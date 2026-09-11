Show diễn của Tommy Hilfiger trong khuôn khổ New York Fashion Week đang trở thành một trong những sự kiện được chú ý khi quy tụ loạt ngôi sao đình đám đến từ làng giải trí châu Á. Đáng chú ý nhất phải kể đến sự góp mặt của Jisoo - đại sứ toàn cầu của thương hiệu nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông và người hâm mộ. Mỹ nhân BLACKPINK gây ấn tượng với diện mạo ngọt ngào, thanh lịch nhưng vẫn mang nét hiện đại đặc trưng. Không chỉ thu hút mọi ánh nhìn trên hàng ghế đầu, Jisoo còn liên tục tạo ra những khoảnh khắc visual “tràn màn hình” khi chung khung hình cùng dàn khách mời nổi tiếng.

Dàn sao đổ bộ show diễn của Tommy Hilfiger.

Jisoo chuẩn "main event" với 1 outfit mang hơi hướng preppy sporty, trẻ trung và tinh nghịch. Ngôi sao đình đám diện set varsity đồng bộ màu navy, gồm áo khoác bomber dáng ngắn với phần bo cổ, tay và gấu áo kẻ sọc trắng. Áo được điểm xuyết bằng hàng nút ánh vàng và phối cùng T-shirt trắng viền đỏ bên trong, tạo điểm nhấn màu sắc vừa đủ. Chân váy mini đồng điệu giúp tổng thể giữ được vẻ nữ tính nhưng vẫn năng động. Jisoo hoàn thiện outfit bằng tất cao cổ và giày loafer đen, mang hơi hướng học đường Mỹ.

Jisoo lựa chọn 1 outfit năng động và trẻ trung.

Mái tóc đen dài được để xõa tự nhiên kết hợp cùng layout makeup tông nude, eyeliner sắc nhẹ và son môi hồng nude càng tô điểm cho đường nét thanh tú, làn da trắng và nụ cười rạng rỡ của chị cả BLACKPINK. Qua ống kính cam thường, nữ idol vẫn ghi điểm với vẻ ngoài tươi tắn, xinh đẹp và tràn đầy năng lượng.

Cận cảnh visual xinh đẹp của Jisoo.

Jung Hae In bảnh bao với phong cách varsity cổ điển pha chút retro Americana. Nam diễn viên diện bomber jacket màu burgundy, phối tay áo da đen và các đường bo sọc trắng–đỏ ở cổ tay, cổ áo và gấu áo. Bên trong là áo sơ mi trắng phối cà vạt đỏ, kết hợp với quần jeans xanh đậm dáng rộng và thắt lưng đen. Mái tóc được tạo kiểu gọn gàng giúp anh hoàn thiện vẻ ngoài lịch lãm, trẻ trung và nam tính.

Visual điển trai, ngọt ngào của Jung Hae In.

Đặc biệt, khung hình chung tái hợp của Jisoo và Jung Hae In còn khiến cõi mạng bùng nổ. 2 ngôi sao từng là cặp đôi rất được yêu thích trong bộ phim Snow Drop và vẫn giữ mỗi quan hệ thân thiết cho đến tận hiện tại. Tại sự kiện, sự lựa chọn trang phục của Jisoo và Jung Hae In cũng khá tương đồng, tạo nên khoảnh khắc gấp đôi visual đắt giá cho show diễn.

Khung hình chung của Jisoo và Jung Hae In gây sốt cõi mạng.

3 "mẩu" SNSD ghi điểm phong cách thanh lịch, trẻ trung và hơi hướng preppy. Trang phục chủ yếu sử dụng các gam màu trung tính và tối như đen, xanh navy, trắng, tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn hiện đại. Cách phối những món đồ casual kết hợp với phụ kiện điểm nhấn một cách tinh tế giúp tổng thể không quá cứng nhắc, tôn lên được vóc dáng. hấn. Tổng thể diện mạo của Sooyoung - Yuri và Hyoyeon mang vibe “old money”, vừa sang trọng, tinh tế vừa trẻ trung và thời thượng.

3 thành viên SNSD diện trang phục trẻ trung, hiện đại tại sự kiện.

Dàn mỹ nam Thái với những set đồ cá tính, nịnh mắt chụp hình cùng Jung Hae In.

Young K (DAY6) với diện mạo rạng rỡ, năng lượng.

Ảnh: Instagram.