Khi trẻ hỏi "tại sao", tốt nhất đừng vội vàng trả lời!

Vài ngày trước, trong khu vui chơi dưới sân chung cư, tôi bắt gặp một cậu bé khoảng bốn, năm tuổi đang chỉ lên trời và hỏi mẹ:

“Mẹ ơi, tại sao đám mây lại di chuyển?”

Người mẹ vẫn nhìn vào điện thoại, trả lời:

“Vì có gió thổi.”

Cậu bé “à” một tiếng rồi chạy đi. Một lúc sau, con lại quay về hỏi:

“Thế gió từ đâu mà có ạ?”

“Không khí chuyển động thì tạo thành gió.”

“Vậy tại sao không khí lại chuyển động?”

Lần này, người mẹ bắt đầu mất kiên nhẫn:

“Sao con hỏi nhiều thế? Nó vốn là như vậy.”

Cậu bé không hỏi nữa. Con ngồi xổm xuống đất, dùng một cành cây chọc vào lớp bùn rồi im lặng chơi một mình.

Tôi không biết sau này cậu bé có còn tiếp tục tìm hiểu vì sao mây chuyển động hay không. Nhưng có lẽ con đã rút ra một điều: Hỏi quá nhiều sẽ khiến mẹ khó chịu, vậy tốt nhất là đừng hỏi nữa.

Khi trẻ liên tục hỏi “Tại sao?”, điều con cần không chỉ là một câu trả lời chính xác. Con đang dùng cách riêng để tìm hiểu thế giới, phát hiện quy luật và kết nối hiện tượng mới với những điều mình đã biết.

Điều trẻ mong nhận được không đơn thuần là lời giải thích vì sao mây bay. Con còn cần cảm giác an toàn rằng: “Mình có thể đặt câu hỏi và sẽ có người sẵn lòng cùng mình suy nghĩ”.

Vội trả lời là vô tình suy nghĩ thay con

Khi trẻ hỏi: “Tại sao trời lại mưa?”, cha mẹ có thể lập tức trả lời rằng hơi nước gặp lạnh sẽ ngưng tụ thành những giọt nước rồi rơi xuống.

Trẻ có thể nhớ được câu giải thích đó, nhưng con chưa thực sự trải qua quá trình tự suy nghĩ. Lần sau, khi gặp một hiện tượng lạ, phản ứng đầu tiên của trẻ vẫn là tìm người lớn xin đáp án, thay vì tự hỏi: “Theo mình thì nguyên nhân là gì?”.

Đưa cho con đáp án, cha mẹ giúp con có thêm một kiến thức. Nhưng nếu cùng con tìm kiếm câu trả lời, cha mẹ đang giúp con rèn luyện khả năng tư duy.

Một kiến thức có thể bị lãng quên, còn cách suy nghĩ sẽ theo trẻ trong suốt cuộc đời. Nếu người lớn luôn vội vàng nói ra mọi điều mình biết, trẻ sẽ mất đi cơ hội tự quan sát, phỏng đoán và kiểm chứng.

Chỉ khi được tự mình suy nghĩ, thử nghiệm và sửa sai, trẻ mới thực sự học được điều gì đó.

Đáp án chưa chắc quan trọng bằng cuộc trò chuyện

Khi trẻ đặt câu hỏi, phản hồi tốt nhất không nhất thiết phải là một lời giải thích hoàn hảo. Điều quan trọng hơn là cha mẹ bước vào câu hỏi ấy cùng con.

Cha mẹ có thể hỏi:

“Theo con thì vì sao?”

“Con thử đoán xem?”

“Điều này bố mẹ cũng chưa biết. Hay chúng ta cùng tìm hiểu nhé?”

“Con cứ nói suy nghĩ của mình, đoán chưa đúng cũng không sao.”

Những câu hỏi gợi mở sẽ biến trẻ từ người chờ nhận đáp án thành người cùng tham gia tìm kiếm câu trả lời.

Có thể con sẽ đưa ra những suy đoán ngây ngô khiến cha mẹ bật cười: Đám mây được làm từ kẹo bông, gió xuất hiện vì có người khổng lồ đang thổi, còn mặt trăng đi theo vì thích chơi với con.

Những đáp án ấy không đúng về mặt khoa học, nhưng lại là bằng chứng cho thấy trí tưởng tượng và tư duy của trẻ đang hoạt động.

