Có thể khẳng định, đây là 5 mẫu áo khoác đẹp nhất để mặc với chân váy

Chân váy từ lâu đã trở thành món đồ "ruột" của phái đẹp nhờ khả năng biến hóa linh hoạt, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Tuy nhiên, để tạo nên một tổng thể hài hòa và thời thượng, việc lựa chọn áo khoác đi kèm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Một chiếc áo khoác phù hợp không chỉ giúp giữ ấm mà còn nâng tầm set đồ, giúp bạn trông sành điệu và cuốn hút hơn.

Dưới đây là 5 kiểu áo khoác được xem là "chân ái" khi phối cùng chân váy, dễ mặc, dễ đẹp và không bao giờ lỗi mốt.

Áo khoác dạ ngắn

Áo khoác dạ ngắn là lựa chọn lý tưởng cho những ngày se lạnh, đặc biệt phù hợp với các cô nàng yêu thích phong cách thanh lịch, nữ tính. Thiết kế dáng ngắn giúp cân đối tỷ lệ cơ thể, tạo cảm giác đôi chân dài hơn khi kết hợp cùng chân váy chữ A, chân váy xếp ly hoặc chân váy dáng ôm.

Ưu điểm lớn của áo khoác dạ ngắn là dễ phối đồ và phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ đi làm cho đến dạo phố. Bạn có thể chọn những gam màu trung tính như be, xám, nâu để dễ phối, hoặc mạnh dạn thử các màu pastel nhẹ nhàng nhằm tạo điểm nhấn cho trang phục. Khi kết hợp cùng boots cổ thấp hoặc giày bệt, tổng thể sẽ trở nên vừa ấm áp vừa tinh tế.

Áo khoác da

Nếu bạn muốn mang đến hơi thở cá tính và hiện đại cho set đồ chân váy, áo khoác da chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Sự đối lập giữa nét mềm mại của chân váy và vẻ "cool ngầu" của áo khoác da tạo nên sức hút rất riêng, giúp outfit trông nổi bật và có chiều sâu hơn.

Áo khoác da đặc biệt hợp với chân váy ngắn, chân váy denim hoặc chân váy midi dáng ôm. Một chiếc áo khoác da màu đen cơ bản có thể phối cùng áo thun trơn và chân váy đơn giản, đủ để tạo nên phong cách năng động, trẻ trung. Đừng quên kết hợp thêm boots hoặc sneaker để hoàn thiện vẻ ngoài cá tính nhưng vẫn thời trang.

Áo blazer

Áo blazer là item "đa-zi-năng" trong tủ đồ của nhiều chị em, nhất là những người theo đuổi phong cách thanh lịch, hiện đại. Khi kết hợp cùng chân váy, blazer mang lại cảm giác chỉn chu nhưng không hề cứng nhắc, phù hợp cho môi trường công sở lẫn những buổi hẹn hò nhẹ nhàng.

Blazer dáng ôm giúp tôn dáng, trong khi blazer oversized lại mang đến vẻ ngoài phóng khoáng, thời thượng. Bạn có thể phối blazer với chân váy bút chì để tạo set đồ chuyên nghiệp, hoặc kết hợp cùng chân váy xếp ly, chân váy midi để tăng thêm nét mềm mại. Chỉ cần thay đổi phụ kiện như túi xách hay giày cao gót, bạn đã có ngay một diện mạo hoàn toàn mới.

Áo cardigan

Áo cardigan luôn gắn liền với hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính và có phần lãng mạn. Khi phối cùng chân váy, cardigan mang đến cảm giác gần gũi, dễ chịu, rất phù hợp cho những buổi dạo phố, cà phê cuối tuần hay những ngày thời tiết không quá lạnh.

Bạn có thể chọn cardigan dáng ngắn để phối cùng chân váy cạp cao, giúp vóc dáng trông gọn gàng hơn. Cardigan dáng dài lại hợp với chân váy midi, tạo nên phong cách nhẹ nhàng, đậm chất Hàn Quốc. Những gam màu trung tính hoặc màu pastel sẽ giúp tổng thể trang phục thêm phần hài hòa và dễ mặc trong nhiều hoàn cảnh.

Áo trench coat

Nhắc đến những kiểu áo khoác kinh điển khi phối cùng chân váy, không thể không kể đến trench coat. Với thiết kế dài, thanh lịch, trench coat mang lại vẻ ngoài sang trọng và đầy cuốn hút, đặc biệt phù hợp vào mùa đông xuân.

Trench coat kết hợp cùng chân váy midi hoặc chân váy dài tạo nên tổng thể rất "điện ảnh", phù hợp cho cả đi làm lẫn dạo phố. Bạn có thể thắt đai áo để tôn vòng eo, hoặc mặc mở để tạo cảm giác phóng khoáng. Những gam màu như be, camel, nâu nhạt luôn là lựa chọn an toàn, giúp bạn dễ dàng phối đồ mà vẫn giữ được nét thời thượng.

