Khoảnh khắc Elly Trần tự tay cắt tóc cho hai bé Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch: Hơn một thập kỷ nhìn lại, hai "thiên thần lai" đã lớn bổng thế này

Có những khoảnh khắc nhìn qua tưởng như rất đỗi bình thường: một người mẹ ngồi cắt tóc cho con, vừa làm vừa trò chuyện. Nhưng với Elly Trần, khoảnh khắc ấy lại vô tình mở ra cả một miền ký ức về những năm tháng làm mẹ - từ ngày Cadie Mộc Trà còn là cô bé nhỏ xíu, đến khi đón thêm cậu em Alfie Túc Mạch.

Mới đây, hình ảnh Elly Trần tự tay cắt tóc cho Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Điều khiến nhiều người xúc động không chỉ là vẻ ngoài ngày càng ra dáng thiếu nữ của Cadie, mà còn bởi câu chuyện phía sau mái tóc ấy: thời gian thực sự đã trôi nhanh đến mức người mẹ cũng phải giật mình.

Trong lúc cắt tóc cho con, mẹ Elly Trần nhắc lại câu chuyện sinh bé Alfie. "Tôi sinh Cadie đi được khoảng năm 6 tháng gì đó. Sao mà thấy Cadie cứ lủi thủi chơi đồ chơi của mình. Xong rồi tôi quyết định xin thêm một đứa nhỏ nữa cho Cadie có người chơi chung để sau này lớn lên có chị có em đỡ đần cho nhau vẫn đỡ hơn là có một mình. Mà không biết sao, lúc tôi bầu tôi nhìn Cadie, tôi lại thấy thương dữ luôn. Kiểu như thấy mới chút éc mà phải làm chị".

Khoảnh khắc mẹ Elly Trần cắt tóc cho bé Alfie Túc Mạch.

Nhìn lại hành trình ấy, quyết định năm nào của Elly Trần đã trở thành một món quà đặc biệt không chỉ dành cho Cadie mà còn dành cho chính cô. Hai đứa trẻ từng cùng nhau xuất hiện trong những bộ ảnh, những khoảnh khắc đời thường, cùng lớn lên dưới ống kính của mẹ và sự yêu mến của cộng đồng mạng.

"Ngày mà tôi mang bầu Alfie là tôi và Cadie xuất hiện nhiều trên các mặt báo lắm. Chính ra mọi người chứng kiến hành trình bầu bí từ đầu đến cuối luôn. Lần tổ chúc tiệc thôi nôi cho Cadie là tôi đang bầu Alfie được 5 tháng rưỡi rồi đó" - Elly Trần chia sẻ.

Con gái lớn Cadie Mộc Trà sinh nă 2014 và chỉ 1 năm sau là Elly Trần hạ sinh bé thứ hai: Alfie Túc Mạch. Có lẽ chính Elly Trần cũng không thể hình dung được rằng hơn một thập kỷ sau, hai đứa trẻ từng khiến mạng xã hội "tan chảy" vì những biểu cảm ngộ nghĩnh ấy lại có ngày lớn nhanh đến vậy.

Mẹ Elly Trần bật mí mình đang mang thai bé Alfie ở tháng thứ 5 khi bé Cadie vừa tròn 1 tuổi.

"Em bé quốc dân" đi đến đâu cũng chiếm spotlight... nay đã là thiếu nữ 12 tuổi cao gần bằng mẹ

Nếu nhắc đến những nhóc tỳ nổi tiếng nhất mạng xã hội Việt Nam một thời, Cadie Mộc Trà gần như chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua.

Từ khi còn rất nhỏ, Cadie đã sở hữu lượng người hâm mộ đặc biệt. Những bức ảnh đời thường của cô bé với mái tóc tự nhiên, đôi mắt to, làn da trắng và gương mặt lai Tây thường nhận được lượng tương tác lớn.

Cadie từng được ví như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Cô bé không cần những màn xuất hiện cầu kỳ, chỉ cần một biểu cảm đáng yêu hay một khoảnh khắc hồn nhiên bên mẹ cũng đủ khiến dân mạng thích thú.

Cùng với em trai Alfie, hai chị em từng được truyền thông gọi là những "thiên thần lai" của showbiz Việt. Những bộ ảnh hai chị em diện đồ đôi, chơi đùa hoặc đơn giản là ở bên mẹ từng trở thành hình ảnh quen thuộc với khán giả.

Đặc biệt, Cadie từ nhỏ đã được mẹ dạy tính tự lập. Cô bé từng được Elly Trần hướng dẫn làm những công việc nhà đơn giản, học nấu ăn và được khuyến khích phát triển sở thích riêng.

Vậy mà cô bé ấy bây giờ đã 12 tuổi, cao bằng mẹ, sao y bản chính của mẹ Elly Trần. Thậm chí có nhiều khoảnh khắc dân tình nhận nhầm Cadie là mẹ Elly Trần.

