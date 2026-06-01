Mới đây, Joyce Phạm (Phạm Trần Nguyễn Minh Anh) - con gái lớn của đại gia Minh Nhựa - lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi đăng tải một đoạn video ngắn đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Sự xuất hiện của những chi tiết đặc biệt trong clip nhanh chóng làm dấy lên tin đồn hot mom sinh năm 1999 chuẩn bị đón thêm thành viên mới.

Trong bộ ảnh mới được chia sẻ, Joyce Phạm cùng ông xã Tâm Nguyễn xuất hiện với trang phục màu trắng đồng điệu, trao nhau những cử chỉ vô cùng ngọt ngào giữa bối cảnh sân vườn lãng mạn. Đáng chú ý, tâm điểm của sự bàn tán đổ dồn vào sợi dây phơi phía sau cặp đôi, nơi treo vỏn vẹn 5 chiếc áo quần trẻ em cỡ nhỏ.

Hình ảnh lãng mạn của vợ chồng Joyce Phạm

Ngay lập tức, con số "5 chiếc áo" đã trở thành chủ đề bàn tán rôm rả của các "thám tử mạng". Nhiều người khẳng định đây là màn "ngầm thông báo" (hint) mang thai cực kỳ tinh tế của ái nữ nhà Minh Nhựa. Theo suy luận của netizen, 4 chiếc áo đầu tiên tượng trưng cho 4 nhóc tỳ đáng yêu hiện tại của cặp đôi (Jayden, Jayla, Jayson và cô công chúa út vừa sinh năm ngoái), và chiếc áo thứ 5 chính là thành viên sắp sửa chào đời.

Dưới phần bình luận, hàng loạt lời chúc mừng đã được gửi đến gia đình nhỏ của Joyce Phạm và Tâm Nguyễn. Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ sự trầm trồ trước "năng suất" sinh nở của cặp đôi Gen Z này.

Bức ảnh khiến dân tình đồn đoán, Joyce Phạm đang có em bé thứ 5

"Trộm vía, nếu là thật thì gia đình siêu quyền lực này đông vui quá!"

"Đúng là gia đình có điều kiện, nuôi con mát tay quá nên sinh 5 cũng là chuyện nhỏ".

"Ngưỡng mộ Joyce Phạm thật sự, vừa trẻ đẹp, kinh doanh giỏi lại vừa chăm con khéo".

Nếu nghi vấn này là thật, Joyce Phạm sẽ chính thức gia nhập hội những bà mẹ đông con nhất nhì showbiz Việt khi bước sang tuổi 27 với 5 nhóc tỳ.

Kết hôn vào năm 2019 bằng một siêu đám cưới hoành tráng, Joyce Phạm và Tâm Nguyễn luôn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân ngọt ngào như thuở ban đầu. Dù bận rộn với công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ, ái nữ nhà Minh Nhựa vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng thon gọn vạn người mê sau mỗi lần sinh nở.

Hiện tại, trước những đồn đoán ngày một lan rộng từ phía cư dân mạng, cả Joyce Phạm và ông xã Tâm Nguyễn vẫn chưa có bất kỳ động thái phản hồi chính thức nào. Tuy nhiên, người hâm mộ đều đang rất mong chờ một thông báo chính thức và những bộ ảnh "bầu bí" lung linh từ phía cặp đôi trong thời gian tới.