Jisoo đúng là đại sứ "có tâm": Một chiếc chân váy diện 3 lần, mỗi lần một phong cách

Làm đại sứ thương hiệu không chỉ đơn giản là xuất hiện trong một vài chiến dịch quảng bá rồi nhanh chóng chuyển sang những món đồ khác. Jisoo mới đây lại cho thấy thế nào là một nàng đại sứ "có tâm" khi liên tục lăng xê cùng một item của Tommy Hilfiger theo nhiều cách khác nhau. Từ hình ảnh quảng cáo cho tới trang phục đời thường, nữ thần tượng đều khéo léo biến tấu mẫu chân váy da lộn màu nâu sáng, qua đó mang đến loạt gợi ý phối đồ vừa trẻ trung vừa dễ áp dụng.

Trong chiến dịch quảng bá bộ sưu tập Thu Đông 2026 của Tommy Hilfiger, Jisoo tiếp tục ghi dấu với hình ảnh trẻ trung, tươi tắn nhưng vẫn mang đậm tinh thần thời trang đặc trưng của nhà mốt Mỹ. Nhan sắc trong trẻo, phong thái nhẹ nhàng cùng khả năng biến hóa trước ống kính giúp cô dễ dàng chinh phục những thiết kế mang hơi hướng cổ điển nhưng không kém phần hiện đại. Đáng chú ý, thay vì chỉ diện trang phục một lần trong ảnh quảng cáo, Jisoo còn tiếp tục đưa một item của Tommy Hilfiger vào những outfit khác nhau bên ngoài chiến dịch. Đó là mẫu chân váy da lộn màu nâu sáng có phom dáng khá cơ bản, nhưng lại được cô biến hóa thành nhiều phong cách hoàn toàn khác biệt. Cách làm này vô tình khiến chiếc chân váy trở thành "nhân vật chính" trong loạt outfit của Jisoo, đồng thời cho người hâm mộ thấy rõ hơn khả năng ứng dụng thực tế của thiết kế.

1. Chân váy da lộn + áo dệt kim: Tiểu thư sang chảnh

Trong hình ảnh đầu tiên, Jisoo kết hợp chân váy da lộn màu nâu sáng với áo dệt kim cùng áo khoác ngoài đính lông. Công thức này mang đến diện mạo nữ tính, có phần tiểu thư và kiêu kỳ nhưng không hề già dặn. Chất liệu da lộn vốn đã tạo cảm giác ấm áp, sang trọng, khi kết hợp cùng áo dệt kim lại càng phù hợp với không khí mùa thu đông. Chi tiết lông trên áo khoác giúp tổng thể có thêm điểm nhấn mà không cần sử dụng quá nhiều phụ kiện. Đây cũng là công thức khá dễ học theo trong những ngày trời lạnh. Chỉ cần một chiếc chân váy da lộn màu nâu, áo len hoặc áo dệt kim có màu trung tính và một chiếc áo khoác có điểm nhấn, người mặc đã có thể tạo nên diện mạo thanh lịch, nữ tính.

2. Chân váy da lộn + áo phông: Năng động và trẻ trung

Ở một hình ảnh khác, Jisoo lại chứng minh chiếc chân váy này hoàn toàn có thể rời khỏi hình ảnh tiểu thư để trở nên năng động hơn. Cô phối chân váy da lộn với áo phông và khoác ngoài áo chần trám. Sự tương phản giữa chân váy có phần nữ tính và áo phông đơn giản tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, đời thường. Trong khi đó, áo khoác chần trám mang lại cảm giác khỏe khoắn, rất phù hợp với những ngày se lạnh. Đây có lẽ cũng là công thức dễ áp dụng nhất trong cả ba cách phối đồ của Jisoo. Nếu sở hữu một chiếc chân váy da lộn nhưng không muốn diện theo phong cách quá điệu đà, bạn hoàn toàn có thể kết hợp cùng áo phông trắng, đen hoặc xám. Thêm một chiếc áo khoác dáng rộng và giày thể thao là đã có ngay một outfit xuống phố đơn giản nhưng vẫn có gu.

3. Chân váy da lộn + áo len oversized: Cá tính khi ra sân bay

Đến khi xuất hiện tại sân bay để tham dự show diễn của Tommy Hilfiger, Jisoo lại tiếp tục mang chiếc chân váy này ra sử dụng. Lần này, cô kết hợp cùng áo len oversized và boot da, tạo nên hình ảnh trẻ trung, cá tính hơn hẳn hai outfit trước. Chiếc áo len rộng giúp tổng thể có cảm giác thoải mái, phóng khoáng, trong khi đôi boot da tạo điểm nhấn mạnh mẽ và giúp outfit có thêm nét thời thượng. Cùng một mẫu chân váy nhưng chỉ cần thay đổi phần áo và giày, Jisoo đã đưa diện mạo sang một hướng hoàn toàn khác. Đây cũng là minh chứng cho thấy những món đồ có thiết kế cơ bản thường có tính ứng dụng rất cao. Một chiếc chân váy da lộn không nhất thiết phải chỉ dành cho những outfit nữ tính. Khi kết hợp với áo oversized và boots, item này hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn dành cho những cô nàng yêu thích phong cách cá tính.

Với vị thế của Jisoo cùng khả năng tiếp cận vô số thương hiệu và những món đồ thời trang cao cấp, cô chắc chắn không thiếu lựa chọn để thay đổi trang phục liên tục. Chính vì vậy, việc nữ thần tượng chủ động diện đi diện lại cùng một thiết kế của Tommy Hilfiger trong nhiều hoàn cảnh khác nhau càng khiến màn lăng xê này trở nên đáng chú ý. Thay vì chỉ cho người hâm mộ thấy một chiếc chân váy đẹp trên hình ảnh quảng cáo, Jisoo gần như biến chính mình thành một "lookbook sống", cho thấy item có thể được mặc theo nhiều cách và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Dưới đây là 1 số sản phẩm bạn có thể tham khảo ngay:

Chân Váy Da Lộn Dáng A

Nơi mua: DEZUS

Chân váy da lộn ngắn 3 màu

Nơi mua: Cati

Chân váy da lộn nữ MIARITTA váy suede midi form chữ A phối beo có lót trong EM BELLA SKIRT

Nơi mua: MIARITTA

Chân Váy Ngắn chữ A

Nơi mua: Costa

DALLA Chân váy ngắn chữ A (CVN) Basic Skirt BSL

Nơi mua: DALLA

Đây cũng là cách quảng bá khá thông minh. Người hâm mộ không chỉ nhìn thấy sản phẩm mà còn có thể hình dung cách đưa nó vào tủ đồ thực tế của mình. Từ nữ tính, tiểu thư đến năng động, cá tính, một chiếc chân váy hoàn toàn có thể thay đổi diện mạo tùy vào cách phối. Và có lẽ, đó chính là điểm khiến Jisoo được khen là một nàng đại sứ "có tâm": không chỉ mặc đẹp cho thương hiệu, cô còn chăm chỉ chứng minh rằng một item hoàn toàn có thể được mặc nhiều lần mà mỗi lần xuất hiện lại mang đến một cảm giác mới.