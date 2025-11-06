Kem chống nắng giả của công ty chồng Đoàn Di Băng sản xuất nguy hiểm với người dùng ra sao?

Vụ việc ông Nguyễn Quốc Vũ - chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, vừa bị khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả tiếp tục khiến dư luận xôn xao, đặc biệt khi sản phẩm này từng là một thương hiệu hot trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai công bố ngày 5/11, Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai đã hợp tác sản xuất dòng kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group, do Nguyễn Quốc Vũ làm Tổng giám đốc và chủ sở hữu. Kết quả giám định mới nhất của Phân Viện Khoa học Hình sự tại TP.Hồ Chí Minh cho thấy: chỉ số chống nắng thực tế của sản phẩm chỉ đạt SPF 25,82, tương đương 51,64% so với mức SPF 50 ghi trên bao bì.

Công an áp giải Nguyễn Quốc Vũ để điều tra làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán kem chống nắng giả. (Ảnh: CAĐN)

Trước đó, vào tháng 5/2025, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế từng đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc lô sản phẩm này khi kết quả kiểm nghiệm cho thấy chỉ số SPF thực tế chỉ đạt 2,4 - thấp gấp 20 lần so với con số trên bao bì. Dù ở thời điểm hiện tại con số giám định đã nhích lên 25,82, mức này vẫn không đạt chuẩn an toàn của một sản phẩm kem chống nắng thương mại, đặc biệt khi sản phẩm được quảng cáo SPF 50.

SPF sai lệch gây rủi ro ra sao?

Theo Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ (AAD), kem chống nắng đạt SPF từ 30-50 là mức tối thiểu cần thiết để bảo vệ da trong sinh hoạt hằng ngày. Mọi chỉ số thấp hơn, đặc biệt là dưới SPF 15, gần như không có giá trị bảo vệ đáng kể.

Mức độ bảo vệ của SPF được thể hiện qua các con số:

SPF 2: Chặn khoảng 50% tia UVB.

SPF 4: Chặn khoảng 75% tia UVB.

SPF 15: Chặn khoảng 93% tia UVB.

SPF 30: Chặn khoảng 97% tia UVB.

SPF 50: Chặn khoảng 98% tia UVB.

SPF 100: Chặn khoảng 99% tia UVB.

Hiểu đơn giản, SPF 25,82 chỉ có thể giúp da chống được khoảng 96% tia UVB, trong khi SPF 50 đạt tới 98%. Nghe có vẻ chênh lệch nhỏ, nhưng trên thực tế, việc da tiếp xúc với tia UV gấp đôi thời gian dự tính mỗi ngày có thể dẫn đến tích tụ tổn thương tế bào, khiến da xỉn màu, mất nước, nhanh lão hoá và tăng nguy cơ ung thư da về lâu dài.

Đặc biệt, chỉ số SPF thực thấp hơn nhiều so với công bố sẽ khiến người dùng chủ quan, lầm tưởng rằng làn da đã được bảo vệ đầy đủ, trong khi thực chất vẫn "trần trụi" dưới nắng. Đó là lý do các chuyên gia gọi đây là "nguy hiểm kép": vừa không có tác dụng, vừa khiến người dùng lơ là việc che chắn và thoa lại kem đúng cách.

Từ chuyện mỹ phẩm đến cảnh báo về niềm tin

Trong ngành hàng kem chống nắng, chỉ số SPF không chỉ là con số kỹ thuật, mà còn là cam kết chất lượng và đạo đức sản xuất. Việc công bố sai lệch hoặc cố tình gian dối để tăng giá trị sản phẩm là hành vi vi phạm nghiêm trọng, vì nó tác động trực tiếp tới sức khỏe người dùng - những người tin rằng họ đang được bảo vệ.

Nếu dùng kem chống nắng chỉ đạt SPF 2,4 - 25 trong nhiều tháng, da sẽ nhanh chóng bị tổn thương cấu trúc, xuất hiện nám, tàn nhang, đốm nâu, thậm chí lão hoá sớm dù người dùng vẫn đều đặn bôi kem mỗi ngày. Những tổn thương này không thể phục hồi chỉ bằng mỹ phẩm, mà đòi hỏi can thiệp y khoa chuyên sâu.

Từ câu chuyện của Hanayuki Sunscreen Body, một lần nữa giới làm đẹp phải nhìn lại tiêu chí chọn sản phẩm chống nắng. Thương hiệu có gương mặt đại diện nổi tiếng hay bao bì sang trọng không đảm bảo chất lượng thực tế. Người tiêu dùng cần ưu tiên các sản phẩm được kiểm định lâm sàng, có giấy chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế (như FDA, PA+++ trở lên) và minh bạch về thành phần.

Kem chống nắng là bước quan trọng nhất trong mọi chu trình skincare, và cũng là sản phẩm dễ gây "ảo tưởng" nhất cho người dùng. Khi chọn sai, hậu quả không dừng ở vài vết rám nắng mà có thể là sự đánh đổi lâu dài của làn da, điều mà không loại kem phục hồi nào có thể xoá mờ được.