Nếu cha mẹ đón nhận suy nghĩ của con, chưa vội phủ nhận hay sửa ngay, trẻ sẽ muốn tiếp tục hỏi và tiếp tục khám phá. Ngược lại, nếu mọi câu trả lời đều bị kéo về khuôn mẫu “đúng – sai”, trẻ có thể dần mất hứng thú đặt câu hỏi.

Cha mẹ không cần phải biết mọi thứ

Nhiều cha mẹ vội trả lời vì sợ con phát hiện mình không biết. Tuy nhiên, việc thẳng thắn nói “Bố mẹ cũng chưa biết” không làm giảm uy tín của người lớn.

Ngược lại, câu nói ấy giúp trẻ hiểu rằng không ai biết tất cả mọi thứ. Không biết không phải điều đáng xấu hổ. Khi chưa hiểu, chúng ta có thể đọc sách, hỏi người có kinh nghiệm, tìm tài liệu hoặc cùng nhau làm một thí nghiệm nhỏ.

Khi cha mẹ bước xuống khỏi vị trí “người biết mọi thứ”, trẻ có thể cảm thấy thoải mái hơn khi cùng bố mẹ khám phá.

Con không cần một người cha hay người mẹ có thể trả lời mọi câu hỏi. Con cần một người sẵn lòng ngồi bên cạnh, lắng nghe và cùng mình tìm ra đáp án.

Việc hai mẹ con cùng quan sát bầu trời, tra cứu một cuốn sách hoặc thử làm thí nghiệm đôi khi đáng nhớ hơn rất nhiều so với một câu trả lời có sẵn.

Qua quá trình đó, điều trẻ học được không chỉ là “Vì sao mây chuyển động?”, mà còn là “Khi không biết điều gì, mình có thể làm gì để tìm hiểu?”.

Bảo vệ sự tò mò quan trọng hơn trả lời thật nhanh

Khi trẻ hỏi “Tại sao?”, đôi lúc điều con cần nhất chỉ là sự công nhận:

“Câu hỏi của con thú vị đấy!”

“Bố mẹ chưa từng nghĩ đến chuyện này.”

“Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!”

Một phản ứng tích cực sẽ khuyến khích trẻ tiếp tục suy nghĩ. Trong khi đó, những câu như “Con hỏi nhiều quá”, “Có thế mà cũng không biết” hay “Nó vốn là vậy” có thể khiến con không muốn hỏi thêm.

Cách cha mẹ phản ứng ảnh hưởng trực tiếp đến việc sau này trẻ còn dám bày tỏ sự thắc mắc hay không.

Một đứa trẻ được bảo vệ tính tò mò thường có xu hướng chủ động hỏi, tìm kiếm và kiểm chứng khi gặp điều chưa hiểu. Ngược lại, trẻ thường xuyên bị gạt đi có thể chọn im lặng, giả vờ đã hiểu hoặc né tránh những vấn đề khó.

Sự tò mò chính là gốc rễ của việc học. Khi được nuôi dưỡng đúng cách, nó sẽ giúp trẻ hình thành niềm yêu thích khám phá, khả năng suy nghĩ độc lập và tinh thần không ngại thử nghiệm.

Vì vậy, lần tới khi con hỏi “Tại sao?”, cha mẹ hãy khoan đưa ra đáp án. Hãy hỏi con đang nghĩ gì, cùng con phỏng đoán, đọc sách, tìm tài liệu hoặc thực hiện một thí nghiệm nhỏ nếu có thể.

Cha mẹ không cần biết tất cả. Điều con cần biết là câu hỏi của mình được trân trọng, suy nghĩ của mình có giá trị và thế giới này luôn có rất nhiều điều đáng để khám phá.

Quá trình cùng con tìm kiếm câu trả lời đôi khi còn quan trọng hơn chính đáp án. Bởi trong hành trình ấy, trẻ đang học cách học, cách suy nghĩ và cách bình tĩnh trước những điều chưa biết.

Những câu hỏi “Tại sao?” không bao giờ dứt chính là từng bước chân trẻ dùng để khám phá thế giới. Cha mẹ chỉ cần chậm lại và đồng hành, con có thể đi xa hơn chúng ta tưởng.