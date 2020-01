Không bao giờ tập bụng - tưởng vô lý nhưng lại rất thuyết phục, cô nàng 9x có được cơ bụng số 11 chỉ vẻn vẹn 3 tháng

Gần hết năm 2019 hôm nay, mới ngồi nhìn lại xem mình đã thay đổi được gì trong năm nay. Và thứ thay đổi lớn nhất con người mình có lẽ là đống mỡ trên người. Khoảng tháng 09/2019 mình nặng 48kg với vòng eo siêu to không lồ xấp xỉ 67 - 68cm gì đó, mông cũng siêu to tầm 95 - 96. Ngày ấy chỉ ước gì bao giờ mình được 42kg (vì mình cao 1m52), ước gì ăn không béo, ước gì mặc vừa loạt váy size S ngày trước.

Thông tin nhân vật: Tên: Tuyết Mai Tuổi: 24 Nghề nghiệp: Lĩnh vực tài chính

Từng thử qua đủ cách từ detox đến uống thuốc giảm cân... và đây là kinh nghiệm của mình

- 12 days smoothies: Cái này mình tin là nhiều người biết, đây là phương pháp chỉ uống các loại hoa quả, và rau cải chân vịt xay nhuyễn uống thay 3 bữa trong ngày, không ăn gì thêm cả. Sau 2 tuần mình giảm 2kg, nhưng lúc nào cũng trong trạng thái thèm ăn phát điên, người thì như tụt huyết áp, khá là mệt mỏi. Kết quả là sau ấy mình kệ luôn, ăn bất chấp và tăng 3kg. Thực ra mình nghĩ đây là phương pháp giảm nước để giảm cân nhưng người vẫn béo ú nụ như thường.

- Thuốc giảm cân: Có lẽ đây là thứ ám ảnh nhất đời mình, 1 tuần giảm 2kg, nhưng mình khẳng định trông người không khác gì cái xác không sức sống. Vì trong 1 tuần ấy, cứ uống cái viên giảm cân xong là tim đập nhanh, cứ ăn vào là nôn ra hết rồi chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Sau ấy mình tìm hiểu thì nếu dùng lâu nó còn ảnh hưởng đến cả thận rồi việc sinh nở. May mà mình dừng lại kịp.

- Nhịn ăn: Mọi người hay nói nhịn ăn để giảm cân, nhưng mình nói thật đố ai nhịn ăn mà giảm cân được đấy, trời ơi lúc đói thì ăn bất chấp luôn mà đói thì càng thèm đồ ngọt lại càng béo.

Sau bằng ấy phương pháp tiêu cực đã thử, mình quyết định tìm một cách giảm lành mạnh, đó chính là tập luyện và ăn uống

Ngày trước hay nghĩ là giảm cân là cắt carb, là chỉ ăn ức gà, khoai lang nghe nó khổ thật sự. Mình không phải người theo gym chuyên nghiệp nên chỉ cần vóc dáng săn chắc vừa đủ nên chuyện ăn uống của mình không quá phức tạp. Đó là kinh nghiệm đầu tiên mình rút ra khi tìm được chân lý giảm cân thực sự.

Sau 3 tháng mình gần như thành 1 con người khác, khác đến nỗi ai gặp mình cũng kêu trời ơi, dạo này gầy vậy, trông khác không nhận ra.

* Cân nặng: 48 xuống còn 41kg.

* Vòng mông: 96 xuống 86. Ngày trước mông to nhưng bị sệ, còn bị rạn; bây giờ thì mông nâng cao và chắc hơn nhiều.

* Bắp đùi: 55 xuống 42. Không biết mọi người như nào nhưng mình bị béo đùi, cặp đùi chắc nịch và rất to thô, hai bắp đùi dính vào nhau. Ngày xưa không bao giờ mình dám mặc quần bò vì chân to nhưng giờ thì dáng quần nào mình cũng mặc được hết.

* Vòng eo: 67 xuống 61. Nhớ những ngày mua váy đều loay hoay không biết mặc size gì, giờ thì size S mình còn sợ rộng eo. Cảm giác được hồi sinh thật sự.

