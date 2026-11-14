Con gái Puka - Gin Tuấn Kiệt mới 19 tháng tuổi đã lém lỉnh hết nấc: Mê ba ra mặt, mẹ nịnh cỡ nào cũng bị "ra rìa"

Mới 19 tháng tuổi, bé Anya - con gái Puka và Gin Tuấn Kiệt, đã gây chú ý với loạt biểu cảm đáng yêu cùng những màn đối đáp bất ngờ. Cô bé không chỉ tinh nghịch, nhanh nhẹn mà còn bộc lộ sự quấn quýt với ba Gin một cách rất rõ ràng. Còn mẹ Puka nhiều phen dở khóc dở cười: dành đủ lời ngọt ngào nhưng vẫn không được "ưu ái" bằng ba.

Trong đoạn clip mới được Puka chia sẻ, nữ diễn viên mang đến cho Anya một người bạn mới là chú gấu bông xinh xắn. Vừa nhận quà, cô bé đã hào hứng đặt tên cho gấu rồi nhanh chóng nhập cuộc chơi. Hình ảnh Anya vui vẻ với món đồ chơi mới cho thấy cô bé rất tò mò, thích khám phá.

Biểu cảm đáng yêu của con gái Puka khi mẹ cất tiếng hát.

Thế nhưng, niềm vui ấy bỗng chuyển hướng chỉ vì… mẹ Puka cất tiếng hát. Dù đang mải mê chơi với gấu bông, Anya vẫn lập tức mếu máo, tỏ ý không đồng tình với "tiết mục văn nghệ" bất ngờ. Cô bé còn liên tục gọi ba Gin, như muốn tìm một đồng minh để giải cứu mình khỏi giọng hát của mẹ.

Màn phản ứng vừa ngây ngô vừa quyết liệt khiến tình huống càng thêm hài hước: Puka có thể tặng quà, dỗ dành con nhưng riêng chuyện hát hò thì dường như chưa được Anya "thông qua".

Đáng nói, đây không phải lần đầu mẹ Puka bị con gái từ chối một cách thẳng thắn. Trong một khoảnh khắc khác, khi hai mẹ con đang ngồi trò chuyện, Puka ngọt ngào đề nghị: "Em bé thơm mẹ cái". Tưởng rằng sẽ nhận được một nụ hôn dễ thương, nữ diễn viên lại phải chịu cảnh con gái nhất quyết nói không.

Oái oăm hơn, khi mẹ chuyển sang bảo Anya thơm quả chôm chôm, cô bé lại làm ngay, không chút do dự. Sự khác biệt trong cách phản ứng của Anya đủ khiến người xem bật cười, còn mẹ Puka thì tiếp tục bị chính con gái "trêu" mà không cần bất kỳ màn dàn dựng nào.

Nếu với mẹ, Anya có thể tỏ ra kiên quyết như vậy thì sự xuất hiện của ba Gin lại khiến thái độ cô bé thay đổi gần như 180 độ. Chỉ cần thấy ba đi ngang qua, Anya đã lập tức đòi được bế. Cô công chúa nhỏ rõ ràng rất thích được ba ôm ấp. Cũng vì thế, những màn "tranh sủng" giữa ba và mẹ trong gia đình Puka - Gin Tuấn Kiệt càng thêm đáng yêu.

Một lần khác, Puka thử hỏi con gái: "Hồi nhỏ con ở trong bụng ai?". Anya trả lời đúng là: "Mẹ", khiến tưởng chừng mẹ đã có cơ hội ghi điểm. Nhưng đến câu hỏi tiếp theo, ai là người sinh con ra, cô bé lại nhất định chọn ba Gin.

Màn đối đáp đáng yêu của hai mẹ con Puka.

Chưa dừng ở đó, khi Gin Tuấn Kiệt hỏi lại: "Ba đẻ ra con à?", Anya liền đáp: "Ba ba", rồi ôm chầm lấy ba. Màn đối đáp khiến Puka một lần nữa phải ngậm ngùi nhận phần "lép vế", dù chính cô là người đưa ra câu hỏi.

Điểm thú vị ở Anya không chỉ nằm ở việc cô bé mê ba mà còn ở khả năng giao tiếp ngày càng rõ nét. Ở tuổi 19 tháng, Anya đã nói khá nhiều, biết đáp lại những câu hỏi đơn giản và thậm chí còn bắt chước lời mẹ nói.

Dù câu trả lời còn ngô nghê, cô bé đã biết thể hiện sở thích bằng lời nói lẫn biểu cảm. Có lúc Anya vui vẻ, ríu rít; có lúc lại nghiêm mặt, mếu máo rất nhanh, tạo nên những khoảnh khắc khó đoán mà duyên dáng.

Qua những mẩu chuyện nhỏ được Puka chia sẻ, có thể thấy cuộc sống của gia đình thêm rộn ràng kể từ khi có Anya. Dù liên tục bị con gái "ra rìa", Puka vẫn kiên nhẫn trò chuyện, chơi đùa và lưu giữ những phản ứng hồn nhiên của bé.

Còn Gin Tuấn Kiệt dường như đang có một "người hâm mộ nhí" đặc biệt trung thành ngay trong nhà. Những tình huống giản dị, không cần cầu kỳ ấy lại chính là điều khiến hành trình lớn khôn của Anya trở nên đáng nhớ.