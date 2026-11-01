Khám sức khỏe toàn dân, TP.HCM phát hiện 24,9% học sinh sâu răng

Phát biểu giải trình các nội dung liên quan đến chăm sóc sức khỏe toàn dân tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 30/10, Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng cho biết qua thăm khám, nhiều vấn đề sức khỏe chưa được nhận diện trước đó được phát hiện.

Hơn 6,8 triệu người ở TP.HCM đã được khám sức khỏe

Báo cáo tại kỳ họp HĐND TP.HCM, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế, cho biết ngành y tế đang triển khai đồng thời các giải pháp củng cố y tế cơ sở và đẩy nhanh chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng, qua thăm khám sức khỏe cho hơn 2,3 triệu học sinh trên địa bàn, ngành y tế phát hiện 24,9% học sinh bị sâu răng.

Tính đến 17 giờ ngày 29/10/2026, TP.HCM đã ghi nhận 6.833.898 người được khám sức khỏe, đạt 53,5% dân số. Trong số này, hơn 6,1 triệu người đã được lập hồ sơ sức khỏe điện tử, tương đương 90%.

Riêng trong ba ngày từ 26 đến 29/10, Thành phố khám thêm cho hơn 180.000 người, bình quân hơn 60.000 người mỗi ngày.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết TP.HCM cần tăng tốc, tổ chức khám bình quân khoảng 94.000 người mỗi ngày, để đạt 5,9 triệu người trong 2 tháng còn lại của năm 2026, để hoàn thành 100% mục tiêu khám sức khỏe cho toàn dân.

Đáng chú ý, qua thăm khám, ngành y tế phát hiện hơn 355.000 người có nguy cơ tim mạch cao và rất cao.

Xét theo từng nhóm đối tượng, chương trình đã khám cho hơn 2,3 triệu học sinh trên tổng số khoảng 2,6 triệu học sinh Thành phố, đạt gần 90%.

Đối với nhóm sinh viên, học viên, số người được khám đạt hơn 163.000 người trên tổng số khoảng 440.000 người, tương đương 37,23%.

Trong khi đó, nhóm lao động chính thức ghi nhận hơn 1,5 triệu người được khám trên tổng số hơn 4,5 triệu người, đạt 34,4%.

Theo ông Tăng Chí Thượng, giá trị quan trọng của chương trình không chỉ nằm ở số lượng người được khám mà còn ở khả năng hình thành bức tranh sức khỏe thực tế của người dân thành phố, dựa trên dữ liệu khám trực tiếp, thay vì chủ yếu dựa vào kết quả suy rộng từ các cuộc điều tra mẫu.

Phát hiện nhiều vấn đề sức khỏe chưa được nhận diện

Phân tích hồ sơ sức khỏe, ngành y tế TP.HCM ghi nhận tỷ lệ tăng huyết áp đáng chú ý ở nhiều nhóm tuổi. Trong nhóm người từ 60 tuổi trở lên, tỷ lệ mắc tăng huyết áp là 51,58%, tức hơn một nửa số người được khám trong nhóm tuổi này.

Đã có hơn 6,8 triệu người dân TP.HCM được khám sức khỏe tính đến 29/10/2026.

Ông Thượng lưu ý ở nhóm tuổi lao động từ 18 - 60 tuổi, tỷ lệ tăng huyết áp là 18,3%; phần lớn các trường hợp này trước đó chưa được phát hiện. Kết quả cho thấy nhu cầu tăng cường tầm soát và quản lý bệnh không chỉ tập trung ở người cao tuổi mà còn ở nhóm dân số đang trong độ tuổi lao động.

Đối với học sinh, dữ liệu khám sức khỏe cho thấy 35% học sinh Thành phố mắc tật khúc xạ và 24,9% bị sâu răng.

“Đây là những vấn đề cần được quan tâm trong công tác chăm sóc sức khỏe học đường, giúp phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến việc học tập và chất lượng sống của trẻ” , Giám đốc Sở Y tế cho biết.

Đặc biệt, khi áp dụng khung phân tầng nguy cơ tim mạch trong 10 năm tới theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trên gần 2 triệu hồ sơ, ngành y tế đã xác định 355.290 người thuộc nhóm nguy cơ tim mạch cao và rất cao.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đây là những người vẫn sinh hoạt bình thường nhưng chưa nhận biết mình đang thuộc nhóm nguy cơ đáng lo ngại. Nếu được phát hiện, quản lý và điều trị kịp thời, nguy cơ xảy ra các biến cố nghiêm trọng như đột quỵ và bệnh tim mạch có thể được giảm thiểu.

Còn 5,9 triệu người cần khám trong hơn 60 ngày

Dù đạt những kết quả bước đầu, khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn. Theo ông Tăng Chí Thượng, 5,9 triệu người còn lại cần tập trung khám hoàn tất, chủ yếu ở gần 3 triệu người lao động, khoảng 2,4 triệu người dân tại cộng đồng, hơn 260.000 học sinh và hơn 270.000 sinh viên.

Sở Y tế đề xuất 5 nhóm giải pháp nhằm tăng tốc triển khai chương trình, bảo đảm chất lượng khám sức khỏe.

Qua khám sức khỏe toàn dân, ngành y tế phát hiện nhiều bệnh chưa được ghi nhận ở nhóm lao động chính, đặc biệt là cao huyết áp. (Ảnh minh họa)

Thứ nhất, lấy doanh nghiệp làm hướng đột phá. Đây là nhóm có khối lượng người cần khám lớn. Ngành y tế đề nghị huy động sự tham gia của người sử dụng lao động, trong đó có việc chi trả chi phí khám sức khỏe định kỳ theo quy định pháp luật.

Sở Y tế kiến nghị UBND Thành phố giao chỉ tiêu cho từng đơn vị thông qua Liên đoàn Lao động; đồng thời sẵn sàng tổ chức khám ngay tại nơi làm việc, theo ca, ngoài giờ hoặc vào ngày nghỉ để tạo thuận lợi cho người lao động.

Thứ hai, tổ chức cao điểm khám sức khỏe tại xã, phường và khu phố. Các điểm khám vào buổi tối và ngày nghỉ cũng cần được tăng cường nhằm mở rộng khả năng tiếp cận.

Thứ ba, tháo gỡ vướng mắc về đối tượng được khám miễn phí. Ngành y tế đề nghị triển khai các giải pháp mở rộng khám miễn phí cho sinh viên và người dân có thông tin nơi ở hiện tại được xác định trên ứng dụng VNeID, không phân biệt nơi thường trú hay tạm trú.

Thứ tư, huy động tối đa năng lực của hệ thống khám, chữa bệnh. Thành phố cần khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có, trong đó có hơn 4.600 bác sĩ đã được tập huấn khám sức khỏe.

Thứ năm, tăng tốc nhưng không hạ chuẩn chất lượng. Sở Y tế khẳng định việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với kiểm tra bộ tiêu chí chất lượng khám sức khỏe và công khai thông tin rộng rãi, bảo đảm kết quả khám có giá trị thực chất đối với công tác phát hiện, quản lý và điều trị bệnh.

Bên cạnh chương trình khám sức khỏe toàn dân, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cũng nhấn mạnh yêu cầu củng cố mạng lưới y tế cơ sở, đặc biệt là bảo đảm đủ nhân lực, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho các trạm y tế.