam, Pháo... Sự kiện không chỉ gây chú ý bởi yếu tố thời trang mà còn tạo nên nhiều cuộc thảo luận sôi nổi về các câu chuyện hậu trường phía sau thảm đỏ.

Đáng chú ý nhất phải kể đến tình huống dở khóc dở cười của MC Thanh Thanh Huyền. Ngay khi trở về nhà từ fashion show, nữ MC vẫn giữ nguyên trên người thiết kế đầm cưới lộng lẫy của Đỗ Long và đăng tải đoạn video thực hiện nghi thức "đốt phong long" để bảo vệ đường tình duyên.

Thanh Thanh Huyền "đốt phong long" giữ duyên sau khi mặc váy cưới của NTK Đỗ Long (Clip: TikTok).

Xuất hiện tại thảm đỏ The Prime, MC Thanh Thanh Huyền thả dáng kiêu sa trong mẫu đầm cưới dáng đuôi cá ôm sát tôn trọn ba vòng quyến rũ. Thiết kế nổi bật với chất liệu voan lưới, kết hợp kỹ thuật draping tỉ mỉ chạy dọc toàn bộ thân váy và phần tay dài xuyên thấu. Điểm nhấn tinh tế của bộ phục trang nằm ở dải hoa vải 3D đính kết thủ công chạy dọc từ cổ áo chữ V sâu down xuống phần hông, kết hợp cùng phần đuôi tulle xòe bồng chạm đất và khăn voan trùm đầu thướt tha.

Nữ MC hóa thân thành một trong những cô dâu kiêu sa dưới lớp voan trùm đầu thướt tha.

Chia sẻ trong clip, Thanh Thanh Huyền cho biết theo quan niệm dân gian, con gái chưa cưới mà mặc váy cưới quá sớm rất dễ bị "lỗi duyên" và khó lấy chồng. Nữ MC cho hay cũng được người lớn khuyên dù chỉ đi bưng quả cũng nên đốt phong long, nên cô quyết định thắp một cây nến đặt giữa nhà rồi nhảy qua nhảy lại đúng 9 lần theo đúng phong tục dành cho nữ giới.

Sau khi hoàn tất người đẹp lại tự vấn "Khi nào mới lấy chồng ta?" và không quên gửi lời xin lỗi trực tiếp đến chủ nhân thiết kế: "Xin lỗi anh Đỗ Long nha... Thôi cứ làm vậy cho chắc. Xin lỗi anh Đỗ Long một lần nữa".

Trở về nhà sau show diễn, Thanh Thanh Huyền tóm gọn chiếc đầm lộng lẫy để thực hiện nghi thức "đốt phong long" giữ duyên trước khi thay ra.

Màn "giữ duyên" lạ đời lập tức nhận về nhiều luồng ý kiến. Khi một khán giả để lại bình luận nhắc nhở rằng hành động này có thể khiến Đỗ Long buồn và khuyên nữ MC nếu có làm vì tâm linh thì không nên đăng lên mạng.

Thanh Thanh Huyền sau đó đã đáp lại bằng cách tag thẳng tài khoản của NTK Đỗ Long và hỏi thẳng: "Anh có buồn không?". Song, phía nam thiết kế chưa có phản hồi công khai.

Thanh Thanh Huyền rạng rỡ bên NTK Đỗ Long ở show diễn chiều 13/8.

Thanh Thanh Huyền sinh năm 1996 tại Khánh Hòa, được biết đến là nữ MC song ngữ đình đám với khả năng "cầm trịch" các chương trình kéo dài nhiều giờ đồng hồ mà không cần nhìn kịch bản. Bên cạnh sự nghiệp dẫn chương trình, cô còn ghi dấu ấn tại các cuộc thi sắc đẹp khi từng lọt Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và đại diện Việt Nam lọt Top 20 chung cuộc Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023. Với bề dày thành tích cùng tinh thần làm việc chăm chỉ, người đẹp 9X còn được mệnh danh là một "phú bà" của Vbiz khi sở hữu siêu xe đắt đỏ cùng bộ sưu tập đồ hiệu đồ sộ từ nhiều nhà mốt xa xỉ.

Nữ MC nổi tiếng vừa tròn 30 tuổi.

Trước đó, Thanh Thanh Huyền từng gây sốt khắp các nền tảng mạng xã hội với màn dẫn trôi chảy nội dung dài hơn 3.000 chữ cùng 75 tên riêng tại show thời trang Fashion Voyage 3 - Chasing The Sun vào năm 2021 mà hoàn toàn không nhìn kịch bản. Cô cũng là gương mặt được chọn mặt gửi vàng "cầm trịch" hàng loạt chương trình quy mô lớn như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hoa hậu Thể thao Việt Nam, hay đêm chung kết The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ và luôn nhận về nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

Ảnh: FBNV