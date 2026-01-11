Khoảnh khắc đỉnh nhất của Jennie hiện tại: Thế lực gì đây sao ngầu thế!

Tối 10/1, lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 40 là một buổi tối chứng kiến sự hiện diện dày đặc của Jennie. Nữ idol có một đêm đúng nghĩa bội thu với 4 lần "cuốc bộ" lên sân khấu nhận giải, thêm một sân khấu solo bùng nổ và hàng loạt khoảnh khắc viral phủ sóng mạng xã hội quốc tế. Sự năng suất ấy không chỉ thể hiện ở số lượng giải thưởng, mà còn ở cách Jennie liên tục biến đổi hình ảnh, mỗi lần xuất hiện là một khoảnh khắc thời trang khiến người xem không thể rời mắt.

Jennie nhận giải thưởng quan trọng: Artist of The Year (Nguồn Golden Disc).



Nếu như từ trên thảm đỏ, câu chuyện thời trang của Jennie đã bắt đầu tạo nhiệt với thiết kế gợi cảm của Maison Margiela - chiếc váy corset trễ vai mà Kim Kardashian từng hứng chỉ trích vì phản cảm. Với Jennie, cô biến chiếc váy tranh cãi thành biểu tượng sang trọng và quyền lực. Tiếp đến trong 3 lần lên nhận giải đầu tiên, Jennie hóa công chúa đón Giáng sinh muộn trong chiếc váy đỏ rực của Dilara Findikoglu, nhà thiết kế Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng với phong cách Gothic punk đầy mê hoặc.

Kể từ sau đó, khoảnh khắc Jennie Kim mang sắc đen lên sân khấu với bộ trang phục thứ 3 trong ngày, đã thực sự khiến dân tình phát cuồng hơn bao giờ hết. Trên mọi mặt trận, người hâm mộ đồng loạt phủ sóng mạng xã hội hình ảnh "Jennie mafia".

Khung hình viral nhất nhì đêm qua của Jennie với bộ cánh của Chrome Heart (Ảnh X).



Nữ idol diện full look da đen với các mảng ghép chữ thập đặc trưng của Chrome Hearts, kết hợp cùng loạt phụ kiện phong cách Gothic gồm khuyên tai, nhẫn bản lớn và đặc biệt là chiếc kính đen lạnh lùng. Tổng thể tạo nên một Jennie vừa ngầu lại quyền lực, mang cảm giác của một nhân vật phản diện đầy cuốn hút trong phim ảnh.

Trên sân khấu, 2 màu đen đỏ được Jennie lấy làm chủ đạo tôn lên sự quyến rũ và quyền lực bất tận (Nguồn Golden Disc).

Khoảnh khắc nữ rapper vừa trình diễn xong, quay về ghế ngồi chưa lâu lại tiếp tục được xướng tên cho giải Artist of The Year chính là hình ảnh viral mạnh mẽ nhất. Ở đó, cô ngồi lặng lẽ giữa khán phòng, khoanh tay, che giấu biểu cảm sau cặp kính. Hai mặt đối lập giữa đáng yêu và gai góc của một biểu tượng thời trang hòa làm một trong cùng khung hình, khiến người hâm mộ không ngừng cảm thán.

Màu đen không những không chìm mà còn khiến khiến nữ rapper trở thành "thế lực" đặc biệt trên hàng ghế nóng (Ảnh @edgar_cpc).

Ngay sau đó, Sam Woolf - stylist đồng hành cùng Jennie trong thời gian gần đây đã đăng tải hình ảnh và tiết lộ đây là một custom look đến từ Chrome Hearts. Anh gửi lời cảm ơn trực tiếp đến Jesse Jo Stark, một trong những giám đốc sáng tạo kiêm đồng sáng lập của thương hiệu. Jesse Jo Stark cũng đăng tải moment này trên trang cá nhân và gọi Jennie là "babe".

Chrome Hearts là thương hiệu xa xỉ có tiếng với chính sách "không runway show, không PR truyền thống, không dễ dàng hợp tác với celebrity". Việc họ chủ động tạo ra custom look cho Jennie và công khai thể hiện sự yêu mến cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa nữ idol và thương hiệu.

Với thông tin trên, quan điểm của netizen quốc tế cho rằng: "Không biết có phải chính Chrome Hearts chủ động chuẩn bị outfit này hay không. Bởi thương hiệu này vốn nổi tiếng là không làm mấy chuyện như vậy đâu, nên mới thấy buồn cười… đúng là Jennie có quyền lực thật!"

Jesse Jo Stark của Chrome Hearts thể hiện sự yêu quý khi Jennie diện full look custom của hãng trên sân khấu "Grammy Hàn Quốc".