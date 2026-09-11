Ngày 10/9 (giờ địa phương), thương hiệu Tommy Hilfiger chính thức trình làng BST Xuân/Hè 2027 trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang New York. Lấy không gian cổ kính của khách sạn biểu tượng The Plaza làm nền cảnh, thương hiệu tiếp tục làm mới phong cách Preppy đặc trưng với sự tham gia trình diễn của dàn người mẫu đình đám như Gigi Hadid hay Romeo Beckham.

Đây là một trong những thương hiệu xuất hiện sớm tại mùa mốt Xuân Hè 2027, quy tụ dàn khách mời là những ngôi sao quốc tế hùng hậu từ nhiều lĩnh vực như: Camila Cabello, siêu mẫu Kate Moss, các cầu thủ đội bóng rổ Knicks, dàn sao Thái Lan (Phuwin, Gemini, Fourth), Young K (DAY6) cho đến nam diễn viên Jung Hae In.

Mở màn tuần lễ NYFW S/S 27, dàn khách mời của Tommy Hilfiger quy tụ tại không gian cổ kính của khách sạn The Plaza.

Đặc biệt, sự xuất hiện bất ngờ của bộ ba Sooyoung, Hyoyeon và Yuri (SNSD) - hay còn gọi là nhóm nhỏ HyoRiSoo - cùng Đại sứ toàn cầu Jisoo (BLACKPINK) đã trở thành tâm điểm chú ý lớn nhất của truyền thông quốc tế. Màn hội ngộ giữa các đại diện nhan sắc hai thế hệ Kpop lập tức tạo nên cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội - nơi ban đầu phần lớn hướng sự tập trung về Jisoo và Jung Hae In.

Sự hiện diện của các "huyền thoại" SNSD không chỉ khiến truyền thông ngạc nhiên mà còn làm cho chính Jisoo bất ngờ. Nhiều khoảnh khắc ghi lại tại sự kiện cho thấy nữ idol đã rất ngỡ ngàng khi bắt gặp các tiền bối. Chị cả BLACKPINK lập tức chuyển sang trạng thái "fangirl" hào hứng, vui vẻ trò chuyện và chụp ảnh kỷ niệm cùng bộ ba HyoRiSoo.

Tương tác thân thiết giữa chị cả BLACKPINK và tiền bối HyoRiSoo thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội.

Trong những khung hình chụp chung, diện mạo của cả bốn mỹ nhân thuộc hai nhóm nữ biểu tượng Kpop đều nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ gu thời trang thanh lịch, tôn trọn vóc dáng. Hyoyeon năng động, cá tính với áo polo croptop kết hợp chân váy denim; Yuri ghi điểm bởi phong thái thời thượng khi diện blazer phối sơ mi trắng và quần jeans ống rộng.

Riêng Sooyoung trở thành tâm điểm khi chọn bộ skirt-suit kẻ sọc gồm blazer oversized và chân váy ngắn xếp ly, kết hợp khéo léo cùng áo bra-top thể thao sắc trắng bên trong. Bộ cánh giúp nữ thần tượng khoe khéo phần cơ bụng săn chắc, phẳng lì cùng bờ vai thon gọn.

Khí chất sang chảnh của ba mảnh ghép SNSD trước giờ tham dự sự kiện.

Bộ ba Hyoyeon, Yuri và Sooyoung thả dáng trên đường phố New York trong những bộ trang phục đậm chất Preppy.

Đứng cạnh ba đàn chị, Jisoo ngọt ngào trong bộ trang phục gồm áo khoác kiểu varsity phối cùng chân váy xếp ly ngắn. Ở khoảnh khắc hiếm hoi này, đại sứ nhà Tommy Hilfiger được nhận xét trông giống cô em gái nhỏ đang gặp gỡ thần tượng hơn là vị thế của một "main event".

Sự kết hợp giữa hai thế hệ nữ thần Kpop nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đặc biệt, Sooyoung còn khiến người hâm mộ bật cười khi đăng lại video về cuộc gặp gỡ và đùa rằng: "Jisoo, em có muốn làm em út của HyoRiSoo không?". Thậm chí, nữ ca sĩ còn hài hước tuyên bố sẵn sàng nhường lại vị trí "Soo" trong tên nhóm để HyoRiSoo có thêm một thành viên mới.

Biểu cảm ngỡ ngàng như một "fangirl" chính hiệu của Jisoo khi hội ngộ các thần tượng Kpop thế hệ thứ 2.

Khoảnh khắc Jisoo hào hứng chung khung hình cùng các tiền bối, khoe nhan sắc ngọt ngào bên dàn mỹ nhân SNSD.

Trong dàn khách mời, Sooyoung là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt. Đây là sự kiện thời trang quy mô quốc tế đầu tiên nữ ca sĩ kiêm diễn viên xuất hiện kể từ sau khi chính thức khép lại hành trình 14 năm gắn bó cùng nam diễn viên Jung Kyung Ho.

Sooyoung khoe vóc dáng thanh mảnh, đôi chân dài miên man cùng thần thái tự tin trước ống kính truyền thông quốc tế.

Trút bỏ những ồn ào đời tư, thành viên SNSD chinh phục ống kính truyền thông bằng thần thái tự nhiên và tràn đầy năng lượng. Lợi thế chiều cao nổi bật, vóc dáng săn chắc cùng sự tự tin giúp người đẹp sinh năm 1990 hoàn toàn làm chủ thảm đỏ. Không phô trương hay gượng ép, diện mạo tươi tắn và khỏe khoắn của Sooyoung tại New York là lời khẳng định thuyết phục nhất cho phong độ nhan sắc đỉnh cao của một ngôi sao hàng đầu.

Thiết kế skirt-suit kết hợp bra-top giúp nữ thần tượng khéo léo khoe cơ bụng săn chắc cùng diện mạo rạng rỡ.

Ba thành viên SNSD diện trang phục mang sắc đỏ - xanh - trắng đặc trưng của nhà mốt Mỹ trong đợt quảng bá sản phẩm chung.

Ảnh: Instagram, Getty Images.