Nếu ngày bé Cadie khiến mọi người chú ý bởi vẻ đáng yêu, bầu bĩnh thì hiện tại, cô bé lại gây ấn tượng bởi nét dịu dàng, thanh tú. Trong khoảnh khắc Elly Trần cắt tóc cho con, sự thay đổi ấy càng trở nên rõ rệt.

Mái tóc dài từng là hình ảnh gắn bó với Cadie suốt nhiều năm, giờ được mẹ tự tay cắt tỉa. Một cô bé ngày nào ngồi lọt thỏm bên mẹ nay đã có dáng vẻ của một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng.

Có lẽ điều khiến người xem xúc động nhất không phải Cadie đã xinh đẹp đến đâu, mà là người mẹ ngồi trước mặt cô bé vẫn là Elly Trần của hơn mười năm trước, chỉ khác rằng ngày ấy cô đang ôm một em bé, còn hôm nay đang cắt tóc cho một thiếu nữ 12 tuổi.

Còn Alfie, cậu bé từng được mẹ bế đi khắp nơi nay đã thành "soái ca nhí" biết chăm sóc mẹ

Nếu Cadie khiến mọi người bất ngờ vì vẻ ngoài ngày càng giống mẹ, thì Alfie cũng khiến dân mạng ngỡ ngàng không kém.

Cậu bé từng có đôi má phúng phính, gương mặt tròn xoe và thường xuyên được mẹ bế trong những bộ ảnh ngày nhỏ. Giờ đây, Alfie đã lớn phổng phao và có chiều cao gần bằng mẹ.

Điều đáng yêu là bên cạnh ngoại hình, Alfie còn được chú ý bởi sự tinh tế với mẹ. Trong một khoảnh khắc đi chơi cùng Elly Trần, cậu bé chủ động cầm ô và nghiêng phần ô về phía mẹ để che nắng cho cô.

Từ một cậu bé từng được chị Cadie ôm ấp, chăm sóc, Alfie giờ cũng đã có thể trở thành người che chở cho mẹ theo cách rất riêng. Và đó có lẽ là điều đẹp nhất của việc làm mẹ: đến một ngày, những đứa trẻ mà mình từng bế trên tay bắt đầu biết dang tay ngược lại để chăm sóc mình.

Cuộc sống của ba mẹ con Elly Trần ở hiện tại

Hơn mười năm qua, Elly Trần vẫn chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường bên hai con. Nếu ngày trước khán giả quen với hình ảnh ba mẹ con xuất hiện trong những bộ ảnh thời trang, các sự kiện hay những khoảnh khắc đáng yêu trên mạng xã hội, thì hình ảnh hiện tại lại mang màu sắc bình dị hơn.

Cả ba mẹ con sống cùng nhau tại một căn nhà gỗ nhỏ xung quanh và vườn hoa, cây cỏ tại Đà Lạt. Hàng ngày ba mẹ con cùng nhau ghi lại những khoảng khắc bên nhau. Elly Trần từng nói với cô, hạnh phúc lớn nhất kể từ khi làm mẹ là được nhìn hai con khỏe mạnh, vui vẻ và khôn lớn.

Cuộc sống của ba mẹ con Elly Trần trong căn nhà gỗ tại Đà Lạt.

"Nhiều khi Alfie hỏi tôi: Ủa, mẹ, mấy cái này mình làm bình thường mỗi ngày, có gì đâu mẹ phải quay lại. Đúng thiệt là bây giờ nó bình thường nhưng nó sẽ có giá trị rất lớn ở tương lai. Tại vì đứa con nít nào rồi cũng phải lớn lên.

Dù là chị em máu mủ, nhưng sau này trưởng thành chắc chắn sẽ có những lúc cãi vã hay bất đồng quan điểm. Thì khi đó, hy vọng là những thước phim mà hai đứa từng nói: 'Con thấy có gì đặc sắc đâu mà quay' sẽ là điều để hai đứa nhớ về tuổi thơ của mình và hai chị em sẽ bình tĩnh hơn một chút, kiên nhẫn hơn một chút với nhau" - Elly Trần chia sẻ.

Cadie không còn là cô bé tóc xù, bầu bĩnh ngày nào. Cô đã thành thiếu nữ 12 tuổi, cao hơn 1,6 m, ngày càng giống mẹ và mang vẻ dịu dàng của tuổi mới lớn. Alfie cũng không còn là cậu bé nhỏ xíu nằm gọn trong vòng tay mẹ, mà đã trở thành một cậu nhóc cao lớn, chững chạc và biết quan tâm đến mẹ.

Từ một đường cắt tóc cho con, Elly Trần kể lại cả một hành trình dài, và cũng khiến nhiều người chợt nhận ra: những em bé từng khiến chúng ta yêu thích ngày nào, giờ thật sự đã lớn rồi.