Ngày trước ai cũng nhớ đến mình vì gương mặt tròn kiểu O-line, nhưng giờ thì nó thành V-line thật rồi. Đôi xương quai xanh mảnh mai ngày trước chỉ là niềm mơ ước, thì nay đã nhẹ nhàng lộ ra khi mình mặc áo cổ rộng.

Sau hơn 3 tháng, mình rút ra được một số kinh nghiệm quan trọng nhất định không được quên trong việc giảm cân:



- Giảm cân là một quá trình và cần đi đúng trình tự, không vội vàng, không gấp rút và quan trọng là phải kiên trì, không được bỏ cuộc.

- Tìm đúng người giúp, mình thấy nhiều người cũng đến phòng tập cũng thuê PT riêng cho mình nhưng sự cải thiện nó không quá nhiều.

- Phải nghiêm khắc với bản thân, đừng bao giờ nói câu nốt hôm nay thôi rồi mai lại nghiêm túc. Phải hiểu mình đang tập gì, đang ăn gì và muốn được kết quả thế nào.

- Giảm cân không phải giảm mỡ, nhìn người mình thực sự gầy đi, mảnh mai hơn là do mình giảm mỡ chứ không phải giảm cân.

- Không bao giờ được bỏ bữa, bỏ cơm, đừng chỉ ăn ức gà, hãy ăn tất cả các loại thịt, thứ mà chị em cần bỏ là da, mỡ. Lượng thịt ăn trong ngày khoảng từ 300 - 400g thịt nạc (tùy vào lượng calo của mỗi người).

- Hãy tính đúng lượng calo mình cần ăn trong ngày. Ví dụ: thể trạng hồi đâu của mình là 1m52, 48kg thì mình ăn khoảng 1.100 calo/ ngày. Đây là lượng calo mình ăn để giảm cân, giảm mỡ.

Chị em muốn có vòng eo nhỏ, mình khẳng định 80 - 90% đến từ chế độ ăn. Hạn chế đồ chiên rán, quá nhiều dầu mỡ.

Chế độ 1 ngày ăn đơn giản của mình:

* Sáng: 1-2 quả trứng hoặc 100g khoai lang.

* Trưa: 1 bát cơm nhỏ, 150g má đùi gà (bỏ da, xương) hoặc 100g thịt bò hoặc lợn nạc, 200g rau củ.

* Tối: 1 bát cơm nhỏ, 150g cá, 200g rau củ.

Khoảng 3 - 4h chiều mình sẽ ăn 1 củ khoải nhỏ khoảng 50g hoặc 15g hạt hạnh nhân hoặc nửa quả táo để có sức đi tập.

Uống khoảng 1.5 - 2lit nước/ngày.

Không ăn vặt, nói không với đồ ăn nhanh (khoai tây chiên, nem rán, bim bim, trà sữa các kiểu) khi đói có thêm ăn thêm dưa chuột hoặc uống nước vì cơ thể đôi khi hay nhầm khát với đói. Uống nhiều nước cũng hỗ trợ giảm cân cực kỳ hiệu quả.

Và đây là lịch tập của mình

Mình tập 4-5 buổi/tuần, không chia nhóm cơ tập theo buổi và tập đủ các nhóm cơ lớn trong 1 buổi: mông, lưng xô, ngực trên. 3-4 bài tập chân mông (squat, deadlift, lunge,…); 1 bài lưng xô (seated cable row), 1 bài tập ngực trên. Ngoài ra cuối buổi sẽ tập cardio 1 chút như: jumping jack, plank jack,…

KHÔNG BAO GIỜ tập bụng nếu mình chưa giảm triệt để mỡ bụng trước mà cứ tập bụng thì cái phần mỡ ấy nó sẽ cứng lại và trông bụng khá to và cứng chứ không hề giảm. Điều quan trọng là mọi người tập từ từ, tập chậm cảm nhận cơ và đúng kỹ thuật, đừng ham tập tạ nặng quá mà sai kỹ thuật là hỏng 1 con người luôn. Có một sự thật là khi mà mông to ra chút, lưng xô to ra chút thì eo nhìn sẽ nhỏ hơn nhiều.