Khoảnh khắc bé con giữa biển nước lũ: Có bé mới 1 tuổi đã 3 lần chạy lũ, có bé còn quấn tã "đỏ hỏn" đã phải đã cùng mẹ vượt qua giông bão

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão khiến nhiều tỉnh thành chìm trong biển nước. Đường làng ngập sâu, trường học bị chia cắt, nhiều nơi người dân phải sơ tán khẩn cấp. Giữa dòng nước lũ đục ngầu, hình ảnh các em nhỏ lội nước đến điểm tập trung an toàn, hay ngồi co ro trên chiếc thuyền cứu trợ trong vòng tay cha mẹ khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi xúc động.

Một chia sẻ của gia đình trong vũng lũ, chưa bàn đến tài sản bị mất mát mà hình ảnh em bé mới 1 tuổi, đang được mẹ bế trên tay, ăn từng miếng bánh chưng cứu trợ giữa thênh thang biển nước khiến ai nhìn cũng thương cảm.

"Mới 1 tuổi mà kinh nghiệm chạy lũ 3 lần, 1 lần chạy lụt đòi ra, lần 2 là tuần đầu, lần 3 là hôm nay. Và bây giờ, 1 tuổi phải ăn bánh chưng cầm hơi do ông nuôi tiếp tế, không khóc nổi luôn đấy" - người mẹ chia sẻ.

Thương nhất là những em bé chỉ mới vài ngày tuổi, còn đỏ hỏn trong vòng tay mẹ. Nhiều bà mẹ vừa sinh chưa kịp hồi sức, còn đang ở cữ, đã phải bồng con rời khỏi căn nhà ngập nước để theo các chú bộ đội, công an và lực lượng cứu hộ đến nơi an toàn. Có bé được quấn vội trong chiếc khăn mỏng, ủ trong áo mẹ giữa cơn mưa tầm tã; có bé được chuyền tay qua những chiếc thuyền cứu trợ giữa dòng nước lạnh ngắt...

"Bão Matmo 2 em bé chạy lụt, em Táo 26 ngày đã phải chạy lụt, anh Xoài 19 tháng có kỷ niệm đáng nhớ trong mùa lụt lịch sử Thái Nguyên. Cảm ơn đội cứu hộ không đồng Đà Nẵng nhiều lắm" - mẹ của hai bé chia sẻ trên trang cá nhân của mình. (Nguồn: @hangnguyen210296)

Anh Tùng - một ông bố 6 con vượt hàng trăm cây số từ Hà Nội về Thái Nguyên để hỗ trợ người dân vùng lũ, chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Bồng bế 6 đứa con mình từ khi mới lọt lòng rồi. Nhưng chưa bao giờ thấy run như thế này.

Thề với các bác cái cảm giác bồng bế 1 đứa trẻ mới 2 tháng tuổi chòng chành trên sóng nước, đêm tối mưa gió từ tay mẹ của bé, không biết tả thế nào cho đúng ấy. Vừa sợ, vừa run nhưng vẫn phải 'to mồm' nào bác bế nào, ngoan không được khóc nhé... May cho con là bác có kinh nghiệm bế 6 anh chị nhà bác rồi đấy nhá. Chứ không ai dám bế con đâu".

Khoảnh khắc anh Tùng bế em bé mới 2 tháng tuổi giữa đêm tối, đưa bé ra khỏi vùng ngập lụt.

Hình ảnh khiến nhiều người xúc động, đó chính là khoảnh khắc ghi lại cảnh căn nhà tạm lánh Tâm An cho mẹ và bé có hoàn cảnh khó khăn ở Thái Nguyên do nhóm thiện nguyện của mẹ Cỏ Bợ hỗ trợ, tất cả đều ngập trong biển nước. Cũng may nhà tạm lánh Tâm An chạy lũ trong đêm, dù mất đồ đạc mất hết nhưng các bé đã được an toàn.

(Nguồn: Mẹ Cỏ Bợ)

Giữa bao khó khăn, điều đọng lại sau mỗi cơn bão không chỉ là những thiệt hại, mà còn là tình người ấm áp. Nhìn các em nhỏ được an toàn trong vòng tay mẹ, trong sự giúp đỡ của lực lượng cứu hộ và những tấm lòng hảo tâm, khiến ai cũng thấy lòng mình dịu lại.

(Nguồn: @daophattrongtimtoi)

Từ khắp mọi miền đất nước, những chuyến xe chở đầy quần áo, lương thực và tình thương vẫn không ngừng hướng về vùng lũ, sưởi ấm biết bao mái nhà còn ướt lạnh sau bão. Trong hoạn nạn, tình người lại sáng lên, khi đồng bào khắp nơi cùng chung tay, san sẻ từng phần quà, từng lời động viên để giúp các em nhỏ sớm vượt qua những ngày bão lũ lạnh giá này.